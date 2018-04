Mangels entsprechender Gesetze hat Porsche aber keine Möglichkeit dagegen vorzugehen. Dieser Wagen setzt an einem chinesischen Trend an, denn ...

... namens BMW i3. Zahlreiche Stilmittel, wie der Knick in der Seitenlinie, in der Glasheckscheibe integrierte Rückleuchten oder schwarz abgesetzte Karosserieteile stammen klar aus München!

China ist für seine Kopien und Nachbauten bekannt – natürlich auch in der Autoindustrie. China-Autos wie BAIC, Dongfeng und Co. orientieren sich dabei gerne an westlichen Herstellern. Das jüngste Beispiel BAIC BJ80 6x6 eifert dem Mercedes-AMG G 63 6x6 nach.

Dongfeng, Changan, Zhi Dou – nein, das sind keine Gerichte aus der Speisekarte beim Chinesen nebenan, sondern ein Auszug der beliebtesten China-Autos aus dem Angebot im Reich der Mitte. Nach vielen Negativ-Schlagzeilen, die das Bild zum chinesischen Automarkt in den vergangenen Jahren dominierten, floriert die Automobilwirtschaft in China mittlweile wie eh und je. 2016 wurden dort rund 25 Millionen Autos verkauft – da ist es kaum nachvollziehbar, dass die hiesigen Automobilhersteller immerzu über den schlecht laufenden Automarkt in China klagen – oder? Denn wo die China-Autos beim ersten Hinhören eher exotisch klingen, sind sie der typisch westlichen Linie näher als gedacht. Mindestens genauso gut wie das Essen können die Chinesen nämlich das Plagiat – mal dezent, mal unverblümt. Einige Modelle sind so erfolgreich, dass sie nach einiger Zeit sogar nochmal aufgefrischt werden. Vor allem der aktuelle Beijing BJ40L ist ein klassisches Beispiel einer China-Kopie: Das Exterieur ha sicht ganz offensichtlich den Jeep Wrangler zum Vorbild genommen, während das Interieur ganz nach Mercedes G-Klasse aussieht mit beispielsweise den Wählknöpfen oder dem Display in der Mittelkonsole. Als Antrieb bietet Beijing zwei Motoren: Wahlweise einen zweiliter-Turbo mit 204 PS und 280 Newtonmetern Drehmoment oder eine 2,3-Liter-Maschine mit 250 PS Leistung und einem maximalen Drehmoment von 350 Newtonmetern.

China-Autos: Kopien à la Westen

Eine China-Kopie ist auch der Landwind X7, der auch mit dem Facelift nicht weniger Abstand von seinem Design-Vorbild, dem Range Rover Evoque, nimmt. Und selbst vor großem Aufsehen auf Automessen macht die chinesische Kopierkunst keinen halt, wie sich auf der Shanghai Auto Show 2017 gezeigt hat: Da wäre zum Beispiel der BAIC BJ 80, der nichts anderes sein will als die Ikone der Geländewagen, die Mercedes G-Klasse. Der Lifan M7 hat sich den Familienvan Ford S-Max zum Vorbild genommen und den Wagen bis auf die Falzen in der Motorhaube kopiert. Der Leopard CS9 mimt den Peugeot 3008 und der Zotye SR7, sieht "zufällig" genauso aus wie der Audi Q3. Ein ähnliches Verfahren kann man bei Dongfeng beobachten, dem zweitgrößten chinesischen Automobilhersteller und damit einem der ärgsten VW-Angreifer. Das zeigt sich auch bei seinem Modell Fengshen A9, das sich verdächtig stark am VW Passat orientiert. Beim Land Wind X7 ist das vom Range Rover Evoque abgeschaute Design so eindeutig, dass das Unternehmen sogar dagegen klagte – leider erfolglos.

