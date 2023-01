Jedes Jahr rufen Autobauer zahlreiche Kfz-Modelle zurück, um beispielsweise Fehlfunktionen oder Fertigungsfehler zu reparieren. Wir zeigen, welche Hersteller 2022 die meisten Rückrufaktionen durchgeführt haben und nennen die häufigsten Gründe.

Wie der Auswertung der Webseite car-recalls.eu zu entnehmen ist, waren 2022 insgesamt 209 Automodelle von 37 Automarken in Rückrufaktionen involviert. Bei der Auswertung wurden alle Daten berücksichtigt, die über die Wochenmeldungen der Europäischen Kommission über gefährliche Non-Food-Produkte sowie über das Schnellwarnsystem Rapex (Rapid Exchange of Information System) veröffentlicht wurden. Im Vergleich zu 2021 und 2020 ist die Zahl der Meldungen über gefährliche Defekte deutlich gesunken. Hersteller sind nur gesetzlich dazu verpflichtet, einen offiziellen Rückruf zu vermelden, wenn Gefahr für die Sicherheit, Gesundheit oder Umwelt besteht, erklärt Roman Beránek, Journalist und Gründer von car-recalls.eu. Die Behebung anderer Defekte bei Funktion oder Design bedürfen keiner Meldung und laufen oft als Service-Kampagne, Produktupdate oder werden beim nächsten Service durchgeführt. Wir listen die Marken mit den meisten Rückrufen 2022 auf und nennen die häufigsten Gefahren, Defekte oder Mängel. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Top-10: Automarken mit den häufigsten Rückrufaktionen 2022

Platz Automarke Rückrufe 2022 Betroffene Modelle 2022 1 Mercedes 39 24 2 Peugeot 15 10 3 VW 14 12 4 Toyota 14 10 5 Opel 12 10 6 Citroën 11 10 7 Ford 10 7 8 BMW 8 12 9 DS 8 3 10 Kia 7 7

Rückruf-Spitzenreiter Mercedes hat 2022 unter anderem unterschiedliche Baujahre der A-Klasse, B-Klasse, C-Klasse, E-Klasse, S-Klasse, des CLA, GLA, GLB, GLC, GLE, GLS sowie EQB, EQC, EQE, EQS, CLS, SL, AMG GT und der G-Klasse zurückgerufen. Bei Peugeot betrafen die Rückrufe den 208, 2008, 301, 308, 3008, 508, 5008, Expert, Rifter, und Traveller unterschiedlicher Baujahre. VW rief 2022 Arteon, Caddy, Crafter, Fox, Golf, Passat, Polo, T-Roc, Tiguan, Touran, Multivan und T7 zurück. Keine Rückrufaktion in Europa durchgeführt haben 2022 laut der Auswertung von car-recalls.eu die Marken Alfa Romeo, Alpina, Cadillac, Chevrolet, Infiniti, Smart, SsangYong und Subaru.

Top-10: Häufigste Gründe für Rückrufaktionen 2022

Platz Risiko/Defekt Häufigkeit bei

Rückrufaktionen 2022 1 Brandgefahr 144 2 Unfallgefahr 83 3 Verletzungsgefahr 74 4 Motor 58 5 Elektrik 40 6 Fahrwerk 37 7 Bremsen 36 8 Airbag 32 9 Karosserie 28 10 Sicherheitsgurt 21