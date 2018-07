Generelle Fahrverbote sollen ganz im Sinne der Diesel-Gipfel möglichst vermieden werden. Deshalb sieht der Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD Hardware-Nachrüstungen für Euro-5-Diesel vor. Eine Entscheidung dazu soll bis Ende September 2018 fallen. Im Kampf gegen hohe Schadstoffbelastungen führen erste Städte Fahrverbote ein.

Nach dem Diesel-Gipfel ist vor der politischen Entscheidung über eine mögliche Hardware-Nachrüstung: Diese soll nämlich bis Ende September 2018 fallen, wie Bundeskanzlerin Merkel am 20. Juli 2018 bekannt gab. Der Koalitionspartner SPD nutzte die Aussage Merkels um für Hardware-Updates zu Lasten der Autobauer zu werben. Verkehrsminister Scheuer solle seine Blockade-Haltung aufgeben, so SPD-Fraktionsvize Sören Bartol. Der Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD sah eine entsprechende Entscheidungsfindung über Hardware-Nachrüstungen, also beispielsweise der nachträgliche Einbau eines SCR-Katalysators, vor: "Wir werden im Jahr 2018 auf Basis der Ergebnisse der laufenden Untersuchungen zu Hardware-Nachrüstungsvarianten in der Arbeitsgruppe "Technische Nachrüstung" und den weiteren Entscheidungen des Diesel-Gipfels sowie aller rechtlicher Fragen der Zulassung, Gewährleistung und Kostentragung sowie in Kenntnis von Gerichtsentscheidungen und den Entscheidungen auf europäischer Ebene über weitere Schritte zur NOx-Reduzierung, auch der technischen Nachrüstungen, entscheiden", heißt es im Papier der drei Parteien. Der ADAC begrüßt das Vorhaben der künftigen Großen Koalition, die Luftqualität in Städten zu verbessern, gleichzeitig aber Fahrverbote für Diesel-Pkw vermeiden zu wollen. Zugleich fordert er auch, dass nicht die Diesel-Fahrer "die Kosten für Versäumnisse Dritter tragen" dürfen.

Alle Informationen zur Blauen Plakette (Video):

Hardware-Nachrüstung: Entscheidung bis September 2018

Nach dem zweiten Diesel-Gipfel im November 2017 kündigte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an, dass der Fonds "Nachhaltige Mobilität für die Stadt" über eine Milliarde Euro verfügen und ab 2018 sofort "verstetigt" werden solle. Der Dieselfonds zielt darauf ab, drohende Fahrverbote in Städten wie etwa Stuttgart zu vermeiden und den Ausstoß von gesundheitsgefährdenden Stickoxiden zu reduzieren. Der Bund zahlt 750 Millionen Euro in den Fonds ein, VW, Daimler und BMW beteiligen sich mit 250 Millionen Euro. Die Kommunen können bereits seit November 2017 entsprechende Förderanträge stellen, allerdings fließt vorerst nicht das gesamte Geld aus dem Milliarden-Topf. So stehen Mittel für Digitalisierung erst ab Sommer 2018 zur Verfügung. Mit dem Diesel-Fonds soll eine Vielzahl von Projekten – etwa die Umstellung von Busflotten von Diesel auf Elektro, um die Elektrifizierung von Taxis und Mietwagen sowie einen schnelleren Ausbau von Ladesäulen für E-Autos – finanziert werden. Außerdem geplant sind Erweiterungen des ÖPNV, eine Digitalisierung des Verkehrs etwa durch Parkleitsysteme und Fahrgast-Informationssysteme sowie mehr Fahrradwege. Umweltverbände sind allerdings skeptisch, ob es dadurch gelingen kann, flächendeckende Fahrverbote zu vermeiden. In Städten, die nur leicht über den Grenzwerten liegen, könne es klappen, dass der Stickoxide-Ausstoß sinkt und die Grenzwerte eingehalten werden – nicht aber in stark belasteten Städten wie Stuttgart und München.

Ergebnis Diesel-Gipfel 2017: Software-Updates

Als zentrales Ergebnis des ersten Diesel-Gipfels im August 2017 werden insgesamt 5,3 Millionen Dieselautos in Deutschland mit einer neuen Software nachgerüstet, um weniger Schadstoffe auszustoßen. Enthalten sind 2,5 Millionen Fahrzeuge von Volkswagen, für die ohnehin Abgas-Nachbesserungen angeordnet wurden. Es handelt sich um Diesel-Fahrzeuge der Emissionsklasse Euro 5 und teilweise Euro 6. Die Maßnahmen sind freiwillig und deckten einen Großteil der moderneren Flotten bei den deutschen Herstellern ab. Die Nachrüstungen von BMW, Daimler, Opel und Volkswagen sollen für die Halter kostenfrei sein und auch keinen Einfluss auf Motorleistung, Verbrauch oder Lebensdauer haben. Die Kosten für die deutschen Autobauer dürften sich auf 500 Millionen Euro belaufen.

Ist die Diesel-Umrüstung verpflichtend?

Nein, die ausgehandelten Software-Updates sind freiwillig. "Die verpflichtenden Updates zuvor gelten nur für die Fahrzeuge, die Schummelsoftware haben", sagte Anja Smetanin vom ACE Auto Club Europa. Deren Nachrüstung hat das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) angeordnet.

Was bedeutet es für Diesel-Besitzer?

Betroffene Autos werden zur Nachrüstung eingeladen. Das Update dauere in der Werkstatt dann etwa eine Stunde, wie Daimler-Chef Dieter Zetsche sagt. Bezahlen müssen Autobesitzer nichts. Motorleistung und Verbrauch sollen sich dadurch nicht verschlechtern, versichern die Konzerne.

Was ist mit Diesel-Fahrzeugen anderer Hersteller?

Vermutlich würden ausländische Hersteller nachziehen, schätzt Anja Smetanin vom ACE und rät daher zum Abwarten.

Was ist mit älteren Diesel-Autos?

Ältere Autos wollen die Autobauer nicht umrüsten, haben dafür aber Anreize geschaffen, entsprechend alte Diesel gegen neue, relativ saubere Modelle oder E-Autos und einen Rabatt umzutauschen.

Was passiert mit den Fahrverboten?