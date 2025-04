Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Am Heck sorgt ein Dachspoiler nicht nur für mehr Dynamik, sondern verlängert die Linie des Fahrzeugs optisch nach oben.

Das Bodykit integriert sich nahtlos in die Karosserie und verleiht dem SUV eine deutlich sportlichere Attitüde.

Pünktlich zum Marktstart des überarbeiteten Opel Mokka stellt Irmscher, die traditionsreiche Tuningschmiede aus Remshalden, ein umfassendes Veredelungspaket für das City-SUV vor.

Frontschürzenlippe, angedeuteter Lufteinlass, Seitenschweller und Heckdiffusor – der Irmscher-Mokka trägt optisch deutlich dicker auf als sein Serienpendant. Dabei bleibt die Linienführung stimmig. Das Bodykit integriert sich nahtlos in die Karosserie und verleiht dem SUV eine deutlich sportlichere Attitüde. Am Heck sorgt ein Dachspoiler nicht nur für mehr Dynamik, sondern verlängert die Linie des Fahrzeugs optisch nach oben.

Der Opel Mokka (2025) im Video:

Irmscher stempelt dem Opel Mokka Dynamik ins Blech

Zentrales Element der optischen Transformation sind die neu entwickelten Leichtmetallräder "Cosmo Star". In 19 Zoll, diamantpoliert oder schwarz lackiert, ergänzen sie die kantige Linienführung. Wer es dezenter mag, kann zur bewährten "Turbo Star"-Felge im 18-Zoll-Format greifen – ebenfalls in zwei Farbvarianten erhältlich. Zur sportlichen Optik gehört natürlich eine Tieferlegung um rund 30 mm – und auch das Fahrverhalten soll davon profitieren. In Kombination mit der Rad-Reifen-Kombi im Format 225/45 R19 dürfte sich das Opel Mokka Facelift spürbar agiler durch Kurven bewegen.

Auch im Innenraum des überarbeiteten Opel Mokka legt Irmscher Hand an: Edelstahl-Einstiegsleisten, maßgefertigte Velourteppiche und Komplettlederausstattungen aus hauseigener Fertigung sollen dem Mokka einen Hauch von Premiumgefühl verleihen. Mit über 500.000 veredelten Fahrzeugen blickt Irmscher auf eine mehr als 50-jährige Geschichte zurück. Der neue Opel Mokka reiht sich nun in die lange Liste markanter Umbauten ein – und zeigt, dass selbst ein günstiges City-SUV Spielraum für Tuning lässt. Die Preise starten laut Online-Konfigurator ab 725 Euro für das günstigste Bodykit, Versand- und Bearbeitungskosten sowie Lackierung und Montage kommen noch obendrauf (Stand: April 2025).