Kärcher HR7.320 Premium-Schlauchtrommel: Die Schlauchtrommel HR7.320 von Kärcher hat zwar keine Räder, ist dafür aber schnell an einer Wand angebracht und bringt zudem auch Zubehördüsen und Co. unter. Per Kurbel lassen sich die 20 m Schlauch leicht aufrollen. Zudem ist die Spule, auf der sich der aufgerollte Schlauch befindet, abnehmbar.