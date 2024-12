Erfreuliche Nachrichten im Hause Schumacher

Frohe Kunde im Hause Schumacher zu Weihnachten 2024: Schumi wird zum ersten Mal Großvater, wie seine Tochter Gina auf Instagram verkündet.

Im April 2025 ist es soweit: Die Formel 1-Legende Michael Schumacher wird Opa (Hier alle News zu Schumi)! Seine Tochter Gina, im Februar 1997 geboren, erwartet ihr erstes Kind. Das hat sie kurz vor Weihnachten 2024 auf ihrem Instagram-Kanal bekannt gegeben. Sie und ihr Ehemann Iain Bethke erwarten eine Tochter. Die Western- und Springreiterin hat – passend zu ihrem Beruf und ihrer Passion – die frohe Botschaft mit einem Pony illustriert, das laut danebenstehendem Schild auf seine neue Reiterin warte. Cowboystiefel und rosa Luftballons komplettieren den Bildpost auf Social Media.

Spannendes für Formel 1- & Schumi-Fans:

Michael Schumacher wird im April 2025 zum ersten Mal Opa

Gina-Maria Bethke, so lautet ihr vollständiger Name, hat im Herbst 2024 ihren Mann Iain auf dem Ferienanwesen der Familie auf der spanischen Mittelmeerinsel Mallorca geheiratet. Weitere Informationen geben die werdenden Eltern nicht preis. Ähnlich zurückhaltend zeigt sich die gesamte Familie Schumacher nach wie vor beim Gesundheitsthema vom werdenden Großvater Michael (So geht es Schumi aktuell).