Mit dem neuen DS N°8 (2025) definiert die Pariser Marke ihre Vorstellung vom elektrischen Reisen neu. Das 4,83 m lange SUV-Coupé wirkt elegant und gleichzeitig progressiv. Die geschlossene Front wird von einem erstmals per LED beleuchteten DS-Logo geprägt und von zwei vertikalen Tagfahrlichtern flankiert. Das schlichte Heck greift das Lichtmotiv der Front auf und trägt einen kleinen Spoiler über der markanten Abrisskante. Doch das Design ist nicht nur elegant, sondern auch zweckdienlich: Der cW-Wert liegt bei sehr guten 0,24. Das soll neben dem Verbrauch auch der Reichweite zugutekommen. Schon beim Einsteigen empfängt einen der DS N°8 mit einem Ambiente aus Licht, Aluminium, Leder und Perlenstickereien, das sich von deutscher Nüchternheit abhebt. Auf Wunsch strömt warme Luft aus dem "Neckwarmer" der vorderen Sitzlehnen um den Nacken, oder der Sitz wird gekühlt. Die Massagefunktion kümmert sich um die weitere Entspannung.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der DS N°8 (2025) im Video:

Erste Testfahrt: Der neue DS N°8 (2025) zeigt sich souverän

Für die erste Testfahrt wählen wir den neuen DS N°8 (2025) als Long Range-Version mit Allradantrieb, den es nur mit Topausstattung Étoile gibt. Hier sorgen zwei E-Motoren mit einer Systemleistung von 276 kW (375 PS) und einem Systemdrehmoment von 511 Nm für Vortrieb. Die Reichweitenanzeige im 10,25 Zoll großen Digitalcockpit verspricht bei nicht mehr ganz vollem Akku noch weit über 600 km. Lautlos setzt sich das SUV-Coupé mit vornehmer Zurückhaltung in Bewegung. Bereits auf den ersten Kilometern zeigt der Franzose, dass er Komfort auch beim Fahren ernst meint. Die Akustik ist vorbildlich, Windgeräusche sind selbst bei Landstraßentempo kaum wahrnehmbar. Und die Sitze stützen dank einstellbarer Seitenwangen auch bei schwungvoller Serpentinenfahrt gut ab.

Die Konkurrenten:

Das serienmäßige aktive Fahrwerksystem scannt per Kamera und Sensoren die Straße und regelt aktiv die Dämpfung. Das Ergebnis ist ein ruhiges, souveränes Fahrgefühl. Kleine Unebenheiten werden herausgefiltert, Fahrbahnwellen bügelt das Fahrwerk gelassen weg. Grobe Schläge dringen zwar durch, aber deutlich abgeschwächt. Bei aller Sanftheit bleibt der Aufbau kontrolliert, seine 2,3 t Leergewicht kaschiert der N°8 gekonnt. Den Allradantrieb schaltet das System übrigens außerhalb der Modi Sport und AWD nur beim Anfahren, bei Kickdowns und Traktionsverlust hinzu.

Nützliches Zubehör rund ums Elektroauto:

​

Vornehme Zurückhaltung und hoher Reisekomfort

Bei der Testfahrt auf den kurvigen Bergstraßen an der schweizerisch-französischen Grenze pendelt sich der Verbrauch des neuen DS N°8 (2025) bei gut 21 kWh/100 km ein. Dass die maximale Ladeleistung bereits bei 160 kW erreicht ist, versucht DS mit einer länger gleichbleibend hohen Ladekurve im Vergleich zur Konkurrenz zu relativieren. Die typischen Tugenden des elektrischen Antriebs stehen dem N°8 besonders gut zu Gesicht: Mit gut dosierbarer Beschleunigung und One-Pedal-Drive geht es bequem über Berge und durch Täler. Die abgeregelte Spitze von 190 km/h bleibt auf unserer Tour zwar theoretischer Natur, trotzdem packt der Antrieb durchaus spontan und energisch zu. Selbst wenn das SUV-Coupé kein Dynamiker sein will, so überrascht es mit seiner Agilität – und erfüllt dennoch den Anspruch an komfortables und entspanntes Reisen mit Bravour.

Technische Daten des DS N°8 AWD Long Range (2025)

AUTO ZEITUNG 14/2025 DS N°8 AWD Long Range Technische Daten Motor 2 Permanentmagnet-Synchronmaschinen Antrieb Konstantübersetzung; adaptiver Allrad Systemleistung 276 kW / 375 PS (257 kW / 350 PS Nennleistung) Max. Drehmoment 511 Nm Kapazität/Spannung 97,2 kWh (netto) / 400 V Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4834 / 1920 (2099)* / 1574 mm Leergewicht/Zuladung 2289 / 511 kg Kofferraumvolumen 581 – 1834 l Fahrleistungen Beschleunigung (0-100 km/h) 5,4 s Höchstgeschwindigkeit 190 km/h (abgeregelt) Verbrauch auf 100 km 14,2 kWh Reichweite 686 km Kaufinformationen Grundpreis 75.000 € Marktstart September 2025 Alle Daten Werksangaben; *Breite mit Außenspiegel