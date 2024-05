Schumi Junior startet für Alpine

Auch 2024 wird Mick Schumacher als Mercedes-Ersatzpilot in der Formel 1 bereitstehen. Zudem fährt er für Alpine in der Langstrecken-WM.

Mick Schumacher trat im Alter von 22 Jahren in die Fußstapfen seines Vaters Michael Schumacher, nur um zwei Jahre später sein Cockpit bei Haas nach einer Unfallserie zu verlieren. Den Formel 1-Traum hat er dennoch nicht aufgegeben. Seit 2023 ist er Ersatz- beziehungsweise Testpilot bei Mercedes und McLaren, fährt 2024 zudem die WEC für Alpine. Alle News zum ehemaligen Formel 2-Champion und seiner Freundin!

Für Mick Schumacher ist im Alter von 24 Jahren noch längst nicht an den Formel 1-Ruhestand zu denken: Der Sohn von Michael Schumacher startet 2024 in seine zweite Saison als Mercedes-Ersatzpilot und fährt neuerdings nebenher mit Alpine in der Langstrecken-WM WEC, also unter anderem auch bei den 24h von Le Mans. So bleibt er in der Königsklasse sichtbar und in Übung mit weit über 300 km/h schnellen Boliden. Denn in Zukunft, genauer gesagt ab 2025, könnte sich durchaus der ein oder andere Formel 1-Rennstall für den Schumacher-Sohn interessieren. Dann laufen nämlich gleich mehrere Verträge von aktiven Piloten aus. 2023 überzeugte er unter anderem als auch als Testpilot von McLaren.

Kurzfristig könnte er auch ein Formel 1-Rennen im Mercedes W15 bestreiten, sollten der Lewis Hamilton-Nachfolger oder George Russell ausfallen. Ein Szenario, das in Corona-Zeiten alles andere als unwahrscheinlich wäre. Die Verbindung zwischen der Schumacher-Familie und Mercedes ist stark, wie auch Teamchef Toto Wolff betont. So fuhr Michael Schumacher von 2010 bis 2012 für die Silbernen, während Onkel Ralf Schumacher und Cousin David Schumacher in der DTM auf Mercedes aktiv waren beziehungsweise sind. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Michael Schumachers Karriere im Video:

Alter und Freundin-News von Mick Schumacher

Apropos Familie: Geboren wurde der Sohn von Michael und Corinna Schumacher am 22. März 1999 in Genolier (Schweiz) als zweites Kind nach seiner 1997 geborenen Schwester Gina-Maria. Noch heute lebt der Rennfahrer unweit des Genfersees. Privat gibt er nicht annähernd so viel Gas wie auf der Rennstrecke, sodass es durchaus überraschte, dass der Sohn des siebenfachen Formel 1-Weltmeisters im August 2023 die Beziehung zu seiner Freundin Laila Hasanovic öffentlich machte. Seitdem lässt sich das dänische Model immer wieder mit Mick in der Öffentlichkeit und auf Instagram blicken.

Nach Unfallserie Formel 1-Ersatzpilot bei Mercedes und McLaren

Die Formel 1-Karriere von Mick Schumacher begann verheißungsvoll: 2021 gab der Formel 2-Champion von 2020 mit dem Haas Team sein Formel 1-Debüt und konnte trotz eines unterlegenen Autos und ohne Punkteausbeute sein Talent beweisen. Seinen russischen Teamkollegen Nikita Mazepin hatte er nach Belieben im Griff. Sebastian Vettel, Freund der Familie und zu diesem Zeitpunkt Routinier mit vier WM-Titeln, spielt die Rolle des Vertrauten und vor allem des Mentors. Auch die zweite Saison des Sohnes von Legende Michael Schumacher versprach dank eines deutlich besseren Boliden und der Rolle als Ferrari-Ersatzpilot Großes.

Allerdings zog er gegen seinen neuen und erfahreneren Mitstreiter Kevin Magnussen zu häufig den Kürzeren. Punkteränge in Österreich und Großbritannien blieben die Ausnahme, während Schumacher immer wieder in den ein oder anderen zwar gesundheitlich harmlosen, aber wirtschaftlich empfindlichen Unfall verwickelt war. So verlor er nach und nach das Vertrauen seines Formel 1-Teams. Als die Ferrari-Nachwuchsunterstützung Ende 2022 auslief und Nico Hülkenberg als sein Nachfolger bei Haas bestätigt wurde, war Micks Abschied aus der Formel 1 nach nur zwei Saisons sicher. Übrigens: Sein jährliches Gehalt als Formel 1-Pilot wird auf etwa eine Million Euro geschätzt. Wie viel er bei Mercedes als Ersatzfahrer verdient, lässt sich hingegen nicht genau abschätzen.