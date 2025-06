Nur ein sportliches Heck? Viel mehr als das! Was den neuen Audi Q6 Sportback e-tron (2025) ausmacht und wie er sich bei unserer ersten Testfahrt schlug, hier.

Laut Audi visiert der Sportback die Zielgruppe der jungen Familien an.

Armaturenbrett und Lenkrad sind bei der S Line ansprechend verarbeitet, der Klavierlack in der Mittelkonsole und die günstig wirkende Kunststoffabdeckung der Getränkehalter lassen Luft nach oben.

Eine veränderte Vorderachse soll für ein agileres Einlenkverhalten und mehr Rückmeldung sorgen – und tatsächlich fühlt sich der Sportback extrem handlich an.

Same same, but different: Der Sportback ist technisch fast, aber nicht ganz identisch mit dem Standard-SUV.

Beim Q6 handelt es sich um das elektrische Mittelklasse-SUV in Q5-Größe, gebaut wird er sowohl als konventionelles SUV als auch als Audi Q6 Sportback e-tron (2025) mit coupéhaft abfallender Dachlinie. Dabei ging Ingolstadt recht konsequent vor und veränderte die Linie von der Wurzel der A-Säule an bis hin zur flachen Heckscheibe samt festem Spoiler. Dadurch fällt der Sportback 37 mm flacher aus und verbessert den cW-Wert von 0,28 auf 0,26. Folglich steigt die Reichweite der jeweiligen Motorisierung um circa 30 km. Doch es gibt nicht nur Vorteile: Bei umgeklappter Rücksitzbank büßt der Sportback 156 l Ladevolumen ein und bringt es noch auf 1373 l, die in Hinblick auf 4,77 m Gesamtlänge eher mau wirken.

Der neue Audi Q6 Sportback e-tron performance (2025), den wir zur ersten Testfahrt ausführen, ordnet sich über dem Einstiegsmodell, aber unter quattro und SQ6 ein – verstecken braucht er sich mit 225 kW (306 PS) im Dauerbetrieb und 240 kW (326 PS) mit Launch Control trotzdem nicht. Der alleinige Heckmotor drückt 485 Nm auf die Hinterräder und beschleunigt in 6,6 s auf 100 km/h. Basierend auf der PPE (Premium Platform Electric), die er sich unter anderem mit dem Stuttgarter Schwestermodell Porsche Macan teilt, arbeitet der Q6 mit 800-V-Technik und lädt in unserer für die Testfahrt gewählten Variante mit bis zu 260 kW. Dank der großen Batterie mit 94,5 kWh Nettokapazität und der schwächeren Motorisierung bildet der Sportback e-tron performance die Reichweiten-Speerspitze der Q6-Familie: bis zu 657 km nach WLTP. Auch technisch legt Audi beim Sportback Hand an im Vergleich zum klassischen SUV. Die anders konzipierte Vorderachse soll für zusätzliche Fahrdynamik, mehr Agilität und besseres Feedback sorgen.

Audi Q6 Sportback e-tron (2025): Durchwachsenes Interieur

Im Innenraum kombiniert der neue Audi Q6 Sportback e-tron (2025) serienmäßig ein 11,9 Zoll großes digitales Cockpit mit einem 14,5-Zoll-Zentralbildschirm. Bei uns gesellt sich das optionale 10,9-Beifahrerdisplay dazu, dessen Unterhaltungsfunktionen während der Fahrt vom Fahrersitz aus nicht erkennbar sind, um die Ablenkung zu minimieren. Das Android-basierte Betriebssystem ist übersichtlich gestaltet, lediglich das Cockpit-Display kann aufgrund der Flut an Informationen im ersten Moment überfordernd wirken. Allerdings haben alle Angaben ihre Daseinsberechtigung und es stellt sich bald ein Gewöhnungseffekt ein. Wer es schlichter mag, kann auf Knopfdruck die Ansicht ändern.

Die zunehmende Kritik an Audis Materialauswahl und Verarbeitung im Interieur können wir nach der Testfahrt nur teilweise bestätigen. Die Stoff- und Kunstlederapplikationen der gefahrenen S Line-Ausstattung wirken hochwertig und heimelig, auch Lenkrad und Sitze empfinden wir als angenehm. Der fettfleck- und kratzempfindliche Klavierlack in der Mittelkonsole und die günstig wirkende Kunststoffabdeckung der Getränkehalter lassen jedoch Luft nach oben. Im Fond rächt sich übrigens die abfallende Dachlinie: Bei gut 1,90 m Körpergröße gehen Frisur und Dachhimmel auf Kuschelkurs.

Hervorragendes Handling

Umso positiver dafür der Fahreindruck: Ohne direkten Vergleich zum Standard-Q6 wirkt der neue Audi Q6 Sportback e-tron (2025) auffällig handlich und fahraktiv. Das Kurvenräubern zaubert uns während der ersten Testfahrt innerhalb kürzester Zeit ein Lächeln aufs Gesicht und lässt uns flugs vergessen, dass wir in einem ausgewachsenen SUV sitzen. Auch das sympathische Heckantriebs-Fahrgefühl blitzt beim Sportback gelegentlich durch und die performance-Motorisierung ist auf der Landstraße jederzeit für einen spontanen Elektro-Zwischenspurt gut. Lediglich bei höherem Autobahntempo regt der performance zum Nachdenken an, wo denn die noch stärkeren Versionen noch eine Kirsche auf die Torte setzen können.

Technische Daten des Audi Q6 Sportback e-tron

AUTO ZEITUNG 14/2025 Audi Q6 Sportback e-tron performance Technische Daten Motor Permanenterregte Synchronmaschine Antrieb Konstantübersetzung; Hinterrad Systemleistung 225 kW/306 PS, Launch Control: 240 kW/326 PS Max. Drehmoment 485 Nm Kapazität/Spannung 94,9 kWh (netto) / 800 V Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4771 / 1965 (2193)* / 1665 mm Leergewicht/Zuladung 2200 / 615kg Kofferraumvolumen 511 – 1373 l Fahrleistungen Beschleunigung (0-100 km/h) 6,6 s (Launch Control) Höchstgeschwindigkeit 210 km/h (abgeregelt) Verbrauch auf 100 km 16,1 – 18,3 kWh Reichweite 582 – 657 km Kaufinformationen Grundpreis 71.200 € Marktstart Im Handel Alle Daten Werksangaben; *Breite mit Außenspiegel