Kompakter Liner auf Ducato-Basis

Die während der Fahrt in Fahrtrichtung ausgerichtete Doppelsitzbank mit Dreipunktgurten lässt sich nach Ankunft auf dem Campingplatz an die Außenwand schieben.

Luxus auf Rädern: Mit dem iSmove bringen Niesmann + Bischoff ein edles Wohnmobil auf Fiat-Ducato-Basis heraus, das in zwei Längen und mit verschiedenen Betten-Layouts überzeugen soll. Alle Details zu Preis und Ausstattung des Liners hier!

Preis: Niesmann + Bischoff iSmove (2024) ab 112.850 Euro

Mit einem Einstiegspreis von 112.850 Euro ist der Niesmann + Bischoff iSmove (2024) nicht gerade ein Schnäppchen, dafür verspricht der Hersteller aber Luxus auf kompaktem Raum. Das als Liner ausgeführte Reisemobil basiert auf dem Fiat Ducato und bietet auf einer Länge von 6995 mm (iSmove 6.9E) oder 7295 mm (iSmove 7.3F) alles, was man zum Glamping braucht. Der iSmove 6.9E ist kürzer und bietet im Heck zwei Einzelbetten (1975 und 2065 x 730 mm). Der längere 7.3F kommt mit einem Doppelbett im Format 2000 x 1380 mm und kostet mit 115.970 Euro zudem rund 3100 Euro mehr.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Zehn Tipps zum Wohnmobilkauf im Video:

Ausstattung: Clevere Lösungen für Dinette und Küche

Auf den ersten Blick gestaltet sich der offene Grundriss des Niesmann + Bischoff iSmove (2024) nach "Schema F": vorne eine Dinette mit drehbaren Vordersitzen, eine Küchenzeile neben der Eingangstür, gegenüber ein variables Bad und im Heck der Schlafbereich. Aber auf den zweiten Blick sorgen clevere Lösungen für neue Möglichkeiten.

Die Doppelsitzbank, die während der Fahrt in Fahrtrichtung ausgerichtet ist und auf Wunsch mit Dreipunktgurten ausgestattet werden kann, lässt sich nach Ankunft am Campingplatz an die Außenwand schwenken. Das schafft mehr Raum und ein gemütlicheres Setup in Verbindung mit der gegenüberliegenden festen Sitzbank. Auf Wunsch installiert Niesmann + Bischoff über der Fahrzeugkabine zudem ein Hubbett mit den Maßen 1870 × 1300 mm, das nach Absenken auch rundum die vorderen Fenster verschattet.

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:



Die Küchenzeile ist mit einem Zweiflammen-Gasherd samt elektrischer Zündung, einem Waschbecken und einem 106-l-Kühlschrank mit Froster ausgestattet. Am Ende befindet sich ein elektrisch ausfahrbares Regal. Das bietet nicht nur weiteren Stauraum, sondern ergänzt die Schiebetür für die vollständige Abtrennung des Schlafbereichs. Außerdem lässt sich vor der Schiebetür noch eine Arbeitsfläche ausklappen.

Die Frischwasserversorgung übernimmt ein 200-l-Tank, für das Abwasser stehen 130 l Volumen bereit. Beide Behälter sind frostsicher im beheizbaren Doppelboden untergebracht. Zwei 11-kg-Gasflaschen sichern die Energiezufuhr, während eine Truma Combi 6 das Wohnmobil beheizt.

Große Dusche dank Variobad

Das Bad hat eine Kassettentoilette mit Trolley-System und lässt sich dank einer verschiebbaren Wand zu einer geräumigen Dusche umbauen. Dabei wandert das Waschbecken über die Toilette und verschwindet vollständig. Der so entstandene Duschraum bietet bequemen Zugang zu den Ablagen und der Armatur, und der Dampf einer heißen Dusche kann über die Dachluke mit Fliegenrollo und Verdunklungsplissee entweichen.

Ähnliche Wohnmobile:

Stauraum, Stromanschlüsse und Beleuchtung

Foto: Niesmann + Bischoff

Der Innenraum des Niesmann + Bischoff iSmove (2024) ist mit fünf 230-V-Streckdosen und jeweils zwei USB-Steckdosen im hinteren Schlafbereich, im Wohnbereich und im Cockpit ausgestattet. Die Funktionen an Bord werden über ein zentrales Steuer- und Kontrollpanel mit digitalem Anzeigendisplay bedient.

Beide iSmove-Varianten punkten mit einer geräumigen Heckgarage: Sie bietet eine maximale Höhe von 1197 mm und eine Nutzfläche von 2010 × 1080 mm. Damit lässt sich problemlos ein großes Fahrrad verstauen – oder genug Ausrüstung für ausgedehnte Outdoor-Abenteuer.

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Die Basis für den Niesmann + Bischoff iSmove (2024) bildet der Fiat Ducato mit AL-KO-Tiefrahmen und 140 PS (103 kW) starkem 2,2-l-Turbodiesel. Serienmäßig liegt die zulässige Gesamtmasse bei 3,5 t. Eine Auflastung auf 3,7 t kostet 260 Euro, für den Fiat Ducato Maxi mit 4,5 t zulässige Gesamtmasse und 180 PS (132 kW) werden 6.660 Euro fällig. Dann steigt auch das Drehmoment von 280 auf 450 Nm an. Standardmäßig dürfen im immer 2278 mm breiten und 2278 mm hohen iSmove zwei Personen fahren. Optional gibt es bis zu fünf eingetragene Sitzplätze.