Neues Porsche-Modell im Premium-Segment

Hot Wheels bringt ein neues Porsche-Modell in Form des Porsche 911 Carrera RS 3.8 auf den Markt. Die Neuerscheinung des Spielzeugherstellers erscheint im Fast And Furious-Mix der Premium-Reihe. Wir zeigen das Modell im Detail und nennen den Preis!

Dieses Auto ist nicht nur für Sammler:innen interessant: Hot Wheels hat ein weiteres Autoset seiner Premium-Linie auf den Markt gebracht. Neben neuen Modellen von Mercedes und Acura (Honda) bringt der Spielwarenhersteller auch ein neues Porsche-Modell im Maßstab 1:64 auf den Markt: Der Porsche 911 Carrera RS 3.8 ist Teil des 2024er Fast And Furious-Mixes in der Premium-Linie. Die Premium-Modelle von Hot Wheels unterscheiden sich durch einen Vollmetall-Körper (Bodenplatte und Karosserie), eine Gummibereifung samt exklusiver Felgen und einen hochwertigeren Druck von den Basismodellen (Mainline). Sie sind mit einem Einkaufspreis ab zehn Euro deutlich teurer als die Mainlines, die ab 1,50 Euro zu haben sind (Stand: Juli 2024), und auch hochwertiger.

Das Porsche 911 Facelift (2024) im Video:

Der Porsche 911 (964) Carrera RS 3.8 von Hot Wheels im Detail

Als Modell in der Premium-Linie von Hot Wheels kommt der Porsche 911 (964) Carrera RS 3.8 selbstredend in einem Vollmetall-Body und in einer Gummibereifung daher. Die Fünfspeichen-Felgen sind noch recht neu im Sortiment des Herstellers und erinnern an die ikonischen Fuchsfelgen der originalen Pendants. Das Modell ist optisch in einem schlichten Grau gehalten und kommt ohne Dekor aus. Frontscheinwerfer, Heckleuchten und Lufteinlässe sind farbig bedruckt. Nettes Detail: die eingefärbten Fensterrahmen, welche die rauchigen Scheiben einfassen. Anders als so manch andere Modelle hat sich Hot Wheels mit dem Carrera RS 3.8 nahe an die originalen Proportionen gehalten. Weder das Fahrzeug noch die Räder wirken übertrieben dimensioniert.

Der 964 Carrera RS 3.8 ist eine Neuerscheinung von Hot Wheels und wurde noch nicht in anderen Farben produziert. Dennoch gibt es bereits ähnliche Modelle des Spielwarenherstellers in Form des ebenfalls recht neuen Porsche 930 (Premium) oder des Porsche 934 Turbo RSR (Mainline), der bereits seit 2014 auf dem Markt ist. Wie bei allen Premium- und Mainline-Produkten von Hot Wheels gilt: Schnell sein lohnt sich! Denn der Hersteller aktualisiert monatlich sein Angebot – die Produkte sind nur über einen kurzen Zeitraum zum Einkaufspreis verfügbar. Premium-Modelle sind in der Regel in Spielwarengeschäften und Warenhäusern zu finden. Die Preise schwanken dabei je nach Anbieter zwischen zehn und 17 Euro.



Das Vorbild: der Porsche 964 Carrera RS 3.8

Der Porsche 964 ist die dritte Generation des 911 und ist mit einem luftgekühlten Sechszylinder-Boxermotor ausgestattet. In den frühen 1990er-Jahren brachten die Zuffenhausener:innen einen 964 Carrera RS auf den Weg, der, von Leichtbau geprägt, den Gedanken des Porsche 911 Carrera RS 2.7 weiterführte. Mit einer Leistung von 260 PS (191 kW) setzt er sich auch motorenseitig von der 250 PS (184 kW) starken 2.7er ab. Doch der Sportwagenhersteller setzt noch einen drauf: Auf Basis des Rennwagens Porsche 911 3.8 RSR, der 1993 unter anderem den Klassensieg in LeMans herausfuhr, baut die Zuffenhausener:innen eine Straßenvariante, den Porsche 911 Carrera RS 3.8 mit über 300 PS (221 kW). Lediglich 55 Exemplare entstanden. Erkennungsmerkmal: die breite Turbo-Karosserie und die serienmäßigen, dreiteiligen Speedline-Felgen. Heute erzielen die Fahrzeuge Spitzenpreise von über eine Million US-Dollar (2,77 Mio. €; Stand: Juli 2024) bei Auktionen.