Traumautos auf den schönsten Rennstrecken und Straßen dieser Erde fahren? Auf dem PC oder der Konsole mit dem passenden Spiel kein Problem! Gamer:innen wissen allerdings, dass der Griff zum Controller bei einem Rennspiel nicht immer das gewünschte Erlebnis bereithält. Ein Gaming-Lenkrad muss her! AUTO ZEITUNG hat für virtuelle Rennpilot:innen empfehlenswerte Lenkräder zusammengestellt.

Gran Turismo, Forza Motorsport oder Assetto Corsa - jedes dieser Spiele hat eines gemeinsam: Den Spieler:innen eine möglichst realistische Fahrsimulation in die heimischen vier Wände zu liefern. Allerdings ist es nur mit dem Spiel für spaßiges Gaming in den seltensten Fällen getan. Die Art und Weise, wie man das virtuelle Gefährt auf dem Monitor bewegt, kann für viele Spieler:innen der entscheidende Faktor sein. Denn wer möchte schon mit Controller oder gar Maus und Tastatur hantieren, wenn diverse Gaming-Lenkräder erhältlich sind, die für ein noch intensiveres und vor allem möglichst realistisches Spielerlebnis sorgen können.



Was macht ein gutes Gaming-Lenkrad aus?

Bevor nun vorschnell ein Gaming-Lenkrad angeschafft wird, ist es hilfreich, sich etwas mit der Materie auseinanderzusetzen. Auch persönliche Vorlieben und Ansprüche können darüber entscheiden, welches Racing Wheel es am Ende werden soll. Somit gibt es gewisse Faktoren, die bei der Suche berücksichtigt werden sollten.

Force Feedback: Um am Lenkrad eine möglichst realistische Rückmeldung über das Fahrgeschehen zu erhalten, sollte das Lenkrad über die sogenannte Force-Feedback-Funktion verfügen. Durch Vibrations-Feedback, Druck und Widerstand wird den Nutzer:innen somit ein besseres Fahrgefühl simuliert. Günstige Gaming-Lenkräder verzichten häufig aus Kostengründen auf dieses Feature.

Drehwinkel: Der Drehwinkel gibt an, um wie viel Grad das Lenkrad gedreht werden kann. Je nach Ausführung und Funktionsumfang ist ein Drehwinkel von bis zu 1080 Grad möglich. Somit lässt es sich von der Neutralstellung an insgesamt drei Mal in jede Richtung drehen. Hier gilt: Je höher der Drehwinkel, desto feinfühliger lässt sich das virtuelle Fahrzeug über die Strecke bewegen.

Wheelbase: Hinter diesem Begriff verbirgt sich das Lenkradgehäuse, das die entscheidende Technik für das Fahrerlebnis beinhaltet. Hier sitzen unter anderem die Servomotoren, die in Kombination mit Force Feedback den Widerstand am Lenkrad simulieren. Auch Motor ist nicht gleich Motor: Hochpreisige Gaming-Lenkräder können über bürstenlose Motoren verfügen. Der Vorteil gegenüber herkömmlichen Motoren mit Kohlebürsten ist die Verringerung von Verschleiß. Dadurch bleibt das Force Feedback über die Jahre der Nutzung konstanter. Je nach Ausführung der Wheelbase ist es sogar möglich, das eigentliche Lenkrad abzunehmen und gegen ein anderes Lenkrad auszutauschen.

Pedale: Nicht zu vergessen, sind die Pedale. Denn auch an den Füßen darf es nicht am nötigen Feingefühl fehlen. Gängig am Pedal sind meist einfache Federn, die beispielsweise beim Bremsen für den nötigen Widerstand sorgen. Hochwertigere Pedale verfügen über eine progressive Feder. Bei zunehmendem Pedalweg nimmt die Härte zu. Für Enthusiasten gibt es noch eine weitere Option: Pedale mit einer sogenannten Load Cell (dt.: Wägezelle). Sie registriert, wie viel Druck auf das Pedal ausgeübt wird, anstatt wie bei einem regulären Podmeter, wie weit das Pedal durchgedrückt ist.

Empfehlenswerte Gaming-Lenkräder im Check

Gaming-Lenkräder bis 200 Euro

Hori Racing Wheel Apex

Den Anfang in unserem Produktvergleich macht das Hori Racing Wheel Apex. Durch den besonders günstigen Preis von rund 123 Euro empfiehlt sich vor allem für Gamer:innen, die ab und zu eine Runde mit Lenkrad drehen möchten. Für den Preis müssen Abstriche gemacht werden. So verzichtet Hori für das RWA auf Force Feedback und beschränkt den Drehwinkel auf 270 Grad. Wen das nicht stört und wer eine Playstation 4, Playstation 5 oder einen PC besitzt, kann auf dieses Lenkrad zurückgreifen.

Thrustmaster T150/TMX

Für knapp 45 Euro mehr erhält man das Thrustmaster T150. Dieses Lenkrad glänzt für den Preis mit einer üppigen Ausstattung. Der Drehwinkel von 1080 Grad (3 volle Umdrehungen), Schaltwippen aus Metall und der Riemenscheibenantrieb lassen dieses Force-Feedback-Rennlenkrad in der Preisklasse herausstechen. Wer dieses Setup ergänzen möchte, kann das T150 mit anderen Pedalen und einer H-Schaltkulisse von Thrustmaster erweitern. Unterstützt werden laut Herstellerangaben Playstation 4, Xbox One (Thrustmaster TMX) und PC.

Gaming-Lenkräder bis 300 Euro

Logitech G29/G920 Driving Force

Ein Modell, das in keinem Vergleich fehlen darf: Das Logitech G29 Driving Force für PC, Playstation 3, Playstation 4, Playstation 5 sowie das Logitech G920 für PC, Xbox Series X/S und Xbox One. Mit dem Vorgänger, dem Logitech G27, begannen viele Sim Racing-Profis ihre Karriere. Auch heute zählen die beiden Nachfolger zu den besten Gaming-Lenkrädern, die die preisliche Mittelklasse zu bieten hat. Dank Force Feedback, 900-Grad-Lenkung und LED-Statusanzeige (nur G29) soll sich das Fahrerlebnis besonders realistisch gestalten.

Logitech G923

Auf noch mehr Realismus zielt der Nachfolger des Erfolgsmodells G29/G920. Das Logitech G923 verfügt dafür über die True Force-Funktion. Diese ergänzt das reguläre Force Feedback. Der Nachteil: Das recht laute Lenkrad wird durch True Force noch lauter und vibrationsstärker. Ein weiteres Manko ist die limitierte Unterstützung von True Force seitens der Softwaretitel. Aktuell funktioniert die Funktion nur in folgenden Spielen: GRID, Assetto Corsa, iRacing, Gran Turismo, Snow Runner sowie DiRT Rally 2.0. Verwendet werden kann das Lenkrad am PC, den Xbox Series-Modellen sowie Playstation 4/ 5. Darüber hinweg können Schmankerl wie das progressive Bremspedal oder die programmierbare Doppelkupplung trösten.

Thrustmaster T248

Doch nicht nur Logitech bietet spannende Gaming-Lenkräder für unter 300 Euro an. Thrustmaster führt das T248 im Sortiment. Für einen Preis von rund 240 Euro erhält man ein vollwertiges Racing Wheel, das im Set mit drei Pedalen, Force Feedback und einem hybriden Antriebssystem (Riemen/Getriebe) glänzt. Ein weiteres Schmankerl ist das integrierte Display, das laut Hersteller über 20 Anzeigemöglichkeiten bietet. Xbox- und Playstation-Besitzer:innen aufgepasst: Auch von diesem Lenkrad gibt es zwei Varianten, die entweder für die Nutzung mit allen gängigen Xbox Series-Modellen oder Playstation 4 respektive Playstation 5 ausgelegt sind. Für die Nutzung als PC-Lenkrad eignen sich beide Varianten.

Gaming-Lenkräder ab 350 Euro

Thrustmaster T300RS

Gamer:innen mit noch ernsteren Absichten werden ebenso bei Thrustmaster fündig. Das T300RS-Gaming-Lenkrad ist in gleich drei unterschiedlichen Ausführungen zu haben. Diese unterscheiden sich allerdings nur kosmetisch. Unter der Wheelbase verbirgt sich die gleiche Technik: ein bürstenloser Servomotor, der über Riemensystem ein besonders feines Lenkgefühl ohne Totzonen schaffen soll. Ein ebenso spannender Aspekt der Thrustmaster-Produkte ist das Teile-Universum. So lassen sich bei den T300RS-Modellen das Lenkrad oder die Pedale austauschen und eine H-Schaltung ergänzen.

Affiliate Link Thrustmaster T300 Ferrari Integral Alcantara Edition

Xbox-Gamer:innen können auf das fast baugleiche Thrustmaster TX Racing Wheel Leather Edition zurückgreifen.

Thrustmaster T-GT II

Ein echtes Technikmonster ist das T-GT II Gaming-Lenkrad von Thrustmaster. Vor allem Besitzer:innen einer Playstation 5, die intensiv Gran Turismo spielen, finden in diesem Lenkrad eine interessante Möglichkeit, den Grad an Realismus zu erhöhen. Für den Preis von rund 600 Euro erwartet die Käufer:innen ein Racing-Lenkrad, das mit Gimmicks wie Driftkurven-Berechnung, Echtzeit-Force Feedback und Hardware wie Leiterplatten aus der Automobilindustrie und einem besonders leistungsstarken bürstenlosem Servomotor aufwartet.

Welches Gaming-Zubehör ist für ein Gaming-Lenkrad empfehlenswert?

Die Zubehör-Landschaft im Bereich des Sim-Racing ist bunt und vor allem vielfältig: Pedal-Sets, Shifter, Austausch-Lenkräder, Racing-Sitze, Fahrer-Handschuhe oder gar Schuhe für Rennpilot:innen sind auf dem Markt verfügbar.

Sim Racing Rig

Ein sinnvoller Schritt kann die Anschaffung eines sogenannten Sim Racing Rig darstellen. Darunter versteht man eine Plattform, die nicht nur das Lenkrad samt Pedalen und gar die Monitore aufnehmen kann, sondern auch einen vollwertigen Sitz bietet. Ein hochwertiges Modell lässt sogar die Verstellung eines Großteils der Peripherie zu, um so die optimale Ergonomie für jede:n Sim-Pilot:in zu bieten. Ein empfehlenswertes Modell ist beispielsweise der Trophy von Playseat. Dieser ist auf die Nutzung mit den Lenkrädern aller gängigen Hersteller (Logitech, Thrustmaster, Fanatech) ausgelegt. Die Aufnahmen für Lenkrad sowie der Sitz sind an die eigenen Bedürfnisse anpassbar.



Wer weniger Platz zur Verfügung hat, kann auf den Playseat Challenge ActiFit zurückgreifen. Der Vorteil des Rigs ist das kompakte Design in Klappstuhl-Format. Somit kann nach erfolgreichem Gaming auf der virtuellen Rennstrecke das Konstrukt platzsparend verstaut werden. Abstriche in Sachen Sitzposition und Ergonomie sollen trotz des Leichtbaus laut Aussage des Herstellers nicht gemacht werden müssen. Rallye-, GT- und F1-Fahrer:innen sollen so ganz auf ihre Kosten kommen.



Affiliate Link Playseat Challenge ActiFit - Schwarz

H-Schaltung

Petrolheads, die gerne selbst den Schalthebel durch die Gassen jagen, können die hier vorgestellten Gaming-Lenkrädern von Logitech und Thrustmaster um eine H-Schaltung ergänzen. Dafür tragen beispielsweise der Logitech G Driving Force Shifter (6-Gang-Schaltung), Thrustmaster TH8S Shifter oder TH8A (8-Gang-Schaltung) Sorge.



Welche Spiele kann man mit einem Lenkrad spielen?

Grundsätzlich unterstützen alle gängigen und großen Rennspieltitel die Nutzung eines Lenkrades. Dazu gehören große Namen wie Gran Turismo, Forza Motorsport, Forza Horizon, The Crew, Assetto Corsa, GRID oder auch DiRT Rally. Wichtig für das Gaming mit einem Lenkrad an einem PC: die passende Treibersoftware. Ohne die kann es nämlich passieren, dass das Zubehör beim Anschluss per USB-Kabel nicht erkannt wird. Diese Software lässt sich meist kostenlos auf der Webseite des Herstellers herunterladen und anschließend installieren. Nutzer:innen einer Playstation oder Xbox haben es da einfacher. Hier heißt es meist nur anschließen und loslegen. Die restlichen Einstellungen lassen sich häufig im Menü des jeweiligen Spiels anpassen.



Affiliate Link Gran Turismo 7 - PlayStation 5

Affiliate Link Forza Motorsport - Xbox Series X