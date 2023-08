Dass der britische Moderator Richard Hammond, bekannt aus Sendungen wie Top Gear, The Grand Tour und Richard Hammond's Workshop, sich auch privat gerne mit Autos umgibt, überrascht wohl niemanden. Doch welche Schätzchen er sein Eigen nennt und wie umfangreich seine Autosammlung ist, darüber haben wohl nur eingefleischte Fans einen Überblick. Hin und wieder gewährt Hammond Einblicke in sein Zuhause, wo er viele seiner Autos in seinen zahlreichen Garagen unterbringt. Doch da ist noch mehr. Im Video unten zeigt der Auto-Nerd erstmals eine geheime Scheune, in der er Fahrzeuge hortet, die teilweise nur sehr selten das Tageslicht sehen. Im Video oben wirbelt der Porsche Macan Electric ordentlich Staub auf! Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Einblicke in Richard Hammonds geheime Garage im Drivetribe-Video:

