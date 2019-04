Als 82-jähriger Besitzer eines brandneuen Mercedes-AMG C 63 S versetzt der Rallye-Weltmeister von 2003 herbeigerufene AMG-Techniker in Angst und Schrecken. Angeblich macht sein 510-PS-Bolide Probleme.

Der norwegische Rallye-Weltmeister und Rallyecross-Fahrer Petter Solberg hat mit einem ulkigen Video die große Social-Media-Welle geschlagen, zumindest bei Auto-Fans. Als 82-jähriger Besitzer eines brandneuen Mercedes-AMG C 63 S versetzt der Rallye-Weltmeister von 2003 herbeigerufene AMG-Techniker in Angst und Schrecken. Angeblich macht sein 510-PS-Bolide Probleme. Außerdem schmückt er seine Schilderung ganz beiläufig mit der Bemerkung aus, dass er schon länger nicht mehr Auto gefahren sei und sich deshalb etwas unsicher fühle. Möglicherweise ist der AMG C 63 S auch zu schnell für ihn. Bei normalem Tempo wollen die Techniker allerdings nichts bemerken, mit dem Wagen sei alles in Ordnung. Also gibt der ängstliche AMG-Senior ordentlich Gas und driftet über einen Parkplatz – nicht ganz ungefährlich, aber womöglich auch inszeniert.