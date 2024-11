Schumi Junior gibt F1 auf – endgültig?

Mick Schumacher hat vorerst keine Zukunft in der Formel 1: Nach seinem Rauswurf bei Haas 2022 hat der Sohn von Michael Schumacher Ende 2024 auch von seiner Rolle als Ersatzpilot bei Mercedes Abstand genommen.

Das bedeutet das Mercedes-Aus für Mick Schumachers F1-Karriere

Ist der Traum vom Formel-1-Comeback für Mick Schumacher nun endgültig geplatzt? Schumi junior hat im November 2024 bekanntgegeben, dass er seine Rolle als Testfahrer im F1-Team von Mercedes ab 2025 abgibt. Im Laufe der 2024er-Saison konnte der Sohn von Michael Schumacher durchaus hoffen, für 2025 ein festes Cockpit in der Königsklasse zu ergattern, wurde aber am Ende mehrfach enttäuscht: Sein Arbeitgeber gab Nachwuchsfahrer Kimi Antonelli den Zuschlag für den Sitz des zu Ferrari wechselnden Lewis Hamilton, das unter Audi-Führung stehende Sauber-Team füllte die Lücke neben Nico Hülkenberg ebenfalls mit einem Formel 2-Piloten, Gabriel Bortoleto. Und weil Sergio Perez trotz schwacher Leistungen weiterhin Red Bull fahren darf, hat sich dort keine Gelegenheit im Stühlerücken ergeben.

Aber für Mick Schumacher ist im Alter von 25 Jahren noch längst nicht an den Formel 1-Ruhestand zu denken: Er konzentriert sich 2025 voll auf die Langstrecken-WM WRC mit Alpine, fährt also unter anderem auch bei den 24h von Le Mans. So bleibt er für die Königsklasse sichtbar und in Übung mit weit über 300 km/h schnellen Boliden. Denn in Zukunft, genauer gesagt ab 2026, könnte sich durchaus der ein oder andere Formel 1-Rennstall für den Schumacher-Sohn interessieren. Mit Cadillac-Andretti steigt dann nämlich ein völlig neuer Rennstall ein, der natürlich auch zwei Fahrer benötigt. Micks Stunde könnte auch schlagen, wenn einer der neuen F1-Rookies zu schwache Leistungen erbringt und wieder ausgewechselt wird.

Es ist wieder soweit: Mit dem Black Friday steht das Shopping Event des Jahres vor der Tür. Mit den besten Rabatten bei Amazon richtig Geld sparen – vom 21. November bis 2. Dezember.

Und hier geht es zu den besten Preis-Empfehlungen direkt von der Redaktion der AUTO ZEITUNG!

Das ist zu Schumi junior privat bekannt

Geboren wurde der Sohn von Michael und Corinna Schumacher am 22. März 1999 in Genolier (Schweiz) als zweites Kind nach seiner 1997 geborenen Schwester Gina-Maria. Noch heute lebt der Rennfahrer unweit des Genfersees. Privat gibt er nicht annähernd so viel Gas wie auf der Rennstrecke, sodass es durchaus überraschte, dass der Sohn des siebenfachen Formel 1-Weltmeisters im August 2023 die Beziehung zu seiner Freundin Laila Hasanovic öffentlich machte. Seitdem lässt sich das dänische Model immer wieder mit Mick in der Öffentlichkeit und auf Instagram blicken.

Michael Schumachers Karriere im Video:

Die Anfänge von Mick Schumacher im Motorsport

Die Formel 1-Karriere von Mick Schumacher begann verheißungsvoll: 2021 gab der Formel 2-Champion von 2020 mit dem Haas Team sein Formel 1-Debüt und konnte trotz eines unterlegenen Autos und ohne Punkteausbeute sein Talent beweisen. Seinen russischen Teamkollegen Nikita Mazepin hatte er nach Belieben im Griff. Sebastian Vettel, Freund der Familie und zu diesem Zeitpunkt Routinier mit vier WM-Titeln, spielt die Rolle des Vertrauten und vor allem des Mentors. Auch die zweite Saison des Sohnes von Legende Michael Schumacher versprach dank eines deutlich besseren Boliden und der Rolle als Ferrari-Ersatzpilot Großes.

Spannendes für Formel 1- & Schumi-Fans:

Allerdings zog er gegen seinen neuen und erfahreneren Mitstreiter Kevin Magnussen zu häufig den Kürzeren. Punkteränge in Österreich und Großbritannien blieben die Ausnahme, während Schumacher immer wieder in den ein oder anderen zwar gesundheitlich harmlosen, aber wirtschaftlich empfindlichen Unfall verwickelt war. So verlor er nach und nach das Vertrauen seines Formel 1-Teams. Als die Ferrari-Nachwuchsunterstützung Ende 2022 auslief und Nico Hülkenberg als sein Nachfolger bei Haas bestätigt wurde, war Micks Abschied aus der Formel 1 nach nur zwei Saisons sicher. Übrigens: Sein jährliches Gehalt als Formel 1-Pilot wurde auf etwa eine Million Euro geschätzt. Wie viel er bei Mercedes als Ersatzfahrer verdiente, lässt sich hingegen nicht genau abschätzen.