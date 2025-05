Mit dem Rezvani Knight ist keine Situation zu heikel: Bis an die Zähne bewaffnet mit (über)lebenssicheren Gimmicks und Tools, stellt sich ihm keiner in den Weg!

Die US-amerikanische Veredelungsschmiede Rezvani ist bekannt für ihre skurrilen, postapokalyptischen Umbauten von großen und schweren Fahrzeugen wie dem GMC Hummer EV oder dem Cadillac Escalade. Was wir hier allerdings vor uns sehen, sieht eher danach aus, als wäre Batman auf Geländewagen umgestiegen. Kantige Optik, schnittige Dachlinie, ein 4,0-l-V8 unter der Haube: Das muss ein Lamborghini Urus sein! Doch seit der Kur des kalifornischen Tuners hört der Stier auf den Namen Rezvani Knight und ist einer von nur 100 seiner Art.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Lamborghini Temerario (2024) im Video:

Der Rezvani Knight ist der feuchte Traum eines jeden Sicherheitsdienstes

Was der Rezvani Knight zu bieten hat? Da wäre zunächst die umfangreich umgestaltete Karosserie. Die Front präsentiert sich mit einer völlig neuen Scheinwerferleiste im Stile des Lamborghini Huracán Sterrato – wem die Scheinwerferleiste nicht genug ist, kann sich noch eine Strobolichtleiste auf das Dach montieren lassen – und mit neuen Stoßfängern, die so ausschauen, als würden sie selbst heftigste Kollisionen einfach wegstecken. Eine schärfer gezeichnete Motorhaube macht der Umgebung klar, dass dieser hier nicht zum Spielen aufgelegt ist. Zumal darunter ein bis zu 800 PS (588 kW) starker V8-Motor zum Angriff bläst.

Cooles Tuning-Zubehör sowie von der AUTO ZEITUNG getestete und empfohlene Produkte:



Die Seitenlinie des Urus, äh … Rezvani Knight wurde besonders zum Heck hin deutlich verbreitert und erinnert an so manche Baja-Boliden – oder an ähnlich proportionierte Hot Wheels-Spielzeugautos. Ein Hingucker sind die 33 Zoll großen Offroadreifen, die auf 22-Zöllern montiert sind. Auf Wunsch sind die Reifen übrigens kugelsicher und können auch als Notlaufreifen geordert werden. Das ist dann Teil des "Dark Knight Military Package", dazu aber später mehr.

Am Heck fallen die weit nach außen drängenden Räder auf, der Effekt wird von den vier üppigen Endrohren der neu gestalteten Auspuffanlage untermalt. Ein überdimensionierter Dachkantenspoiler macht den Anschein, als wolle der Rezvani Knight nebenbei auch als Flugzeug durchstarten – passenderweise kennt man die Lackierung in Stealth-Grau von Kampffliegern und Tarnkappenbombern. Lediglich die Lichtleiste, die sich tief in die neu gestaltete Karosserie eingräbt, erinnert noch an den Lamborghini Urus, der eigentlich unter dem Blechkleid steckt. Apropos Blechkleid: Auf Wunsch kleidet Rezvani den Urus auch in eine Vollcarbon-Hülle, die sich darüber hinaus auch noch kugelsicher verstärken lässt.

Auch interessant:

Auf Wunsch auch gepanzert und mit weltuntergangstauglichen Extras

Besagtes "Dark Knight Military Package" beinhaltet neben einer kugelsicheren Panzerung und der erwähnten Runflat-Reifen auch ein verstärktes Fahrwerk und einen Sprengschutz für den Unterboden. Im Innenraum nehmen Gäste auf Nappaleder-Fauteuils Platz und behalten dank Nachtsicht- und Wärmebild-Bildschirmen stets den Überblick. Sollte der Rezvani Knight trotz allem in die Knie gezwungen werden, gibt es Schutzwesten, Helme und Gasmasken für den Außeneinsatz.



Zubehör für Lamborghini-Fans:



Weitere nützliche Extras für den Weltuntergang: Ein Erste-Hilfe-Set, Strobolichter, Funksysteme, Pfefferspray-Düsen und Türgriffe unter Strom, um ungebetene Gäste fernzuhalten. Wer nun den Rezvani Knight unbedingt sein Eigen nennen möchte, sollte sich beeilen: 500 US-Dollar kostet die Reservierung; natürlich nur so lange, bis alle 100 Fahrzeuge vergeben sind.