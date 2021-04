Der elektrifizierte Pick-up-Truck GMC Hummer EV machte den Auftakt, nun folgt das SUV-Pendant. Preis, Reichweite und technische Daten des 1000 PS starken Cybertruck-Konkurrenten und des SUV mit rund 830 PS.

Nach dem Pick-up-Truck – Preis: ab 112.595 US-Dollar (Edition 1; Stand: April 2021) – folgt der GMC Hummer EV (2021) auch als SUV. Es feiert 2024 seinen Marktstart – als Edition 1 zu einem Preis ab 105.595 Dollar vor Steuern (Stand: April 2021). Eigentlich als amerikanisches Militärfahrzeug entwickelt, machte unter anderem Arnold Schwarzenegger den kantigen Geländewagen salonfähig. Doch dann kam das Aus für den Sprit-verschlingenden Alltagspanzer und 2010 lief schließlich der letzte seiner Art vom Band. GMC belebt ihn nun wieder und macht aus ihm einen PS-starken Elektro-Geländewagen, der direkt auf Tesla Cybertruck und Rivian R1T zielt. Die Pick-up-Version soll bis zu 1000 PS stark sein. Das SUV stapelt etwas tiefer: Sein Batteriepack besteht aus bis zu 20 Modulen und ermöglicht den drei E-Motoren rund 830 PS zu entfesseln, die alle vier Räder antreiben. Der GMC Hummer EV (2021) soll als Pick-up in knapp drei Sekunden und als SUV in 3,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen. Auch die offizielle Angabe von über 15.000 Newtonmetern Drehmoment klingt beeindruckend, bezieht sich aber nicht auf den Motor, sondern auf das Drehmoment, das nach Kraftübersetzung an den Rädern anliegt. Die maximale Reichweite im Falle des neuen Elektro-Pick-up schätzt GMC auf über 560 Kilometer, für das SUV sollen mehr als 480 Kilometer möglich sein. Der Pick-up soll sich an einem 350 Kilowatt-DC-Lader in zehn Minuten mit Energie für weitere knapp 160 Kilometer versorgen lassen. Das SUV lädt mit maximal 300 Kilowatt Ladeleistung. Mehr zum Thema: Das ist der Karma Pick-up

Elektroauto Pick-up Rivian R1T & Rivian R1S (2021): Preis US-Start-up Rivian nennt die Preise

Der GMC Hummer EV (2021) im englischsprachigen Video:

Preis & Reichweite: GMC Hummer EV (2021) als Pick-up-Truck & SUV