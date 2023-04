Einfach, schnell, bequem – Reifenpannensets machen dem traditionellen Ersatzreifen Konkurrenz. Selbst Autohersteller nutzen mittlerweile oft Kits anstatt Räder.

Ein unangenehmes, aber schwer vermeidbares Übel für Autofahrer:innen: Reifenpannen. Denn so ein platter Reifen kann nicht nur Zeit und Nerven kosten, sondern auch gefährlich sein – besonders bei Fahrten auf stark befahrenen Straßen. Deshalb ist es wichtig, die richtigen Hilfsmittel parat zu haben, um den Schaden am Auto möglichst schnell zu beheben. Reifenpannensets bieten schnelle, temporäre Abhilfe, ohne dass das Rad gewechselt werden muss. Eine erste Empfehlung zu Beginn: das Pannenset von Slime. Der 12-V-Kompressor ermöglicht eine vollständige Inflation des Autoreifens in nur 15 Minuten, nachdem die Beschädigung mit dem Reifendichtmittel (Inhalt: 473 ml) gekittet worden ist. Außerdem gibt es Zubehör für aufblasbare Gegenstände wie Bälle, eine Anleitung und eine Aufbewahrungstasche mit Reißverschluss. So ist das Set ist leicht im Kofferraum oder unter dem Sitz verstaut und kann bei Bedarf schnell zur Verfügung stehen.



Was sind Reifenpannensets?

Reifenpannensets sind eine Alternative zum Ersatzreifen. Unsere Beobachtung: Immer häufiger nutzen auch Automobil-Hersteller die kompakten Sets in Neuwagen. Besonders beliebt macht sie die einfache Anwendung ohne zusätzliches Werkzeug. Im Wesentlichen sind sie der Reifen-Doktor für unterwegs, damit man ohne Abschleppdienst die nächste Werkstatt aufsuchen kann. Häufig sind Reifenreparatursets für die Reparatur verschiedenster Reifentypen geeignet und können so – je nach Produkt – bei Autos, Lkw, Motorrädern oder sogar Fahrrädern angewandt werden. Oft bestehen die Sets neben einem Kompressor aus einer Tube Dichtmittel, sowie Anschlüssen für Reifenventil und die Stromversorgung der Luftpumpe. In Funktion und Ausführung der Produkte gibt es teilweise große Unterschiede in Zusammensetzung der Dichtmittel, Inhalt und Zubehör.

Die besten Reifenpannensets im Vergleich

Welches Reparaturset hilft im Notfall, das Fahrzeug wieder tauglich für die Straße zu machen? Wenn man online auf der Suche nach einem geeigneten Pannenset ist, sollten besonders diese Unterschiede vergleichen:

Größe und Gewicht: Da das Set im Auto mitgeführt werden sollte, ist dieser Punkt oft einer der entscheidendsten.

Inhalt: Ein Pannenset sollte ohne weiteres Zubehör funktionieren. Zum Inhalt zählen üblicherweise ein Kompressor, Dichtmittel und Aufsätze für das Reifenventil.

Reifengröße: Ein Set ist nur dann nützlich, wenn es kräftig genug ist, um den Reifen des eigenen Fahrzeugs zu reparieren. Besonders Autos mit Breitreifen, Lkw, Wohnmobile und Vans bedürfen Kits mit mehr Dichtmittel oder stärkeren Kompressoren.

Preis: Wer die Sets vergleicht, kann sparen.

Kundenbewertungen: Helfen bei der Orientierung

Um die Entscheidungsfindung zu vereinfachen, haben wir Online-Angebote auf ihr Preis-Leistungs-Verhältnis gecheckt und die beliebtesten Produkte verglichen. Unsere Empfehlungen:

AirMan Reparaturset für Autoreifen

Das AirMan Resq Reifenreparaturset eignet sich für Reifen bis zu 20 Zoll Durchmesser. Laut Anbieter entspricht das Kit den Ansprüchen eines Erstausrüsters (OEM-Standards). Mit dem Inhalt des Dichtmittels wird ein Loch mit bis zu sechs Millimetern Durchmesser sicher verschlossen. Die Formel ist wasserbasiert und daher ungiftig, rostfrei sowie sicher für Reifendruck-Kontrollsysteme unbedenklich. Enthalten im Pannenset ist ein 12-V-Luftkompressor, eine 450-Milliliter-Flache Reifendichtmittel, sowie Zubehör zum Aufpumpen von Fahrradreifen und Fußbällen.



Elastofit Reifenpannenset besonders kompakt

Schnelle Hilfe ohne Reserverad bietet auch das Elastofit Compact Reifenreparaturset für Pkw und SUV. Enthalten ist Reifendichtmittel mit einer Haltbarkeit von mindestens zehn Jahren. Es dichtet ein Loch bis acht Millimeter sicher ab und bleibt im Reifen flüssig, ohne an den Felgen oder Drucksensoren zu verkleben. Der beiliegende Mini-Kompressor ELK10, der 18 bis 20 Liter Luft die Minute pumpen kann, mit einem Druck von bis zu sieben bar. Weiteres Zubehör des Reparatursets sind ein Ventilausdreher, ein Ersatzventileinsatz, ein Einfüllschlauch und ein Warn-Aufkleber für das Auto sowie eine Nylon-Aufbewahrungstasche.



Schnelle Reparatur für Pkw-Reifen in zehn Minuten

Das Osram Tyreseal Kit dichtet dank Partikeltechnologie Schäden von bis zu sechs Millimetern Durchmesser ab und soll laut Hersteller besonders schnell wirken. Genauer: In zehn Minuten soll das Auto wieder fahrbar sein, so Osram. Nach der Anwendung sollen laut Hersteller bis zu 200 Kilometer Strecke bis zur Werkstatt möglich sein – ein eindeutiger Vorteil im Vergleich zur Reifenreparaturset-Konkurrenz. Das Set enthält eine 450-Milliliter-Flasche Reifendichtmittel, einen Kompressor und eine passende Aufbewahrungstasche. Der mitgelieferte Kompressor ist mit seinem 50 Zentimeter langen Schlauch und einem 3,5 Meter Netzkabel äußerst flexibel. Messwerte können in psi, kPA und bar überprüft werden.



Kfz Reifenpannenset für Minivans und Pkw

Das Maxtools TR200-Set ist nicht nur im Pannenfall mit einem Fahrzeug ein Helfer. Neben Autoreifen lassen sich laut Hersteller auch Fahrradreifen, Bälle oder eine Luftmatratze reparieren. Mit dabei: ein 12-V-Luftkompressor der per Kabel am Zigarettenanzünder angeschlossen werden kann. Autoreifen können mit einer bis zu zehn Millimeter großen Beschädigung wieder temporär gangbar gemacht werden. Die Formel des Reifendichtmittels (Inhalt: 300 ml) ist so beschaffen, dass Reifendrucksensoren (TMPS) unbehelligt bleiben.



Wie funktioniert ein Reifenpannenset?

Ein Reifenreparaturset hat im Wesentlichen eine Doppelfunktion zu erfüllen. Es soll den beschädigten Reifen gleichzeitig von innen abdichten, sodass keine Luft mehr entweichen kann, und den durch Luftverlust zu geringem Reifendruck wieder ausgleichen. Dazu wird die Flasche mit Dichtmittel an den Ventilschaft des Reifens geschraubt und in das Innere des Reifens gespritzt. Dort verteilen sich die synthetischen Fasern oder Gummi-Partikel so, dass der Reifen vorübergehend ohne Werkstatt wiederhergestellt werden kann, indem Luft zugeführt wird.

Was ist beim Reifenpannenset dabei?

Die meisten Reifenreparatursets bestehen aus einem Reifendichtmittel, einem Kompressor und Zubehör für unterschiedliche Reifen und aufblasbare Artikel.

Wie lange darf man mit einem geflickten Reifen fahren?

Die Länge der Strecke, die mit einem reparierten Reifen noch zurückgelegt werden kann, hängt stark vom Hersteller des Reifenreparatursets ab. In den meisten Fällen wird eine Distanz von weniger als 100 Kilometer bei einer Geschwindigkeit von bis zu 80 km/h empfohlen. Ein entsprechender Warnaufkleber für andere Verkehrsteilnehmer:innen liegt den Sets meistens bei.

Wie oft kann man ein Reifenpannenset benutzen?

Kompressor und Zubehör lassen sich mehrmals einsetzen. Zur Sicherheit sollte das Dichtmittel allerdings nach jedem Gebrauch und etwa nach fünf Jahren ohne Benutzung ausgetauscht werden.

Sind Reifenpannensets im Auto Pflicht?

In Deutschland und vielen anderen Ländern gibt es so eine Pflicht nicht, einige asiatische Länder haben sie aber schon eingeführt. Generell ist es sehr zu empfehlen, ein Reifenpannenset im Auto zu haben, denn es ist vergleichsweise günstig und erspart im Zweifelsfall viel Ärger. Da manche Dichtmittel hautreizende Chemikalien verwenden, ist außerdem das Mitführen von Einmal-Handschuhen ratsam.

