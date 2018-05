Eine Musterfeststellungsklage gegen VW soll noch dieses Jahr möglich werden. Das Bundeskabinett hat einen Gesetzesentwurf zur Einführung der sogenannten Sammelklage beschlossen. Für die Verbraucher eröffnen sich so größere Chancen auf Schadensersatzansprüche. Doch es hagelt auch Kritik.

Das Bundeskabinett hat den Gesetzesentwurf zur Einführung einer Musterfeststellungsklage beschlossen. Die im Allgemeinen auch Sammelklage genannte Form könnte zum ersten Mal gegen VW im Abgasskandal-Prozess Anwendung finden: Es geht um die Entschädigung der Besitzer von VW-Diesel-Autos mit manipulierter Abgas-Steuerung. Damit sollen Verbraucher eine größere Chance bekommen, ihren Anspruch auf Schadensersatz gegen große Unternehmen wie VW durchsetzen zu können. Voraussetzung für die Musterfeststellungsklage gegen VW und alle andere Unternehmen ist, dass eine bestimmte Anzahl an Menschen betroffen ist. Zunächst muss der klagende Verband mindestens zehn Fälle ausführlich aufarbeiten und so Klage einreichen. In einem Zeitraum von zwei Monaten müssen sich daraufhin mindestens 50 Geschädigte bei einem Klageregister anmelden. Kommen nicht mindestens 50 Personen zusammen, kann keine Musterfeststellungsklage eingereicht werden. Das Gesetz zur Sammelklage soll spätestens am 1. November 2018 in Kraft treten. So soll Verbrauchern ausreichend Zeit gewährt werden, bevor gegen Ende des Jahres 2018 der Anspruch auf Schadensersatz von VW verjährt. Allerdings können nur bestimmte Verbraucherverbände Sammelklage einreichen. Bedingung: Die Verbände müssen seit mindestens vier Jahren auf der Liste derjenigen stehen, die schon jetzt Unterlassungsklagen einreichen dürfen. Und: Die Mindestanzahl der Mitglieder liegt bei 350.

News VW-Skandal: Chronik (Update!) Martin Winterkorn unter Anklage

Diesel-Fahrverbot: Kennzeichenerfassung im Gespräch (Video):

Musterfeststellungsklage gegen VW: Kritik

Doch für den Gesetzesentwurf zur Musterfeststellungsklage hagelt es auch Kritik. Medienberichten zufolge bezeichnen Anwälte und Experten die Musterfeststellungsklage gegen VW als Täuschung des Verbrauchers. Grund: Die Musterfeststellungsklage solle vor allem die Industrie vor dem Verbraucher schützen und nicht umgekehrt, heißt es, denn der neue Gesetzesentwurf verkompliziere den Prozess zur Durchsetzung von Verbraucherrechten nur. Die Kritik bezieht sich dabei auf das Zwei-Stufen-System: In dem ersten Prozess werden nur bestimmte Vorfragen als Sammelklage geklärt. In einem zweiten Schritt wird aber eine Einzelklage notwendig, wenn ein Geschädigter seinen individuellen Schadensersatzanspruch gegen VW geltend machen will. Die Musterfeststellungsklagen, die gegen VW möglich ist, verzögere lediglich das Verfahren. Dass Geschädigte nun den Umweg über eine Musterfeststellungsklage gegen VW nehmen müssen, sehen auch die Rechtsanwälte Ralph Sauer und Dr. Ralf Stoll (Kanzlei Dr. Stoll § Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH) als problematisch: "In Wirklichkeit ist das Gesetz eine reine Verbrauchertäuschung und hilft lediglich den Unternehmen. Das Gesetz ist völlig unbrauchbar, Geschädigte des Abgasskandals sollten sich auf dieses Verfahren nicht einlassen. Die Bundesregierung hat damit wieder einmal in jeglicher Hinsicht versagt und sich unglaubwürdig gemacht."

VW-Diesel-Skandal: Musterfeststellungsklage

Schon im Jahr 2017 forderten die Grünen, das Gesetz zur Musterfeststellungsklage noch vor der anstehenden Bundestagswahl einzuführen. Sammelklagen sollen Autobesitzern in der Diesel-Affäre gemeinsame Klagen gegen Konzerne ohne große Risiken und Kosten ermöglichen. "Wir haben bei der Ehe für Alle gesehen, wie schnell Politik reagieren kann, wenn die Einigkeit groß ist. Das sollte auch bei der Sammelklage möglich sein", kommentiert Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt die Forderung ihrer Partei. Der Brief der Grünen an Union, SPD und Linke lag der dpa am Freitag, 4. August 2017, vor. Darin bieten sie an, "noch umgehend und in dieser Legislaturperiode anhand der vorliegenden Regelungsvorschläge zu einem gemeinsamen Ergebnis zu kommen". Bislang hatte die Union die Pläne der SPD für Musterfeststellungsklagen, wie sie etwa in den USA möglich sind, blockiert. CSU-Chef Horst Seehofer hatte sich angesichts des Dieselskandals offen für das Gesetz gezeigt, doch hält die Unionsfraktion Maas' Entwurf für ungeeignet, um Verbrauchern schnell zu helfen. Das Gesetz ermögliche Musterklagen in frühestens zwei Jahren ab Verabschiedung des Gesetzes. "Beim Abgasskandal sind Gesundheit, Umwelt und Verbraucher bisher die Verlierer - verursacht durch das Nichtstun der Bundesregierung", kritisierte Göring-Eckardt. "Es fehlt ein Hebel, der auf die Autounternehmen zusätzlichen Druck aufbaut."

News Diesel-Gipfel: Hardware-Nachrüstung & Fahrverbote Fahrverbote für betroffene Straßen vorgeschlagen

Musterfeststellungsklage und Verbraucherschutz

Zuvor hatte auch schon Ulrich Kelber (SPD), der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, den Unionsparteien vorgeworfen, einen stärkeren Verbraucherschutz in Deutschland zu verhindern. CDU und CSU betrieben "eine Verzögerungstaktik, um das Gesetz (zur Musterfeststellungsklage, Anm. d. Red.) insgesamt zu verhindern". Die sogenannte Musterfeststellungsklage sollte es Verbraucherschutzverbänden ermöglichen, Rechtsfragen verbindlich für Verbraucher vor Gericht klären zu lassen. Gegenüber Frontal 21 (ZDF) erklärte Kelber, die Unionsfraktion im Bundestag habe erst im April 2017 konkrete Verbesserungsvorschläge zum lange vorliegenden Gesetzentwurf vorgelegt. Zu diesem Zeitpunkt sei längst klar gewesen, dass das Gesetz bis zum Ende der Legislaturperiode nicht mehr verabschiedet werden könne. Eine Musterfeststellungsklage würde Verbrauchern ermöglichen, sich ohne Kostenrisiko an Klagen, etwa gegen große Unternehmen, zu beteiligen. Dazu müssten sie sich nur in ein Register eintragen. VW-Kunden, die wegen des Abgasskandals Schadensersatz geltend machen wollen, könnten beispielsweise von einer Musterfeststellungsklage profitieren – vorausgesetzt diese würde eingeführt, bevor die Ansprüche der VW-Kunden verjährt sind. Bisher muss in Deutschland grundsätzlich jeder Verbraucher alleine unter Umständen bis zur letzten Instanz klagen und bei einer Niederlage die Gerichtskosten tragen.

News Frontal 21: AdBlue-Manipulation bei Lkw ZDF deckt AdBlue-Schwindel auf

Frontal 21: Streit um Gesetz zur Sammelklagen

Der Berichterstatter für die Unionsfraktion im Bundestag, Sebastian Steineke, bestreitet gegenüber dem ZDF-Format "Frontal 21" eine Verzögerungstaktik. Der Entwurf aus dem Justizministerium sei handwerklich schlecht. Die SPD sei nicht bereit, über Veränderungen zu verhandeln. "Frontal 21" liegen zudem interne Regierungsunterlagen vor, die einen massiven Widerstand der unionsgeführten Ministerien gegen den Entwurf aus dem SPD-Justizministerium belegen. So heißt es etwa aus dem Bundesinnenministerium, die vorgeschlagene Musterfeststellungsklage sei "unserem Rechtsschutzsystem fremd." Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt, CSU, schrieb handschriftlich auf ein Dokument, das die Musterfeststellungsklage für VW-Kunden vorschlug: "Lehnen wir ab!!! Komplett streichen!" Frontal 21 berichtete in der Sendung vom 27. Juni 2017 ausführlich über das Gesetz zur Musterfeststellungsklage.