Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat einen digitalen Mangelmelder eingeführt. So kann man online Mängel an Fahrzeugen melden.

Um serienmäßige Fahrzeugmängel, die die Verkerhssicherheit und Umwelt gefährden, erkennen und beseitigen zu können, hat das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) 2022 rund 900 Produktsicherheitsuntersuchungen durchgeführt. Daraus wurden 522 Rückrufe abgeleitet, bei denen insgesamt rund drei Millionen Fahrzeuge berücksichtigt wurden. Um den Prozess der Meldung eines auftretenden technischen Mangels zu vereinfachen und zu beschleunigen, hat das KBA den digitalen Mangelmelder eingeführt.

Richtiges Verhalten bei einem Kfz-Rückruf (Video):

Kfz-Mangel digital an das KBA melden

Entdeckt man als Fahrzeugbesitzer:in einen Mangel an seinem Fahrzeug oder an Fahrzeugteilen und vermutet, dass dieser serienmäßig zu finden und eine potenntielle Gefahr sein könnte, kann der Mangel nun online ans KBA gemeldet werden. Und das funktiniert so: Auf der Seite des KBA ist der Mangelmelder hier zu finden. Zunächst klärt die Seite über die grundsätzlichen Befugnisse des KBA und die Vorraussetzungen für eine Untersuchung durch das KBA auf. Außerdem findet man dort eine Liste von erforderlichen Angaben und Unterlagen für die Meldung eines Mangels am Fahrzeug. Diese umfassen Angaben zum auftretenden Fehler, zum Fahrzeug und zur eigenen Person. Nach der Bestätigung, dass die Erläuterungen und datenschutzrechlichen Bestimmungen gelesen und akzeptiert wurden, erfolgt die eingabe der E-Mail Adresse, an die der Link zum elektronischen Meldeformular geschickt werden soll. Dort können dann alle Daten zur Mangelmeldung eingetragen werden. Es ist auch nach wie vor eine Meldung über den Postweg möglich.