200 Klassiker in Scheunenfund-Qualität

Der wohl wertvollste Schrottplatz der Welt räumt auf: Auktionshaus RM Sotheby's versteigert verloren geglaubte Schätze wie den Mercedes 300 SL Flügeltürer mit Alu-Karosserie und den Iso Grifo Spider. Bei der Rudi Klein Collection kommt Scheunenfund-Nostalgie auf!

Rudi Klein lebte den amerikanischen Traum, vom Tellerwäscher zum Millionär. Beziehungsweise in seinem Fall: vom Metzger zum Schrottplatz-König. Der Ende der 1950er-Jahre aus Deutschland in die USA emigrierte Klein hatte also schon immer ein Händchen dafür, leckere Güter in ihre Einzelteile zu zerlegen. Dass mit der Verschrottung exotischer Sportwagen aus Europa vor den Toren Hollywoods mehr Greenbacks zu machen war, als mit Fleisch, stellte er spätestens 1967 fest, als er seine Verwertungsfirma "Porche Foreign Auto" gründete.

Der Name war dabei kein versehentlicher Griff ins Rechtschreib-Klo, sondern resultierte aus dem Verbot vonseiten Porsches, den Markennamen für den Schrottplatz zu nutzen. Aber er sollte den Fokus auf die Zuffenhausener Sportwagen in den nächsten Jahrzehnten untermauern. Schnell galt Klein als beste Adresse für Porsche und Mercedes, aber auch Lamborghini, Ferrari, Maserati, Aston Martin, Jaguar, Facel Vega und was die Elite der Westküste eben sonst noch so fuhr – sowie als schlechteste Adresse für neugierige Autofans. Auf unangekündigten Besuch soll der Eigenbrötler häufig den Hund gehetzt haben. Und selbst engen Vertrauten gewährte Rudi Klein keinen tieferen Einblick in seine Schatzkammern. Ganz im Stillen reifte sein Inventar in den folgenden Jahrzehnten vom ausrangierten Spaßauto zum unbezahlbaren Sammlerstück.

Schrottplatz-Millionen rollen zur Auktion: Rudi Klein Collection

Mehr als 50 Jahre später hat Auktionshaus RM Sotheby's das Geheimnis um das sagenumwobene Inventar von Porche Foreign Auto gelüftet. Zuletzt hatten seine Söhne das Verwertungsimperium verwaltet, nachdem ihr Vater 2001 gestorben war. Nun wandern etwa 200 Fahrzeuge zur Bieterschlacht im Oktober 2024. Noch hat RM Sotheby's nicht alle automobilen Schätze gelistet, aber schon jetzt sind Preziosen mit ein- bis zweistelligem Millionenwert ans Tageslicht gekommen. Da wäre zum Beispiel der Mercedes 500 K von 1935, der nicht nur in äußerst geringer Stückzahl als Roadster-Limousine gebaut wurde, sondern auch noch aus Erstbesitz von Rennfahrer-Legende Rudolf Caracciola stammt.

Nicht nur ein Hauch von Verfall haftet dem Mercedes 300 SL an, der als einer von nur 29 Exemplaren die begehrte Alu-Karosserie besitzt. Ähnlich sieht es bei einem Dreigestirn an Lamborghini Miura aus, das auf den Bildern verstaubt und verbeult auf eine zweite Chance als Concours-Anwärter wartet. Ein weiterer Fall fürs Museum ist der Iso Grifo A3/L Spider, ein offenes Einzelstück, das Bertone bereits vor der Serienproduktion des Coupés schneiderte.

Allein etwa 200 Porsche 356 soll Klein besessen haben. Unter den übrig gebliebenen sollen sich Fahrzeuge mit unglaublich geringer Kilometerleistung die Reifen plattstehen. Auch die unterm Sonnenlicht korrodierten Boxermotoren in meterhohen Regalen machen sprachlos. Warum ihr ehemaliger Besitzer es überhaupt erst so weit kommen ließ, ist nicht eindeutig nachzuvollziehen. Nun liegt es an den Bietenden, die Sammlung zu retten oder sie zumindest der Nachwelt zu erhalten.