Hier kommt Jaecoo – eine weitere Marke, die den europäischen Automarkt erobern will. Der Name ist ein Kofferwort aus "Jäger" und dem englischen "cool" und gehört zum Portfolio des chinesischen Herstellers Chery Automotive. Chery ist der Konzern hinter der ebenfalls neuen Marke Omoda, die den Fokus auf preisbewusste Mainstream-Kundschaft legt. Jaecoo folgt nun im Windschatten, positioniert sich jedoch etwas hochwertiger. Cherys Masterplan besteht aus einer Welle preislich attraktiver Modelle in allen Segmenten, Größen und Antriebsvarianten. Dabei wechseln sich Omoda und Jaecoo mit ihren Neuerscheinungen ab: Den Anfang machte der Omoda 5, darauf folgt der neue Jaecoo 7 (2025), dann soll der Omoda 9 erscheinen, bevor schließlich der Jaecoo 5 folgt.

Jaecoo 7 (2025) in drei Motorvarianten erhältlich

Das Hauptargument des neuen Jaecoo 7 (2025) dürfte sein Preis sein: Er entspricht in Größe etwa dem Kia Sportage, liegt aber preislich deutlich darunter. Das dürfte sowohl Kundschaft ansprechen, die möglichst viel Auto fürs Geld will, als auch jene, die sich vom Glanz und Glamour angesprochen fühlen. Jaecoo bietet drei Antriebsvarianten an: einen 1,6-l-Benziner mit Front- oder Allradantrieb sowie einen Plug-in-Hybrid, der einen aufgeladenen 1,5-l-Benziner mit einer 18,3-kWh-Batterie und einem Elektromotor kombiniert. Der Einstiegsbenziner leistet 145 PS (107 kW), beschleunigt in 10,3 svon 0 auf 100 km/h und erreicht maximal 180 km/h. Die Allradversion benötigt für den Sprint 11,8 s, fährt aber ebenfalls 180 km/h Spitze. Der Normverbrauch liegt bei 7,5 l auf 100 km für den Fronttriebler und 8,0 l für den AWD.

Erste Testfahrt: Der PHEV-Antrieb ist äußerst geschmeidig

Bei der ersten Testfahrt sitzen wir in der Topversion mit Plug-in-Hybridantrieb – intern SHS (Super Hybrid System) genannt. Die Systemleistung beträgt 204 PS (151 kW), der Sprint von 0 auf 100 km/h gelingt in 8,5 s, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 174 km/h. Die rein elektrische Reichweite liegt bei 90 km. Was daran "super" ist? Das SHS nutzt den Verbrenner und Rekuperation gezielt, um die Batterie nie vollständig zu entladen. So fährt das Auto nie unnötig schwere, leere Akkus spazieren – ähnlich wie beim Antrieb des BYD Seal U DM-i, einem direkten Konkurrenten. Eine sinnvolle Entscheidung, denn der neue Jaecoo 7 (2025) fährt im EV-Modus leise an und wechselt geschmeidig zwischen Elektro- und Verbrennerbetrieb, ohne Ruckeln oder Zögern.

Die Beschleunigung des neuen Jeacoo 7 (2025) zeigt sich bei der ersten Testfahrt eher gleichmäßig als spontan. In Kombination mit dem straffen, aber gut abgestimmten Fahrwerk und geringem Geräuschniveau vermittelt das SHS dennoch ein insgesamt angenehmes und hochwertiges Fahrgefühl. Die Lenkung allerdings ist leichtgängig, aber unpräzise, die Bremsen sprechen recht giftig an – ein gewisses Missverhältnis.

Im Innenraum überzeugt der Jaecoo stärker. Schon in der Basisversion ist ein großer Touchscreen serienmäßig verbaut – besonders auffällig ist jedoch das 14,8 Zoll große Display in der Luxury-Variante. Es reagiert schnell, ist übersichtlich und lässt sich intuitiv mit dem Smartphone koppeln. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Personalisierungsmöglichkeiten. Ein Panorama-Glasdach gehört ebenso zur Ausstattung wie großzügige Ablageflächen, USB-Steckdosen und eine Qi-Ladefläche fürs kabellose Laden. Angesichts der umfangreichen Serienausstattung ist es bemerkenswert, dass der Innenraum dennoch nicht überladen wirkt.

Technische Daten des neuen Jaecoo 7 SHS (2025)