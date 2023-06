Mit The Crew Motorfest startet 2023 ein neues Open-World-Rennspiel und der dritte Teil der "The Crew"-Reihe. Der Titel wird sowohl für PC, PS4, PS5, Xbox One als auch Xbox Series X/S erhältlich sein. Das wissen wir zum Release-Datum und zum Preis!

Rennspiel-Fans werden bei dieser Neuerscheinung zweimal hinschauen: Nein, hier handelt es sich nicht um den nächsten Teil von Forza Horizon, sondern um The Crew Motorfest, dessen Release auf den 14. September 2023 datiert ist. Der französische Spieleentwickler Ubisoft hat seine Rennspiel-Reihe "The Crew" mit dem neuen Teil scheinbar grundlegend überarbeitet und zielt voll auf die erfolgreiche Festival-Atmosphäre des Konkurrenten Forza ab. Spielende finden sich auf der farbenfrohen hawaiianischen Insel O'ahu wieder, wo es von traumhaften Küstenstraßen über aktive Vulkane und hinein ins schwarzlichtgetränkte Nachtleben der Stadt geht. Damit für jede Gelegenheit genug adäquate Gefährte bereitstehen, kommen neben den üblichen verdächtigen Sportwagen auch Kraxler wie der VW ID.Buggy, Max Verstappens Formel 1-Bolide oder Motorräder sowie Quads zum Einsatz. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Trailer zu The Crew Motorfest (2023) im Video:

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Preis & Release von The Crew Motorfest (2021) für Xbox & PS5 stehen

Mehr als 600 Fahrzeuge verspricht The Crew Motorfest (2023), die sich sowohl im Singleplayer als auch im Online-Modus unbegrenzt in der offenen Spielwelt ausfahren lassen. Wie auch in vergleichbaren Open-World-Rennspielen scheint sich ein realitiätsgetreues Fahrgefühl dem unterhaltsamen Arcade-Charakter unterzuordnen. Dennoch dürfte es für Technik- und Tuningfans wie auch in den ersten beiden Crew-Titeln viele Möglichkeiten geben, ihre Fahrzeuge tiefgreifend zu modifizieren. Was der Ubisoft Ableger seinem Konkurrenten Forza Horizon jetzt schon voraus hat, ist die noch breiter gefächerte Fahrzeugauswahl und die Tatsache, dass The Crew Motorfest neben PC, Xbox One und Xbox Series X/S auch für PS4 und PS5 verfügbar ist. Playstation-Spielende schauen also nicht in die Röhre. Je nach Plattform kostet das Spiel mindestens 69,99 Euro (Stand: Juni 2023).