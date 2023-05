Nicht jeder Autoreifen muss brandneu sein: Runderneuerte Reifen schonen die Umwelt, sparen Geld und sollen dennoch sicher wie Neureifen sein. Doch was gibt es zu beachten? Unsere Tipps zum Kauf.

Bei der Auswahl an Reifen verlieren manche Autofahrer:innen schnell den Überblick. Neben Sommer- und Winterreifen gibt es noch Ganzjahresreifen. Und auch abseits der saisonalen Unterschiede gibt es weitere Gattungen: bekannte Markenreifen, billige Neureifen aus Fernost, gebrauchte und runderneuerte Reifen. Während Altreifen nicht zu empfehlen sind, sind runderneuerte Reifen eine gute und für viele Autofahrer:innen sinnvolle Alternative. Denn im Gegensatz zu Gebrauchten mit abgefahrenem Profil und alter Gummimischung bieten Runderneuerte ein frisches Profil und eine frische Gummimischung. Die Haftung ist generell wichtig bei allen Reifen, nicht nur bei runderneuerten Pkw-Reifen, besonders auf nasser Straße.

Grundsätzlich sollten an allen vier Rädern die gleichen Reifen in gleichwertigem Zustand montiert sein und am besten alle aus der gleichen Produktionswoche stammen. Denn auch wenn die Pkw-Reifen eines Typs vermeintlich identisch sind, können sie sich unterschiedlich fahren. Das liegt daran, dass sich die Gummi-Mischung im Laufe der Zeit ändern kann. Eine gute Wahl in der gängigen Größe 205/55 R16 91V ist der Radburg Sport-Ökoreifen, der rund 50 Euro kostet.



Was sind runderneuerte Reifen?

Runderneuerte Reifen sind neuwertige Reifen, die bei einer Runderneuerung aus alten Reifen hergestellt werden. In der Regel stammt der Unterbau, die Karkasse, von einem alten Reifen, während die Lauffläche eine neue Gummi-Mischung erhält. Das spart Energie und Rohstoffe, da alte Reifen wiederverwendet werden. Wie bei konventionellen Pkw-Reifen oder Lkw-Reifen gibt es je nach Mischung und Profil runderneuerte Reifen als Sommer- und Winterreifen und als Ganzjahresreifen.

Die besten runderneuerten Reifen im Vergleich

Im Gegensatz zu neuen Reifen ist die Auswahl an Runderneuerungen deutlich geringer, denn es gibt nur wenige Unternehmen, die diese Art des Recyclings betreiben und nach gültiger ECE-Regelung Lkw-Reifen und Pkw-Reifen produzieren. Ein Vergleich mit Neureifen lohnt auf jeden Fall.

Radburg Ökoreifen 205/55 R16

Mit dem Radburg Sport-Ökoreifen in der Dimension 205/55 R16 gibt es eine runderneuerte Version mit dem Lastindex 91 und dem Geschwindigkeitsindex H, den es für rund 50 Euro zu kaufen gibt. Dazu kommen zwei Jahre Garantie und eine Gewährleistung wie bei neuen Reifen.



Radburg Ökoreifen 235/45 R17

Eine Nummer größer in der Dimension 235/45 R17 bietet Radburg ebenso den Öko-Ganzjahresreifen an, für etwa 54 Euro pro Stück.



King Meiler WT 185/60 R15

Vorzugsweise für Klein- und Kompaktwagen verkauft der Hersteller King Meiler den Sport 185/60 R15 84H als Sommerreifen. Kosten pro Stück: ca. 46 Euro.

King Meiler Sport 205/60 R15

Ebenfalls in der praktischen und günstigen 15-Zoll-Größe kommt der King Meiler Sport als 205/60 R15 als Sommerreifen. Kosten: rund 50 Euro.

King Meiler WT81 205/55 R16

Für 16-Zoll-Räder, dem Lastindex 91 und Geschwindigkeitsindex H (bis 210 km/h) verkauft King Meiler den Winterreifen WT81 für rund 50 Euro pro Reifen.

King Meiler AS-1 205/55 R16

Selbst sportliche Pkw mit einer hohen zulässigen Höchstgeschwindigkeit können auf günstige runderneuerte Reifen setzen statt auf teure Neureifen. Der King Meiler AS-1 in der Dimension 205/55 R16 91V darf bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 240 km/h gefahren werden. Kosten: rund 53 Euro.

King Meiler Sport 3 255/50 R19

Schwere Autos wie SUV mit einem Lastindex von 107 lassen sich ebenso mit runderneuerten Reifen ausrüsten, wie mit dem King Meiler Sport 3 255/50 R19 107V. Kosten: rund 65 Euro.

Insa Turbo Ecoevolution Plus 215/50 R17

In der häufig gewählten Radgröße 17 Zoll verkauft Hersteller Insa den Sommerreifen Turbo Ecoevolution Plus, als 215/50 R17 95W. Kosten: rund 73 Euro.

Insa Turbo Naturepro 185/55 R15

Als Allround-Sommerreifen gilt der Insa Turbo Naturepro 185/55 R15 mit dem Lastindex 82 und dem Geschwindigkeitsindex V bis 240 km/h. Kosten: rund 60 Euro.

Black Star 3A 195/65 R15

Black Star bietet einen recycelten Sommerreifen in der Dimension 195/65 R15 an, mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 190 km/h. Kosten: rund 95 Euro.



Black Star TS4 205/55 R16 Ganzjahresreifen

Bis zu 240 km/h darf der Black Start TS4 runderneuerte Ganzjahresreifen in der Dimension 205/55 R16 gefahren werden. Preis: rund 93 Euro.

Wie werden runderneuerte Reifen hergestellt?

In Deutschland gibt es nur wenige Unternehmen, die sich auf das Recyclen von Altreifen, abgefahrenen Reifen und dem Produzieren von runderneuerten Reifen spezialisiert haben. Denn der Prozess ist aufwendig. Ein hochgenauer Laser durchleuchtet jeden Reifen, um eventuelle Schäden in der Karkasse zu erkennen. Die defekten Reifen werden sofort aussortiert. Spezielle Rau-Maschinen trennen bei den noch brauchbaren Reifen die Lauffläche von der Karkasse ab. Mit einem sogenannten Beleg-Extruder fließt anschließend eine neue Rohgummimischung als neue Lauffläche auf die Kaskade. Eine Heizpresse drückt anschließend bei rund 160 Grad Celsius die Mischung fest auf die Karkasse. Durch Vulkanisation geht die Mischung vom plastischen in den elastischen Zustand über – und der Reifen ist fahrbereit.

Welche Vorteile haben runderneuerte Reifen?

Runderneuerte Pneus haben zwei Vorteile: Sie benötigen wenig Ressourcen und schonen die Umwelt. Bei rund 60 Millionen Altreifen pro Jahr, die nur zur Hälfte als Granulat für Kunstrasen, Dämmmaterial oder Laufbahnen, muss ein großer Teil entsorgt werden. Neben dem ökologischen Aspekt kosten die speziell behandelten Autoreifen je nach Modell zum Teil nur halb so viel wie ein ganz neuer Reifen. Dabei bieten einige Marken die Runderneuerten für viele verschiedene Fahrzeuge an, wie Pkw und Lkw, dazu auch Ganzjahresreifen. Ein Vergleich lohnt.

Wie sicher sind runderneuerte Reifen?

Für die Runderneuerung gelten strenge Vorgaben, seit 2006 geregelt nach der EU-Norm ECE R 108. Zudem ist die Technik seit Jahrzehnten bewährt und die Qualität hoch: So ist jeder dritte Flugzeugreifen runderneuert, manche Karkassen werden bis zu siebenmal für neue Laufstreifen genutzt. Bei Pkw darf die Karkasse nur einmal mit einer neuen Mischung versehen werden. Runderneuerungen in einer hohen Qualität bieten daher ausreichend Sicherheit, ganz gleich, ob für Pkw oder Lkw und andere Fahrzeuge.

Woran erkennt man runderneuerte Reifen?