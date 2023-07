Noch im Herbst 2023 soll die neue Mercedes E-Klasse (2023) ihren Marktstart feiern. Als wahrscheinlich letzte Generation auf einer eigenen Verbrennerplattform will der W214 einen weiteren Schritt in Richtung der perfekten Business-Limousine machen. Neben Vierzylinder-Verbrennern mit 48-Volt-Mildhybrid- oder Plug-in-Hybrid-Technik unter der Haube wartet die neue E-Klasse im Innenraum unter anderem mit einem neuen Superscreen und neuen Energizing-Komfort-Features auf. AUTO ZEITUNG-Redakteur Elmar Siepen ist die neue E-Klasse bereits gefahren und schaut sich im Video im Gespräch mit Patrick Kuom, Mercedes Projektmanager für Telematik und User Interface, das neue Anti-Reisekrankheiten-Programm im MBUX an, das den Symptomen einer Kinetose entgegenwirken soll. Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

