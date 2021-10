Die gruseligsten Filmautos: Top-5

Auch in Horrorfilmen spielen Autos oft eine wichtige Rolle. Unsere Top-5 der gruseligsten Filmautos sind für Auto- und Horrorliebhaber:innen ein Muss.

Weg mit Spukhäusern und Scherenhänden, auch an Halloween wollen wir Autos sehen! Viele Gruselfilme haben skurrile Wagen zu bieten. In so manchem Streifen spielt das Auto sogar die Hauptrolle und braucht nicht mal eine:n Fahrer:in. Das sind unsere Top-5 der gruseligsten Filmautos.

Die Top-5 der gruseligsten Filmautos

Platz 5: Panther de Ville aus "101 Dalmatiner"

Weniger furios, dafür elegant und selten ist der Panther de Ville der Filmschurkin Cruella De Vil. Den Horror wird man bei dem Film "101 Dalmatiner" nicht erleben, dafür ein paar Sequenzen mit der Auto-Seltenheit. Denn vom Modell Panther de Ville des britischen Luxusauto-Herstellers Panther Westwinds wurden insgesamt nur 60 Exemplare gefertigt. Panther Westwinds baute von 1974 bis Mitte der 1980er-Jahre Einzelstücke, die an das Design der 1930er-Jahre angelehnt waren. Eines dieser Schmuckstücke ist auch im Film zu sehen. Foto: Imago

Platz 4: Chevy Nova SS aus "Death Proof- Todsicher"

Da Regisseur Quentin Tarantino großer Fan von Muscel Cars ist, treffen in seinem Actionfilm "Death Proof" gleich drei amerikanische Auto-Urgesteine aufeinander. Der Dodge Charger, der Dodge Challenger und der 1971er-Chevrolet Nova SS. Letzterer ist extra für den Filmdreh umgebaut worden und hat noch mehr Gimmicks als den Totenkopf auf der Motorhaube. In dem Actionfilm fährt der diabolische Stuntman Mike das Auto und lauert mit ihm jungen Frauen auf, die er in wilden Verfolgungsjagden und inszenierten Unfällen tötet. Weil er seine Autos getunt und "todsicher" präpariert hat, passiert ihm selbst bei den Unfällen nichts. Bei den Dreharbeiten wurden sieben Novas verwendet, von denen aber nur zwei heile blieben. Foto: Imago

Platz 3: Lincoln Continental Mark III Coupé aus "The Car – Der Teufel auf Rädern"

In der Wüste von Utah treibt das fahrerlose 1971er-Lincoln Continental Mark III Coupé sein Unwesen und attackiert die Bewohner:innen einer Kleinstadt. Fahrerlos rast der Lincoln Continental Mark III durch die Wüste, auf der Suche nach Opfern. Für den Film hat Autoveredler George Barris den Wagen umgebaut. Der trauerschwarze "Teufel auf Rädern" ist neben dem Batmobil eine der berühmtesten Autokreationen von Barris. Vier maßgeschneiderte Lincoln sind für den Film angefertigt worden, wovon drei während des rasanten Filmdrehs zerstört wurden. Foto: Imago

Platz 2: Plymouth Fury aus "Christine"

Ein Plymouth Fury von 1958 spielt die Hauptrolle in dem 80er-Horrorfilm "Christine" nach dem gleichnamigen Buch von Stephen King. Das "böse" rote Auto entwickelt im Film ein Eigenleben und bringt seine Besitzer:innen der Reihe nach zur Strecke. Der Fury in Rot war eine Sonderanfertigung für den Film, da das Serienmodell in den 1950er-Jahren ausschließlich in den Farben Weiß und Beige produziert wurde. Für die Stunts beim Filmdreh sind rund 24 Exemplare von sämtlichen Schrottplätzen in den USA aufgekauft und insgesamt für 1,5 Millionen US-Dollar restauriert worden. Einzig zwei Autos sind bei den Stunts nicht zerstört worden und befinden sich heute in Sammlerhänden. Foto: Imago

Platz 1: Peterbilt 281 Truck aus "Duell"

Bei der Wahl des Trucks entschied sich Regisseur Steven Spielberg bewusst für einen Peterbilt 281 Lastzug von 1955, weil die Fahrerkabine einem Gesicht ähnelt. Der 1971 entstandene Thriller "Duell" ist der älteste noch vollständig erhaltener Film von Spielberg. In dem Thriller wird ein Geschäftsmann, gespielt von Dennis Weaver, von einem Psychofahrer in einem massiven Tanklastwagen durch die Wüste verfolgt. Für den Film wurden ganze drei Lastwagen verschlissen. Foto: Imago