Die Playstation 4 (PS4) ist zwar nicht mehr die jüngste Konsole, aber immer noch in vielen Wohnzimmern zu finden. Grund genug, um auf die besten Arcade-, Sim-Racing- und Multiplayer-Rennspiele für die Sony-Konsole zu schauen.

Autos und Gaming passen einfach zusammen! Viele Autofans fahren gerne ihre Traumwagen gerne durch Rennspiel-Welten, andere werden wiederum durch die vielfältige Welt der Playstation 4-Spiele erst zu Petrolheads. Nirgendwo außerhalb eines echten Cockpits gelingt die Immersion besser als auf anspruchsvollen digitalen Rennstrecken.

Seit November 2020 ist zwar die Playstation 5 bereits zu haben, doch nach wie vor gibt es einige Gamer:innen, die noch auf der Vorgänger-Konsole zocken. Wer noch nicht wechseln möchte, erfährt bei uns, welche PS4-Rennspiele es immer noch in sich haben.

Die besten PS4-Rennspiele: Arcade-Games

Diese Kategorie der PS4-Spiele richtet sich an alle, die vor allem wilden und – teils – den Kräften der Natur trotzenden Fahrspaß an der Konsole sucht. Bei Arcade-Rennspielen, seltener auch Fun-Racer genannt, geht es nicht unbedingt um Realismus. Zwar sind auch hier bei vielen Rennspielen lizenzierte Autos dabei, doch weder Fahrphysik noch -manöver sind etwas, das im echten Leben so überhaupt erlebbar wäre. Hier geht es um eines: Spaß.

The Crew Motorfest

Die Ubisoft-Reihe "The Crew" erobert mit dem neuesten Teil "Motorfest" die hawaiianische Insel O’ahu. Die Reihe bleibt sich besonders bei einem treu: Der großen offenen Spielwelt. Das Open-World-Rennspiel kann mit über 600 Fahrzeugen (Autos, Quad-Bikes und Motorräder) erkundet werden. Dazu lädt eine Mission auch ins nächtliche Tokio zu japanischem Street-Racing ein. Gespielt werden kann entweder im Singleplayer- oder Online-Multiplayer-Modus gespielt werden – eine aktive Internetverbindung ist jedoch immer notwendig.

The Crew 2

Auch der Vorgänger hat noch einiges auf dem Kasten – schließlich kann man (nahezu) die gesamten USA abfahren! Nicht nur das, die Spielewelt lässt sich per Boot, Flugzeug, Helikopter oder Hovercraft auch aus anderen Perspektiven erleben. Auch bei The Crew 2 handelt es sich um ein reines Online-Spiel mit Multiplayer (geschlossene Lobby oder mit zufälligen Spieler:innen) oder Arcade-Modus mit diversen Kategorien wie Straßenrennen, Moto-Cross, Drift oder einfach dem freien Modus zum Cruisen auf der riesigen Map.



Need for Speed Heat

Eine der bekanntesten Rennspiel-Serien darf natürlich in der Auflistung nicht fehlen. Need for Speed Heat ist der jüngste Ableger der Streetracing-Serie von Electronic Arts für die Playstation 4. Natürlich gibt es auch hier die Klassiker: Autos kaufen (zur Wahl stehen über 125 Modelle!) und tunen, Rennen fahren, die Polizei in wilden Verfolgungsjagden abschütteln.

Ein Ausflug in die Gaming-Vergangenheit ist mit Need for Speed Hot Pursuit Remastered für die Playstation 4 möglich. Hier wurde nicht nur die Grafik aufpoliert. Dank Online-Modus sind auch Multiplayer-Sessions möglich.



DIRT 5

Alle, die in den späten 90ern mit Rally-Begeisterung aufgewachsen sind, kennen wohl noch die "Colin McRae"-Rennspiel-Reihe. Die Fortsetzung trug irgendwann den Namen DIRT Rally, der arcadige, neueste Ableger des Rennspiels von Codemaster hört auf den Namen DIRT 5. Und auch hier steht der Rally-Sport im Vordergrund: Ob Matsch oder Eis, Story-Modus oder schnelles Racing, all das mit dynamischem Wetter und Tag/Nacht-Zyklus. Insgesamt stehen 70 Streckenkonfigurationen an zehn Orten zur Verfügung, 13 Fahrzeugklassen stehen zur Wahl, darunter auch Klassiker aus den 80er- und 90er-Jahren, wie der Ford RS200, Peugeot 205 T16 Evo 2 oder Mitsubishi Lancer EVO VI.



GRID

Wer auf Motorsport steht, sollte sich GRID genauer anschauen. Hier darf man digital am Steuer lizenzierter Rennboliden Platz nehmen und über 12 Rennstrecken (inklusive Stadtkurse) die PS spielen lassen. Das geht entweder im Singleplayer-Modus oder Online in Quick Matches oder eigenen Online-Events mit bis zu 16 Mitspieler:innen. Bei Unfällen nehmen die Fahrzeuge dazu optischen wie technischen Schaden, der sich auf die Fahreigenschaften auswirkt.

Mit Grid Legends bekam die Grid-Rennspiel-Serie 2022 einen weiteren Ableger, der auch für die PS4 erschien.



Burnout Paradise Remastered

Die Burnout-Reihe von Entwickler Criterion Games zählte in den 2000er-Jahren zu einer der Größen unter den Fun-Racern. Wer alte Erinnerungen wieder aufleben lassen möchte, bekommt mit Burnout Paradise Remastered die Chance. Das Open World-Rennspiel (Original von 2008) erhielt zehn Jahre nach Release einen Remaster für die Playstation 4 und Xbox One. Die Map – Paradise City – bietet viele Möglichkeiten für Rennen, Stunts und Zerstörung. Im Online-Modus lässt sich auch im Multiplayer-Modus zusammen spielen.



Trackmania Turbo

Wilde Welten und achterbahnartige Strecken erwarten Spieler:innen in Trackmania Turbo. Das PS4-Spiel der Trackmania-Reihe geht vor allem in Sachen Grafik in die Vollen. Das Spiel bietet einen Kampagnen-Modus mit 200 Streckenführungen (vier Welten), einen Koop-Modus und einen Strecken-Editor, in dem eigene waghalsige Strecken mit Sprüngen, Hindernissen und Loopings versehen werden können.



Die besten Racing-Simulatoren für die PS4

Wer lieber eine seriösere Runde Autorennen mit realistischem Handling und detailgetreuer Nachbildung sucht, ist bei den Racing-Sims besser aufgehoben. Auch hier fehlt es natürlich nicht an Fahrspaß, dafür aber an Power-ups, Verfolgungsjagden und Effekthascherei.

Gran Turismo 7

Eine Liste der besten Rennspiele für die Playstation wäre ohne Gran Turismo 7 wohl unvollständig. Schließlich ist die Reihe bereits seit den 90er-Jahren eine feste Größe auf allen Sony-Konsolengenerationen. Wie es sich für Gran Turismo gehört, lässt sich aus einer Vielzahl lizenzierter und detailreicher Straßenautos und Rennwagen wählen, echte und fiktive Rennstrecken mit dynamischem Wetterwechsel und Tag/Nacht-Zyklus machen das Spiel fordernder. Das Optik-Tuning wurde zudem großzügig überarbeitet und ermöglicht es, Autos so individuell wie noch nie in der Playstation-exklusiven Rennserie zu gestalten. GT7 lässt sich zwar nicht mehr im Splitscreen-Modus spielen, bietet dafür aber einen umfangreichen Online-Multiplayer.

Gran Turismo Sport

Noch ein Gran Turismo? Ja! Bei Gran Turismo Sport handelt es sich um ein Rennspiel, das exklusiv für die PS4 entwickelt wurde. Der Fokus ist hier stärker auf den tatsächlichen Rennsport gelegt als in der "Standard"-Gran-Turismo-Serie. Daher sind von den 163 lizenzierten Fahrzeugen mehr Sport- und Rennwagen dabei. Zur Wahl stehen drei Spielmodi: Kampagne als Karriere-Modus, Arcade für schnelle Rennen (auch im Splitscreen Multiplayer) und Sport als Online-Modus mit Turnieren und Wettkämpfen. Letzterer ist sogar von der FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) unterstützt, es lässt sich sogar eine digitale FIA-GT-Lizenz erwerben.



Project Cars 2

Mit realistischem Handling, dynamischem Wetter- und Tageszeitenwechsel, hochwertiger Grafik und über 170 lizenzierten Fahrzeugen versucht auch Project Cars 2 echtes Racing-Feeling auf die Playstation 4 zu holen. Gespielt werden kann entweder im Singleplayer-Karrieremodus oder im Online-Mehrspieler-Modus. Wer sich die PC-Version zulegt, kann zudem auch von 12K und VR-Brillen-Kompatibilität profitieren.



Assetto Corsa

Auch Assetto Corsa für die Playstation 4 möchte so nah wie möglich am echten Rennerlebnis sein. Dafür sorgen realistische Sounds, hochwertige Grafik und eine große Auswahl an lizenzierten Sportwagen aus acht Kategorien – Classics, Drift, Gran Turismo, historische Rennwagen, Poduction, Racing, Supercars und Tuned.



F1 23

Das offizielle Videospiel zur Formel 1 gehört seit Jahren zu den beliebtesten Rennspielen. Und auch F1 23 sorgt dank vieler kleiner und großer Detailverbesserungen für mehr Realismus und Fahrspaß. Neben allen zehn Teams der Saison 2023 sind auch alle 20 Fahrer vertreten. Neben einem Story-Modus gibt es auch einen Multiplayer-Modus. Dazu wurde das Handling der Wagen von den Teams höchst persönlich mitentwickelt, um auch mit Lenkrad und Pedalen ein realistisches Fahrgefühl zu vermitteln.



Welches PS4-Rennspiel-Zubehör gibt es?

Wer beim Zocken an der Playstation 4 nur den Controller nutzt, verpasst das volle Spaß-Potenzial, das einige PS4-Rennspiele bieten können. Es muss ja nicht immer gleich das vollwertige Sim-Racing-Rig sein: Auch mit günstigerem und leichter zu verstauendem Zubehör lässt sich ein Rennspiel-Simulator intensiver erleben. Hier unsere Empfehlungen für Lenkräder, Pedals und Co.:



Können PS4-Rennspiele auch auf der Playstation 5 gespielt werden?

Wer sich ein Rennspiel für die PS4 kauft, nimmt wissentlich ein Produkt für eine alte Plattform. Da stellt sich die Frage: Kann man die PS4-Spiele auch zur PS5 mitnehmen? Ja, so gut wie alle Playstation 4-Spiele können auch durch Abwärtskompatibilität auf der Playstation 5 gespielt werden. Am einfachsten geht das mit einem PS4-Spiel auf einer Blu-ray-Disc. Voraussetzung ist dabei jedoch auch eine PS5 mit einem Laufwerk. Wer nur die digitale Version der PS5 hat oder noch kaufen wird, kann PS4-Rennspiele aus der Bibliothek herunterladen, wenn man sich bei der neuen Konsole mit demselben Account anmeldet. Bei einigen Spielen gibt es auch PS5-Upgrades, die können jedoch kostenpflichtig sein, bieten aber kleinere Optimierungen für die leistungsstärkere fünfte Konsolen-Generation.

Beim Kauf von Zubehör sollte – wenn der Konsolen-Wechsel demnächst bevorsteht – auf Kompatibilität mit der PS4 und der PS5 geachtet werden. So lohnt sich die Investition ins Rennspiel-Erlebnis auch auf lange Sicht.