Leder, Holz, Aluminium, klassische Runduhren, griffiges Lenkrad – so schlicht, so schön. Fremdkörper: die Schaltwippen aus dem Peugeot-Regal.

Stau in Barcelona, Regen entlang der gesamten Mittelmeerküste – also folge ich der C16 Richtung Pyrenäen ins katalanische Hinterland, um den flammneuen Morgan Supersport (2025) erstmals zu erleben. Entlang der beeindruckenden Felsformation des Montserrat und – schweren Herzens – vorbei am Abzweig hinüber zum Parcmotor Castellolí. Nein, auf die Rennstrecke dürfe ich heute noch nicht, haben sie mir bei Morgan eingeschärft, als sie mir die Schlüssel für ihr neues Topmodell in die Hand gedrückt haben. Es gebe aktuell erst eine Handvoll Autos, die alle dringend gebraucht werden. Das Risiko sei einfach zu groß. Als ob! Also schnüre ich bei der ersten Testfahrt über die Autobahn und suche die Sonne.

Unterwegs registriere ich schon mal erfreut, dass der Supersport deutlich mehr Abrollkomfort bietet als der eher harzig federnde Vorgänger Plus Six. Auch der Neue baut auf einem tragenden Chassis auf, darüber spannt sich ein Holzrahmen, der seinerseits die größtenteils handgedengelten Bleche trägt. Karosseriebaukunst der ganz alten Schule. Doch da Chassis (102 kg) und Blechkleid aus Alu gefertigt werden, wiegt der neue Morgan Supersport (2025) lediglich 1170 kg. Zudem ist das neue CXV-Chassis jetzt rund zehn Prozent verwindungssteifer (mit Hardtop um weitere acht Prozent besser), was zusammen mit einer geänderten Achsgeometrie und einer neuen Abstimmung die Basis für das exzellente Fahrwerk des Morgan legt.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Morgan Supersport (2025) im Fahrbericht (Video):

Erste Testfahrt: Der neue Morgan Supersport (2025) trägt seinen Namen vollkommen verdient

Das Auto besticht bei der ersten Testfahrt mit absolut linearen und präzisen Lenkreaktionen sowie einem stabilen Geradeauslauf. Kleine Kurskorrekturen gelingen mühelos, und die Fahrt verläuft frei von Nervosität. Auch das etwas eigenwillige Lenkgefühl, das sich durch den extrem weit hinten im Auto platzierten Sitz ergibt, zeigt sich im neuen Morgan Supersport (2025) deutlich entschärft. Das weckt Lust auf mehr! Gut, dass hinter Manresa endlich die Sonne durchkommt: Verdeck runter! Ein kurzer Stopp genügt: entriegeln, Verdeck von Hand nach hinten schubsen, fertig – hier zeigen wir die aktuell noch verfügbaren Cabrios am Neuwagen-Markt. Wer volles Roadster-Feeling will, nimmt noch die Steckscheiben ab, was neuerdings ganz leicht und ohne Werkzeug gelingt. Einfach Türöffner drücken, Scheibe rausheben und in den Kofferraum legen. Ja, Kofferraum! Erstmals seit dem Aero 8 gibt es wieder einen Morgan mit richtigem Gepäckabteil.

Die BMW-Motoren hingegen installiert Morgan seit dem Aero 8 durchgehend in ihren Roadstern. Im neuen Morgan Supersport (2025) arbeitet wie schon im Plus Six der "B58"-Reihensechszylinder, ein Dreiliter mit Twin-Power-Turbotechnik, dem ein Lader zu saftigen 500 Nm bei gerade einmal 1520 Umdrehungen verhilft und bis zu 340 PS (250 kW) bei 6500 Touren freisetzt. Damit beherrscht das Aggregat das lässige Dahinflanieren ebenso souverän wie die ambitionierte Kurvenhatz – kongenial ergänzt durch die ebenfalls von BMW angelieferte Achtstufen-Automatik, wie sich auf den kurvigen Bergstraßen hinüber nach Sant Llorenç de Morunys und rund um den Puig de les Morreres zeigt.

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:

Fein austariertes Fahrwerk, glasklare Rückmeldung

Nicht nur, dass der Antrieb kraft- und lustvoll anschiebt, auch das fein austarierte Fahrwerk mit Stabis vorn und hinten begeistert mich von Kurve zu Kurve mehr. Der GT-silber lackierte Testwagen rollt auf federleichten Schmiederädern sowie einstellbaren Nitron-Dämpfern. Diese lassen sich in 24 Klick-Stufen justieren – doch dazu braucht man einen Wagenheber und Geduld. Heute nicht. Denn schon im Standard-Setting (Stufe neun) brilliert der neue Morgan Supersport (2025) mit einem absolut neutralen und ausgesprochen agilen Eigenlenkverhalten. Das optionale Sperrdifferential (30 Prozent) erlaubt es versierten Menschen, mit dem Gasfuß zu steuern, was den Fahrspaß an Bord des offenen Morgan perfektioniert.

Die glasklare Rückmeldung (auf 19-Zöllern sogar noch besser) und das bedingungslos exakte Umsetzen aller Steuerimpulse schaffen eine einzigartig innige Verbindung zwischen Mensch und Maschine – dramatisch verstärkt von der Freizügigkeit des Roadsters und dem sonoren Klang seines potenten Antriebs. Gänsehaut pur. Ich brauche eine Pause – die Dorfjugend umringt den neuen Morgan Supersport (2025): Teuer? Ja, 126.500 Euro. Ist das Auto neu oder ein Oldtimer? Zeitlos, lautet die richtige Antwort, allerdings technisch vollkommen up to date – neuerdings sogar mit Bluetooth-Freisprechanlage und induktiver Ladeschale.

Auch interessant:

Egal, ich kurve lieber noch ein wenig weiter über den Coll de Jou und entlang des Cardener-Stausees, in dessen Ufertunneln der Sound des zweiflutigen Sportauspuffs widerhallt. Allmählich schwindet die Sonne. Ich schließe das Verdeck, komme zur Ruhe. Zeit, das Sennheiser-Soundsystem auszuprobieren, das sich wie eine Bluetooth-Box mit dem Handy koppeln lässt und die heimelige Atmosphäre im intim geschnittenen Cockpit mit Musik flutet. Es läuft Foreigner mit "That was Yesterday". Ich lasse diesen Tag und die erste Testfahrt ausklingen und freue mich auf morgen, wenn sie mich – hoffentlich – mit dem neuen Supersport auf die Rennstrecke lassen …

Technische Daten