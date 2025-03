Mit dem Opel Frontera lebt 2025 ein alter Name neu auf. Doch kaum ist das Modell auf dem Markt gestartet, meldet sich der Opel-Tuner Irmscher aus Remshalden und präsentiert ein komplettes Styling-Paket für den taufrischen Rüsselsheimer. Es umfasst neben einem großen Spoiler am Heck auch diverse neue Karosserieeinsätze. Darunter der geschlossene Kühlergrill, der nun (siehe Bild) mit roten Akzenten und dem Irmscher-Schriftzug daherkommt. Selbiges gilt für den Zierstreifen im unteren Türenbereich.

Der Opel Frontera von Irmscher setzt auf Individualisierung

Neben den roten Zierstreifen sind auch andere Farboptionen wählbar. Ähnliches Spiel bei den Trittrohren, die sich entweder in Schwarz matt oder in Edelstahl poliert zeigen. Ein umfassendes Felgenangebot rundet den sportlichen Look ab. Eyecatcher: Der Radnabendeckel in Zentralverschluss-Optik kann optional auch in verschiedenen Farben geordert werden. Damit der Opel Frontera von Irmscher nicht nur nach Sport aussieht, verpasst der Tuner dem Kompakt-SUV ein Sportfahrwerk mit einer 30 mm Tieferlegung. Irmscher betont, damit auch das Fahrverhalten des Frontera verbessert zu haben.

Auch der Innenraum bleibt bei dem Expertenteam aus Remshalden nicht unangetastet: Neue Einstiegsleisten und Velours-Teppiche machen sich ebenso breit wie eine Komplett-Lederausstattung aus der Irmscher Manufaktur. Das Styling-Paket ist für alle Antriebsvarianten des Opel Frontera bestellbar. Die Leistung selbst bleibt allerdings unverändert. Das könnte sich in Zukunft noch ändern. Preise nennt der Tuner Stand Februar 2025 noch nicht.