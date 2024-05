Flachkühler mehr als nur Geldanlage

Wo der Mercedes 280 SE 3.5 auftaucht, staunen die Oldtimer-Fans. Die offene S-Klasse aus dem Jahre 1969 gilt als eines der formschönsten Automobile der Stuttgarter. Aber worauf ist beim Kauf zu achten?

Das wäre doch was: Ein attraktives Auto mit holzverziertem Innenraum, edlen Ledersitzen und einem wohlklingenden, alten Radio als Wohnzimmerersatz. Bei mir sollte es früher immer ein Jaguar sein. Doch nun, nach dem Date mit dem Mercedes 280 SE 3.5 Cabrio, steht für mich fest: Der müsste es sein. Das herrliche Cockpit mit der üppigen Verwendung von edlem Wurzelnussholz glänzt so sehr, dass man sich fast nicht traut, irgendetwas ohne Wildleder-Handschuhe anzufassen. Ein feines Poliertuch muss immer bereit liegen, um jeden Fingerabdruck auf dem Holz und Chrom der frühen Jahre zu eliminieren. Die meist runden Bedienungsknöpfe mit dem glänzenden Metallring, die Schieber der Klimaanlage im Chrombett und die wie Gitarrengriffbretter ausgeformten Luftaustritte umrahmen die hoch angeordneten Rundinstrumente mit den dazwischen platzierten Zusatzinformationen.

Die üppigen Ledersitze und das in unserem Mercedes 280 SE 3.5 verbaute weiße Lenkrad mit Chrom-Hupenring und dicker Prallplatte runden das ab, was mein Wohnzimmerauto ausmachen sollte. Nun gut: Über den dünnen Automatik-Wählhebel schauen wir großzügig hinweg. Bei aller Träumerei: Das bildschöne Cabriolet mit der wunderbaren Karosserielinie und der wie mit einem Lineal gezogenen Seitensicke ist ja im Grunde viel zu schade, um es als reinen Zierrat irgendwo hinzustellen. Diese attraktive Schönheit gehört unter die Fans, auf Oldtimertreffen, an die laue Sommerluft. Also nichts als die schon erwähnten Fahrerhandschuhe an, die Kappe gegen die Sonne aufgesetzt und los geht es in die frische Natur.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars zeigt das Mercedes-AMG CLE 53 Cabrio (2024) im Video:

Ratgeber: So einen Mercedes 280 SE 3.5 kaufen

Der damals neu entwickelte V8-Motor mit der extrem kurzhubigen Bauart (Bohrung x Hub 92 x 65,8 mm) ist das Sahnestück des Mercedes 280 SE 3.5. Der bei niedrigen Drehzahlen eher säuselnde, leise V8-Motor brummt nur dann vernehmlicher, wenn man ihn drehzahlmäßig fordert. Wer es als Oldtimer-Fan übers Herz bringt, ist mit 205 km/h und einer Beschleunigung von null auf 100 in 8,9 s bei der Musik. Aber zu einer gesitteten Fahrweise gehört so etwas nicht. Und über Fahrleistungen spricht man auch nicht, die sind einfach abrufbar. Das komfortorientierte, 1650 kg schwere Luxusgefährt animiert trotz der Motordynamik ohnehin nicht zu einer sportlichen Gangart, zumal die mit Verbräuchen deutlich über 15 l pro 100 km quittiert wird.

Die Sitzposition, die Lenkung mit dem großen Kunststofflenkrad und das aus heutiger Sicht gewöhnungsbedürftige Bremsverhalten mit der eigenwilligen Pendel-Hinterachse sorgen automatisch dafür, dass es die Pilot:innen des "Flachkühlers" eher behutsamer angehen lassen. Die an unserem Fotoobjekt montierten "Füchse", geschmiedete, sehr leichte Aluräder von Fuchs in Meinerzhagen, mit Pneus im Format 205 R 14 dienen dabei eher einer satteren Optik. Flachkühler nennen Profis die 280 SE Cabrios und Coupés ab 1969. Auch die Sechszylinder erhielten beim Debüt des V8 im Gegensatz zu den Hochkühler-Modellen der Baureihe W111 einen flacheren Grill und eine flachere Motorhaube. Die Flachkühler-Fans aus aller Welt müssen dafür heute einen deutlichen Preisaufschlag gegenüber den Hochkühler-Sechszylindern zahlen. Beim 280 SE mit V8 bekommen sie dafür eine Menge perfekt verarbeiteten Chrom, meistens die Doppelscheinwerfer und eben den markanten Grill.

Auch interessant:

Flachkühler kosten längst sechsstellig

Wer jetzt Lust auf eines der schönsten Mercedes-Modelle aller Zeiten bekommen hat, sollte vor allem auf die Blechqualität achten. Scheinwerfertöpfe, Seitenschweller und der Kofferraumboden sind relativ leicht zu inspizieren. Auch die Qualität der Chromteile ist offensichtlich. Generell ist bei den heutigen Preisen für ein Mercedes 280 SE 3.5 Cabrio das Gutachten eines oder einer neutralen Sachverständigen sehr zu empfehlen. Die behutsame W111-Modellpflege und die mustergültige, mit viel Handarbeit der Mercedes-Mannschaft eingebrachte Qualität sorgten um 1970 herum für den Ruf des Modells, mit das Teuerste und Edelste auf dem deutschen Automarkt zu sein – und zusätzlich für den guten Ruf der Marke. Und dieser Nimbus zahlt sich besonders beim 280 SE 3.5 heute aus. Topautos des nur 1232 Mal produzierten Cabrios stehen bei Händlern für bis über 400.000 Euro (Stand: Mai 2024) in den Offerten.

Man gönnt sich ja sonst nichts. Es ist ja auch ein ganz besonderes Vergnügen: Im Cockpit schaut man auf von hochwertigem Wurzelnussholz und Leder umgebene Instrumente, dann folgt ein Blick über die nicht enden wollende Motorhaube auf den "guten Stern auf allen Straßen". Bei schönem Wetter sieht man über sich den Himmel und fühlt die Luft. Im Mercedes genießen bis zu vier Passagier:innen diese Freiheit – allerdings nur dann, wenn man zuvor geschickt war beim Öffnen des großen Stoffverdecks. Denn statt auf moderne Hydraulik und Elektrik zu setzen, muss da beim 280 SE 3.5 Cabriolet noch selbst Hand angelegt werden.

Die Schwachstellen

Foto: Willy Bister

Bei Preisen im sechsstelligen Bereich, sogar für zu restaurierende Mercedes 280 SE 3.5, klingt eine Kaufempfehlung eher wie ein Geldanlage-Tipp. Wer sich ernsthaft interessiert, sollte deshalb sehr aufmerksam auf den Originalzustand achten: Einige Coupés wurden zu höher gehandelten Cabrios umgebaut.

Karosserie

Auch die teuren Modelle litten unter dem Rostfraß der frühen Jahre. Eine Hohlraumkonservierung und andere vorbeugende Maßnahmen wurden den meist Chauffeur-gepflegten Mercedes-Cabrios kaum zuteil. Zudem sind viele Mercedes 280 SE 3.5 oberflächlich repariert worden. Unter dem feinen Lack findet man (mit Magneten aufspürbar) häufig Spachtelmaterial. Original-Blechteile und von Hand nachgemachte sind entsprechend teuer. Richtig satt ins Geld gehen die Chromteile der Karosserie. Die Mercedes-Clubs geben darüber erschöpfend Auskunft.

Technik

Der V8-Motor des Mercedes 280 SE 3.5 ist auch von der Haltbarkeit ein Sahneteil. Er stellt Fachwerkstätten mit Motorwissen auch bei der Revision der Einspritzanlage vor keine unlösbaren Probleme. Die Automatik kann schon mal ruckeln. Reparaturen daran (etwa an den Bremsbändern) sind aufwändig. Das Fahrwerk mit der hydraulischen Niveauregulierung sorgt für komfortablen Fahrgenuss und ist recht leicht zu reparieren. Bei weniger gepflegten Exemplaren des Mercedes 280 SE 3.5 sind meist die Scheinwerfer und die dazu gehörenden Bleche dahinter fällig.

Ersatzteile

Das Teilegeschäft für Mercedes ist lukrativ. Deshalb gibt es neben der Werksquelle auch viele Händler, die meist nachgefertigte Teile liefern. Ersatzteile passen oft auch von den Limousinen. Aufwändig und teuer ist die Suche nach Chrom-Zierteilen.

Von Werner Müller

Technische Daten des Mercedes 280 SE 3.5