Irmscher setzt seine langjährige Tradition der Fahrzeugveredelung fort und knüpft sich gleich zu seinem Marktstart den neuen Opel Grandland. Optisch setzt der Tuner deutliche Akzente: Eine neu entwickelte Frontspoilerlippe integriert sich nahtlos in die Fahrzeugfront. Seitlich gibts ovale Trittrohre, wahlweise in Schwarz oder aus poliertem Edelstahl. Hinten wird das Optikpaket mit einem Dachspoiler abgerundet. Und wer möchte, kann Motorhaube und Flanken des Familien-SUV mit Folien in verschiedenen Farben bekleben lassen.

Der Irmscher Grandland bekommt mehr als nur Schürzen und Schweller

Auch das Schuhwerk passt Irmscher beim Opel Grandland an: Zur Wahl stehen 20-Zoll-Felgen in den Designs Heli Star und Hydra Star, jeweils in Schwarz oder frontpoliert. Wer es noch individueller mag, kann farbige Nabendeckel im Motorsport-Stil ordern. Eine Tieferlegung um 30 mm sorgt nicht nur für einen satteren Auftritt, sondern soll auch bei Kurvenfahrten fahrdynamische Vorteile verschaffen.

Im Innenraum setzt Irmscher eher auf Understatement. Neben speziellen Fußmatten und Edelstahl-Einstiegsleisten bietet der Tuner auch exklusive Lederkomplettausstattungen aus der hauseigenen Manufaktur an. Diese sind in Form, Farbe und Gestaltung individuell anpassbar und verleihen dem Opel Grandland eine luxuriöse Note. Alle Komponenten des Individualisierungspakets sind für alle Antriebsvarianten erhältlich. Preise nennt der Fahrzeugveredler Stand Mai 2025 noch nicht.