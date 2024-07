Pures Fahrgefühl in Perfektion

Die Chance auf eine erste Testfahrt in Exoten wie dem Pagani Utopia (2022) bekommt man nicht oft. Also schwingen wir uns hinter das Lenkrad des Vollblutitalieners und spüren die unnachahmliche Power eines V12 auf den Straßen der Emilia-Romagna.

Wir sind schon seit mehreren Stunden unterwegs auf unserer ersten Testfahrt im Pagani Utopia (2022), aber es gibt eine Straße – einen gewundenen, kompliziert verlaufenden Pass –, die wir unbedingt erreichen wollen, bevor der Himmel sich öffnet und die Pirelli P Zero Corsa-Reifen uns in den nächsten Graben befördern. Warum wir unbedingt zu dieser Straße wollen? Neue Paganis kommen nicht oft auf den Markt – der Vorgänger des Utopia, der Huayra, wurde 2011 eingeführt – daher ist es entscheidend, das Beste aus unserer kurzen Zeit mit dem Utopia herauszuholen.

Bei der Entwicklung des Utopia haben sich Horacio Pagani und sein Team auf die Bedürfnisse seiner kleinen, aber anspruchsvollen Kundenliste konzentriert. Die Kundschaft verlangt nach "mehr Einfachheit und stärkere Kontrolle beim Fahren" und "niemand von ihnen wollte beispielsweise mehr Elektronik". Für die glücklichen 99 Käufer:innen verzichtet der Utopia auf Spurhalteassistent, aktiven Wankausgleich, Hinterachslenkung und variable Driftkontrolle. Wie die besten italienischen Gerichte aus einem lokalen Agriturismo ist das Rezept nicht übermäßig kompliziert, sondern verlässt sich auf die Qualität der Zutaten, um das bestmögliche Endprodukt zu schaffen.

Puristischer Pagani Utopia auf erster Testfahrt

Der Motor ist ein Paradebeispiel für die konstruktive Herangehensweise beim Pagani Utopia (2022): ein 6,0-l-V12 mit zwei Turboladern, der von AMG nach den Vorgaben von Pagani gebaut wird. Kombiniert mit einem Siebengang-Schaltgetriebe (oder einem automatisierten Schaltgetriebe, falls bevorzugt), entsteht kein unnötiges Gewicht – der Motor selbst wiegt nur 262 kg.

Darum legt der Antriebsstrang eine Reinheit und Feinheit an den Tag, die so bei AMG nicht üblich ist. Mit geschmeidigem Motor, gefühlvollem Bremspedal und einer leicht wie einfach bedienbaren Kupplung steuern wir den Pagani Utopia (2022) bei der ersten Testfahrt durch die Tore der Pagani-Fabrik hinaus. Zugegeben, die spezielle Anordnung der Gänge ("Dogleg"-Getriebe) verursacht einige nervöse Blicke auf den Schalthebel (der Wechsel vom vierten in den dritten Gang erfordert echte Präzision), aber mit 1100 Nm Drehmoment, das bereits bei 2800 /min zur Verfügung steht, können die Schaltvorgänge sparsam ausgeführt werden.

Retro-Innenraum im Utopia

Wir tauchen ein in das aufwendige Cockpit, das uns im Pagani Utopia (2022) umgibt. Kein 56-Zoll-Hyperscreen, der das Armaturenbrett dominiert. Das einzige Display im Auto ist klein, aber vollgepackt mit allen Informationen, die man braucht – einschließlich drahtloser Smartphone-Konnektivität. Das Interieur ist – wie der Rest des Autos – von den 50er-Jahren inspiriert und setzt stark auf die intensiven Farbtöne des handgenähten Leders und die enorme Menge an Aluminiumteilen. Aus einem massiven Alublock gefräst, ziehen die freiliegenden Getriebemechaniken und das einteilige Lenkrad Ihre Aufmerksamkeit auf sich und es sind die kleinsten Details, die den größten Zauber ausüben.

Vor uns weicht der türkisfarbene italienische Himmel langsam dem herannahenden Dunkel und es war nur eine Frage der Zeit, bis das Unvermeidliche passiert. Der Pagani Utopia (2022) bewegt sich nun langsamer als die über uns herziehenden Wolken, denn er wird bei unserer ersten Testfahrt von einem vor ihm fahrenden Iveco ausgebremst.

Ein erstaunlich sanfter V12

Die Reaktion des Pagani Utopia (2022) auf den kurzen Druck des Gaspedals zum Überholen ist knackig und unmittelbar, der Drehmomentanstieg des V12 schnell und kontrolliert. Wir entspannen uns wieder, denn ein heftiger Schlag voller AMG-Aggression bleibt aus. Doch dann überrascht uns die Geschwindigkeit, als hätten wir einen Zeitsprung gemacht.

Foto: Lee Brimble

Der Pagani erreicht keine himmelhohen Drehzahlen – bei 6700 /min ist Schluss, die maximale Leistung erreicht er nur 700 /min davor. Alles geschieht in einem sehr eng gefassten Drehzahlbereich, Geräusche und Beschleunigung sind konzentrierter und prasseln auf die Sinne ein. In Kombination mit den kurzen Übersetzungen des Siebengang-Schaltgetriebes wird das geradlinige Beschleunigen, das bei vielen Konkurrenten einfach ist, zu einem anspruchsvollen, einnehmenden Ereignis.

Der überholte Lastwagen schrumpft sekündlich im dünnrandigen Rückspiegel des Pagani Utopia (2022). Dass die sich windende Linie der Straße auf der digitalen Karte leicht mit einem fließenden Gewässer verwechselt werden könnte, gibt einen Hinweis darauf, was noch kommen wird. Aber im Moment ist die Fahrbahn knochentrocken und unsere Gebete für die erste Testfahrt wurden erhört.

Fahrwerk mit herausragender Abstimmung

Wir drehen den geschmiedeten Knopf für die Wahl der Fahrmodi auf Race und schalten die sogenannte Auto-Blip-Funktion, das automatische Zwischengas, aus. Mit einer später eingreifenden ESP-Einstellung zeigen die ersten paar Haarnadelkurven, wie einfach es ist, die Hinterräder des Pagani Utopia (2022) bei der ersten Testfahrt zum Schlupfen zu bringen. Doch ein unnachgiebiger italienischer Vollblüter kommt durch die ruhige Fahrweise und die Benutzerfreundlichkeit bei niedrigen Geschwindigkeiten nicht zum Vorschein.

Foto: Lee Brimble

Dasselbe gilt für das Lenken. Leicht und direkt vermittelt sie trotz elektrischer Unterstützung ein Gefühl für den Wagen und lässt sich nur selten von den Unebenheiten der Straßenoberfläche ablenken. Bei der ersten Testfahrt reagiert die Lenkung jedoch zu langsam für die Masse an Haarnadelkurven. So fällt sie nicht ganz so positiv auf wie etwa bei einem Ferrari 296 GTB. Doch während man im Ferrari immer das die Arbeit des Computers spürt, der die Befehle in einem Maß lenkt, das fast an Bevormundung grenzt, fühlt sich der Pagani Utopia (2022) unglaublich pur an.

Mit einem Gewicht von nur 1280 kg ist der Utopia erheblich leichter als viele Kompaktsportler. Infolgedessen muss das Fahrwerk nicht so hart arbeiten, um das Auto in der Spur zu halten. Mit Doppelquerlenkeraufhängung rundum und semi-aktiven Dämpfern ist die Toleranz des Pagani Utopia für den unebenen Belag bewundernswert. Der schier unendliche Grip an der Vorderachse bei unseren Slalomfahrten zeugt davon, wie gut die Komponenten abgestimmt sind.

Von James Dennison (übersetzt von Max Grigo)

Technische Daten des Pagani Utopia (2022)

CAR June 2024 Pagani Utopia Technische Daten Motor V12-Zylinder, 4-Ventiler, Biturbo; 5980 cm³ Antrieb 7-Gang; manuell; Hinterrad Leistung 635 kW/864 PS, 6000 /min Max. Drehmoment 1100 Nm, 2800-5900 /min Karosserie Außenmaße (L/B/H) k.A. Leergewicht 1280 kg Kofferraumvolumen k.A. Fahrleistungen Beschleunigung (0-100 km/h) 3,1 s Höchstgeschwindigkeit 351 km/h Verbrauch auf 100 km 12,58 l Kaufinformationen Grundpreis 2,15 Mio. € (netto) Stückzahl 99 Alle Daten Werksangaben; *Breite mit Außenspiegel