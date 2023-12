Wer auf der Playstation 5 (PS5) Renn-Action erleben möchte, hat viele Optionen. Das sind unsere Favoriten-PS5-Rennspiele!

Im echten Leben das Auto am Limit bewegen? Oft keine gute Idee. Straßenverkehrsregeln möchten beachtet werden, die hohe Dichte in und um Städte erstickt Fahrspaß oft im Keim. Ein Ausflug auf die Rennstrecke ist teuer, Sprit und Verschleiß machen das ganze nicht einfacher. Da bleibt häufig nur der Griff zum Controller. Seit dem Release der Playstation 5 (PS5) im November 2020 lassen sich einige optisch schöne und realistische Racing-Simulatoren sowie unglaublich spaßige Arcade-Rennspiele auf der Sony-Konsole spielen – und in die facettenreiche Welt des digitalen Motorsports abtauchen. Das sind die besten Rennspiele für die PS5.

Die besten PS5-Rennspiele

Für jede Konsole – ob Xbox, Playstation oder auch Nintendo Switch – oder auch PC gibt es Racing-Sportspiele, Simulatoren, Fun Racer und vieles mehr in allen Facetten. Eine "Bestenliste" ist daher schier unmöglich zu erstellen – so verschieden sind die Geschmäcker. Daher schauen wir uns Bewertungen und Bestseller auf Amazon an und zeigen einige Empfehlungen:

Gran Turismo 7

Die Gran Turismo-Rennserie ist bereits seit den 90er-Jahren und der ersten Generation von Sonys Erfolgs-Konsole ein fester Bestandteil der Rennspiele auf der Playstation. Mit Gran Turismo 7 startet die Rennsimulation aufgefrischt und mit neuen Funktionen in die nächste Evolutionsstufe. Spieler:innen haben die Wahl aus knapp 500 Fahrzeugen, regelmäßige Updates sorgen für Nachschub. Gespielt werden kann im Karrieremodus, wo Rennen gewonnen und Autos gesammelt werden möchten. Auch Splitscreen-Modus (bis zu 4 Personen), Online-Multiplayer und Online-Veranstaltungen laden zum Kräftemessen ein. Das Game lässt sich übrigens auch mit der Playstation VR2-Brille spielen.



The Crew Motorfest

Open World, wilde Rennen und eine riesige Fahrzeug-Auswahl warten bei The Crew Motorfest. Der Arcade-Racer von Ubisoft entführt Spieler:innen auf die hawaiianische Insel O’ahu mitsamt der Großstadt Honolulu. Neben Rennen gibt es auch Online-Events und besondere Kampagnen zu entdecken, darunter auch Motto-Playlists mit amerikanischen Muscle Cars oder japanischen Street-Racern. Dank des plattformübergreifenden Multiplayer-Modus können bis zu 32 Spieler:innen auf Playstation 4 und 5 sowie Xbox One und Xbox Series X miteinander spielen. Diese Amazon-exklusive Limited Edition enthält einen Porsche 718 Spyder, sowie Zubehör für Auto und Spielfigur im Fitted Jungle-Look.



Need for Speed Unbound

Der jüngste Ableger der Need for Speed-Serie von Electronic Arts (EA) kombiniert Comic-Streetart-Style mit den – so die Beschreibung – realistischsten Fahrzeugen, die man in Racing-Actionspiel-Serie je gesehen hat. Wie von NfS gewohnt, können die Wagen (insgesamt 143 lizenzierte Fahrzeuge) optisch und technisch getunt werden. Mit diesen kann man entweder im Singleplayer-Story-Modus antreten oder im Multiplayer gegen Freund:innen (plattformunabhängig) oder andere Spieler:innen an Rennveranstaltungen oder in der Open World fahren.



Assetto Corsa Competizione

Mit Assetto Corsa Competizione holt man sich einen vollwertigen Rennfahrer-Simulator ins Wohnzimmer. Das Spiel des italienischen Entwicklerstudios Kunos Simulazioni ist die offiziell lizenzierte Simulation der GTWC (GT World Challenge) und umfasst knapp 50 GT-Rennwagen (zum Teil aus kostenpflichtigen DLCs) und insgesamt 23 Nachbildungen echter Rennstrecken (ebenfalls teilweise kostenpflichtig). Als Spielmodi stehen neben einem Singleplayer-Karrieremodus auch Online-Multiplayer mit einfachen Rennen oder Turnieren (auch E-Sports-Veranstaltungen) zur Wahl.



F1 23

Das offizielle Formel 1-Rennspiel ist in etwa Fifa für Autofans: Jede Saison ein neuer Teil. Und mit jedem Teil ein wenig mehr Raffinesse und grafische Verbesserungen. Auch F1 23 von EA Sports verbessert sich im Detail, etwa mit brandneuen Strecken (Las Vegas und Doha) und der Rückkehr des "Breaking Point"-Story-Modus sowie der roten Flagge (nach neun Jahren Pause in F1-Rennspielen). Das Handling der Fahrzeuge wurde dank Feedback der echten Teams ebenfalls noch realistischer. Gespielt werden kann im Singleplayer-Karrieremodus, im Splitscreen-Mehrspieler oder Online (plattformübergreifend).



Wreckfest

Wreckfest ist kein klassisches Rennspiel – nicht einmal im Arcade-Sinn. Hier geht es nämlich nicht um Rundenzeiten, sondern um puren Zerstörungswahn. Trotzdem legt Entwickler Bugbear großen Wert auf eine realitätsgetreue Physik bei den gewollten Crashes im Game. Spieler:innen gewinnen, wenn ihr Auto am Ende noch fährt. Die eigenen Wagen lassen sich im Spiel optisch und technisch tunen und mit Panzerung vor gegnerischen Rammattacken wappnen. Neben Pkw lässt sich auch mit anderen Fahrzeugklassen an einem Demolition Derby teilnehmen. Einen Online-Multiplayer gibt es ebenfalls – leider jedoch keinen Splitscreen-Modus.



Monster Energy Supercross 6

Wem nur zwei statt vier Räder ausreichen und gerne Off-Road fahren möchte, wird bei Monster Energy Supercross 6 fündig. Das PS5-Spiel ist das offizielle Game zur gleichnamigen Championship in den USA. Die Dirtbikes sind dabei den Modellen aus der Saison 2022 nachempfunden. Im Story-Modus tritt man auch gegen die Stars der Saison an oder kann sich im Split-Screen-Multiplayer messen. Bike und Fahrer-Outfit lassen sich selbst designen und auch neue Kurse können Spieler:innen im Strecken-Editor erstellen und online teilen.



EA Sports WRC

Rallye-Spiele sind schon nahezu so lange für PC und Konsole erhältlich, wie es Rennspiele gibt. Mit dem neuesten offiziellen WRC-Game von EA Sports lässt sich digital am Steuer eines lizenzierten Boliden der World Rallye Championship Platznehmen. Zur Wahl stehen 17 aktuelle und frühere Schauplätze weltweit. Neben den aktuellen Racern sind auch über 70 historische Rallye-Fahrzeuge im Spiel.



DIRT 5

Das Offroad-Arcade-Rennspiel DIRT 5 macht den Rally-Sport aus verschiedensten Cockpits und Racing-Szenarien und -Kategorien erlebbar. Neben dem klassischen Singleplayer-Karrieremodus gibt es auch einen Splitscreen-Modus für bis zu vier Spieler:innen sowie Online-Multiplayer. Zur Wahl stehen 70 Strecken an zehn Orten für verschiedenste Fahrzeuge: Rock Bouncer, Sprint-Autos, Muscle Cars, Buggys, klassische und moderne Rally-Autos und mehr.



Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged

Nach dem ersten Teil von Hot Wheels Unleashed folgt mit "Turbocharged" bereits der zweite Teil der steuerbaren Spielzeugautos für die PS5. Diesmal stehen über 130 Fahrzeuge aus dem Hot Wheels-Sortiment zur Wahl. Jetzt sind auch Monster Trucks und Motorräder unter den spielbaren Wagen. Neu sind auch einige Schauplätze, wie etwa ein Minigolfplatz, auf dem die Miniatur-Autos in Rennen (sowohl offline als auch online) gegeneinander antreten können.



Kann man PS4-Spiele auf der PS5 spielen?

Viele Gamer:innen mit einer PS5 haben zu Hause sicher auch eine beachtliche Sammlung an Rennspielen für die Playstation 4 (PS4) herumliegen. Kann man die alten Spiele auf der neuen Konsole zocken? Ja! Dank Rückwärtskompatibilität sind PS4-Spiele auch auf der neuen Konsole spielbar, allerdings nur unter diesen Bedingungen: Wer die Spiele als Disc hat, benötigt eine PS5 mit Laufwerk. So kann nahezu jedes Spiel wiedergegeben werden – einige sind sogar optional mit einem teilweise kostenpflichtigen Upgrade auf eine PS5-Version mit besserer Grafik oder anderen Features erhältlich. Wer sich dagegen für eine volldigitale PS5 entschieden hat, kann sich alle bei Playstation Plus digital gekauften PS4-Spiele auch auf die neue Konsolengeneration herunterladen.

Mit Playstation 3-Spielen (PS3) klappt das leider nicht. Das Laufwerk der PS5 kann die Discs der älteren Konsolengeneration nicht lesen. Wer sich jedoch für Playstation Plus Premium (16,00 Euro/Monat; Stand: Dezember 2023) entschieden hat, kann einige PS3-Titel aus der Cloud streamen.

Gibt es Racing-Zubehör für die PS5?

Zubehör gibt es für die Playstation 5 natürlich massenhaft. Und auch speziell für Rennspiele gibt es eine Vielzahl an nützlichen Gadgets, die den Fahrspaß erhöhen können.

Ein gutes Gaming-Lenkrad mit Pedalen – und optional für mehr Realismus einer Schaltung – sind natürlich schon seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil einer Gaming-Ausrüstung für autobegeisterte Playstation-Spieler:innen. Unsere Empfehlung: Das Logitech G923 Trueforce Gaming-Lenkrad mit Pedalen. Mit dem G Driving Force Schalthebel lässt sich das G293-Lenkrad um eine 6-Gang-H-Schaltung erweitern. Mehr Platz zu Hause? Dann ist vielleicht ein vollwertiges Sim-Racing-Rig samt Sitz und Monitor-Halterung die richtige Wahl.



Wer dazu noch das Gefühl haben möchte, im Rennwagen selbst zu sitzen, kann mit der Playstation VR2-Brille die Immersion perfekt machen. Das Spiel muss jedoch hierfür optimiert sein. Gran Turismo 7 kann zum Beispiel mit der VR-Brille gespielt werden.

Wer sich online mit anderen Spieler:innen Rennen liefern und gleichzeitig per Sprachchat verknüpft sein möchte, sollte etwas Geld in ein gutes Gaming-Headset samt Mikrofon investieren. Das geht zum Beispiel mit dem kabellosen Headset HyperX Cloud III.