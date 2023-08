Top Gear-Klassiker und Kultauto der etwas anderen Art: der "Rover James", ein Gebilde aus Fiat Multipla und allem, was das Auto für Menschen in höherem Alter attraktiv erscheinen lässt – so jedenfalls die Vorstellung des Moderatoren-Teams Jeremy Clarkson und Richard Hammond. Das Endergebnis des Umbaus sieht zwar gruselig aus, bietet dafür jedoch eine äußerst unterhaltsame Testfahrt, wie das Video unten beweist. Im Video oben fährt die AUTO ZEITUNG den Abarth 500e. Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Auch interessant:

Der "Rover James" im Top Gear-Video: