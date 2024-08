Auf Du und Du mit Porsche-Ikone

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Die Türverkleidung kommt in eleganter Tweet-Optik daher. Kunststoffbauteile wurden aus dem Innenraum verbannt. Alle Bedienelemente bestehen aus Aluminium.

In der Frontansicht bliebt der Ferdinand II trotz aller vorgenommenen Individualisierungen ein klassischer Porsche 911.

Das Refurbished-Modell namens Ferdinand II will den Porsche 911 (964) noch besser machen. Erhätlich ist es nur in Azurblau.

Aus alt mach neu, noch schöner, leichter und schneller: Auf diese Sportwagen-Formel lässt sich der Ansatz der Schweizer Tuningfirma Sportec bringen. Hier alle Fakten zum "Ferdinand II" genannten Editionsmodell und Restomods des Porsche 911 (964).

Das jüngste Ergebnis der Bemühungen der eidgenössischen Tuning-Fachleute von Sportec, die dritte Generation der Porsche-Ikone 911 noch attraktiver werden zu lassen, sorgt bei jedem Sportwagenfan auf Anhieb für Puls. Ferdinand II (2024) heißt der schnelle schöne Schweizer. Und der ist nichts für stumpfe Heizer. Der Anspruch der eidgenössischen Autoveredler ist hoch: "Jedes Einzelteil wird von Grund auf neu aufgebaut. Wir starten kompromisslos bei einer Rohkarosserie und sorgen dank verbesserten Bauteilen für ein Neuwagenfeeling", verspricht Sportec-Chef Gregor Burkard, mit Blick auf den von 1989 bis 1994 gebauten Porsche 911 (964).

Sportec-Restomod des Porsche 911 (964): Fein-Tuning für Porsche-Boxermotor

Weil es aber nichts bringt, Dinge optimieren zu wollen, die man nicht mehr besser machen kann, ließen die Tuningspezialist:innen den erprobten Porsche-Antriebsstrang weitgehend unverändert. Es bleibt bei dem aus Serien-911er (964) bekannten hoch drehenden luftgekühlten 3,8-l-Sechszylinder-Boxermotor. Sein Sound lässt die Herzen von Sportwagenfans schon beim ersten Starten höher schlagen. Im Ferdinand II (2924) leistet er 325 PS (239 kW), die Motorsteuerung wurde optimiert. Eine spezielle Sportnockenwelle übernimmt nun die Ventilsteuerung des Saugmotors. Das maximale Drehmoment von 394 Nm liegt bei 5380 U/min an.

Das Gewindefahrwerk auf Bilstein-Basis lässt den Ferdinand II (2024) um zehn bis 30 mm tiefer auf der Straßen kleben als den klassischen Serien-Elfer. Die neue Fahrwerksabstimung soll ein noch spontaneres Einlenkverhalten und höhere Kurvengeschwindigkeiten ermöglichen. Ein dezent ausfallendes Ducktail und harmonisch ins Blech eingelassene Aluminium-Einfüllstutzen für Öl und Benzin runden den Neuaufbau des in Azurblau gehaltenen Karosserie des Porsche 911 (964) ab. Im Innenraum sieht es aus, als war der von Hause aus spartanisch ausgerüstete Porsche-Sportwagen beim Herrenausstatter seiner Vertrauens gewesen, um sich neu einzukleiden: Edle Tweet-Optik an den Türverkleidungen statt dem gewohnten glatten Kunststoff springen 911er-Fans sofort in Auge. Alle Bedienelemente wurden durch gefräste Bauteile aus Aluminium ersetzt. Sie sorgen für eine hochwertige Haptik, anfassen ausdrücklich erwünscht!

Stoff-Leder-Sportsitze statt Porsche-Schalensitze

Klassische Sportsitze statt buckelharter sportiver Schalensitze in einer Stoff-Lederkombination sollen den Rücken schonen. Ein Lenkstockschalter in Sportec-Optik und teilweise mit Leder bezogenen Innenraumverschalung aus Carbon komplettieren das Bild des von rund 1400 kg auf 1190 kg abgespeckten Porsche 911 (964). Sie schließen den Innenraum "optisch wie technisch formschlüssig ab", wie der Edeltuner aus Höri im Kanton Zürich auf seiner Homepage betont. Preise für seine Tuningkunst im klassischen Gewand mit dem Namen Ferdinand II (2024) verrät er nur auf Anfrage. Zugleich zeigt sich Sportec offen für individuelle Wünsche bei der Innenausstattung. Wenn das keine guten Aussichten für Perfektionist:innen unter den Porschefans sind!