Der Cayenne ist ein echter GTS

Tschüss Turbo GT, hallo GTS: Mit der 2024er Modellpflege ist das neue Porsche Cayenne GTS Facelift der stärkste nicht elektrisierte Vertreter des beliebten Fullsize-SUV. Unsere erste Testfahrt zeigt, wie viel dynamisches Potenzial in dem V8-Schwergewicht steckt.

4,93 m lang, 1,98 m breit und in der leichtesten Variante 2055 kg schwer – natürlich gibt es dynamischere Autos als einen Porsche Cayenne, erst recht im Stuttgarter Portfolio. Doch als stärkstes, rein verbrennendes Derivat verleitet das neue Porsche Cayenne GTS Facelift die betuchte Kundschaft, endlich wieder mehr Sport zu wagen – und zwar ganz ohne Rücksicht auf die Route, wie auch unsere erste Testfahrt eindrucksvoll unter Beweis stellt. Zu Preisen ab 138.000 Euro mit steilem und 145.300 Euro mit schrägem Heck (Stand: Juli 2024) gehts los.

Erste Testfahrt: Das neue Porsche Cayenne GTS Facelift (2024) behält stets die Bodenhaftung

Egal, wie tief die Verwerfungen sind und wie grob der asphaltierte Flickenteppich, das neue Porsche Cayenne GTS Facelift (2024) behält bei der ersten Testfahrt stets die Bodenhaftung. Und von den vielen klapprigen Fiats, die auf Sizilien durch die Landschaft schleichen und nur deshalb nicht weggerostet sind, weil es so selten regnet, lässt sich das Power-SUV erst recht nicht einbremsen. Ein Schatten auf dem breiten Gaspedal reicht, dann wischen die Kleinwagen schnell am Seitenfenster vorbei. Dafür hat sich die Stuttgarter Entwicklungsabteilung den neuen GTS beim Facelift gründlich vorgenommen.

Die GTS-Maßnahmen beginnen beim Fahrwerk, welches das neue Porsche Cayenne GTS Facelift (2024) einen Zentimeter näher an den Boden bringt. Außerdem greift man auf die Vorderachse aus dem in Deutschland nicht mehr erhältlichen Topmodell Turbo GT zurück, um eine engere Verbindung zwischen Fahrer:in und Straße zu ermöglichen. Und weil es zu dem Allradantrieb ein Torque Vectoring gibt und das Verteilergetriebe dank eigener Kühlung auch im wildesten Kurvenkarussell tapfer die Kraft verteilt, fühlt sich der Cayenne auf den schmalen Sträßchen der ersten Testfahrt viel handlicher an, als er ist. Auch das kleinere und griffigere Lenkrad trägt seinen Teil dazu bei.

Das bringt das GTS-Siegel

Die Dynamik des neuen Porsche Cayenne GTS Facelift (2024) gipfelt in einem Motor, der nichts wissen will von der allgegenwärtigen Elektrifizierung, sondern seine Kraft allein aus vier Litern Hubraum schöpft. Neue Monoscroll-Turbos machen mehr Druck in den acht Zylindern, die Einspritzung pumpt jetzt mit 350 bar und das sportliche Herz schlägt einen um so schnelleren Takt. 500 statt 460 PS (368 statt 338 kW) und 640 statt 600 Nm – da jubelt man bei der ersten Testfahrt nach jeder Kurve, wenn man endlich wieder Gas geben kann. Überholen wird zum Kinderspiel und dass es hier auf kurzem Weg von Meeresniveau auf 500 bis 600 Höhenmeter geht, spürt man nicht im Geringsten.

Für den Alltag ist das nicht schlecht, aber zum Rennen muss man sich mit dem neuen Porsche Cayenne GTS Facelift (2024) nicht anmelden. Auch, wenn das sportliche Schwergewicht den Sprint von 0 auf 100 km/h im besten Fall in 4,4 s schafft oder bei Vollgas 275 km/h erreicht, ist es selbst nach der ersten Testfahrt unvorstellbar, wie der Finne Leo Kinnunen bei der Targa Florio 1970 auf der gleichen Strecke im Porsche 908 mit einem Schnitt von 128,571 km/h einen Rekord aufstellen konnte.

Technische Daten