Eine Massage beim Autofahren - wer könnte da widerstehen? Mit Massagesitzauflagen lässt sich das ganz leicht umsetzen. Hier sind die besten Modelle im Vergleich.

Autofahrten können sehr anstrengend werden. Besonders, wenn man sowieso unter Rückenproblemen leidet, oder bereits bei der Arbeit viel sitzt, wirkt sich das lange, starre Verharren im Fahrersitz möglicherweise auf Ihre Rückengesundheit aus. Hersteller von Autozubehör haben sich diesem Problem angenommen und spezielle Auflagen mit Massagefunktion entwickelt, die die Muskulatur auf unterschiedliche Art und Weise lockern. Wir haben eine Übersicht der besten Modelle samt ihrer technischen Details zusammengestellt, in der Sie sicherlich fündig werden!

Unser Preis-Leistungs-Sieger:



Die besten Massagesitzauflagen im Vergleich

Welche Massagesitzauflage die Beste für Ihren Bedarf ist, kommt einerseits auf den gewünschten Effekt und andererseits auf das Preislimit an. Wir vergleichen elektronische Modelle mit Fernbedienung, Massagematten, speziell für den Pkw entwickelte Designs sowie spezielle Shiatsu-Massagesitzauflagen miteinander und gehen dabei auf die wählbaren Massagemodi, die Bedienung sowie Zusatzleistungen wie Wärmefunktion oder Abschaltautomatik ein. Von günstigen Gadgets bis hin zu lohnenswerten Investitionen - entdecken Sie Ihren Favoriten!

Comfier Shiatsu Luftkompression Massagesitzauflage

Die Comfier Shiatsu Massageauflage mit Luftkompression kombiniert diverse Massagetechniken miteinander: Shiatsu-, Tiefen-, Rollen-, Luftdruck- und Vibrationsmassage. Dabei werden der Schulterbereich, der Nacken, der Rücken sowie die Hüften und Oberschenkel stimuliert. Der Nackenaufsatz ist höhenverstellbar und kann komplett abgenommen und gewaschen werden. Die Auflage besitzt vier rotierende Shiatsu-Massageköpfe und zwei Nackenmassagefinger. Man kann zwischen drei Massagezonen wählen. Außerdem kann die Luftkompressionsmassage in drei unterschiedlichen Intensitäten verwendet werden. Das Gadget ist zusätzlich mit einer separaten Wärmefunktion ausgestattet, die den Effekt einer Massage unterstützt.

Gewicht: 10,6 Kilogramm

Stromanschluss: Netzteil mit 12 V Adapter

FpAbmessung: 44,5 T x 41,9 B x 78 H cm

RENPHO Massagesitzauflage in S-Form

Die Renpho Massagesitzauflage überzeugt durch ihre ergonomische S-Form, die sich der natürlichen Krümmung der Wirbelsäule anpasst. Dadurch gestaltet sich die Wirkung des Knet- und Rollmassagegerätes noch intensiver. Für ein individuelles Massageerlebnis kann zwischen drei Fokuszonen oder aber einem bestimmten Bereich zur Nutzung der Spot-Massage-Funktion gewählt werden. Weitere separate Modi der Sitzauflage sind die Sitzvibration und die Wärmefunktion. Das Modell ist aus leicht abwischbarem PU-Leder sowie atmungsaktivem Netzgewebe, sodass das Sitzgefühl auch bei hohen Temperaturen angenehm bleibt. Außerdem verfügt die Auflage über ein abnehmbares Nackenkissen.

Gewicht: 3, 14 Kilogramm

Stromanschluss: Netzteil mit 12 V Adapter

Abmessung: 42.9L x 37.1B x 71.9H cm

Medisana 88935 Massageauflage

Unser Spartipp: Ältere Versionen von Massagematten sind oftmals günstiger, so wie die Medisana 88935 Massagesitzauflage mit ungefähr 35 Euro. Sie verfügt über eine Vibrationsmassagefunktion mit fünf Motoren und drei Stärken sowie eine Wärmefunktion. Praktisch: Die Abschaltautomatik nach 15, 30 oder 60 Minuten vermeidet die Überhitzung der Matte. Aufgrund des flachen Designs lässt sich diese Massageauflage besonders einfach zusammenrollen und transportieren, sodass man sie sowohl im Auto als auch auf Stühlen nutzen kann. Die schlichte, schwarze Farbgebung fällt in den meisten Pkws überhaupt nicht auf und ist somit perfekt für Minimalisten geeignet.

Gewicht: 1, 1 Kilogramm

Stromanschluss: Netzteil mit 12 V Adapter

Abmessung: 48 x 110 cm

ULTIMATE SPEED Automassagematte „UAMM 12-B2“

Die Ultimate Speed Automassagematte verfügt über fünf verschiedene Programme zur Massage in vier unterschiedlichen Zonen. Mit sechs Motoren lassen sich die Massagezonen Schulter-, Rücken- und Oberschenkelbereich separat steuern. Die Wärmefunktion kann extra hinzugeschaltet werden. Diese Massagematte wird mit elastischen Halterungen am Autositz befestigt und eignet sich sogar für Sitze mit Seitenairbag, ohne diese zu behindern. Der KFZ-Adapter wird mit einem auf bis zu zwei Meter ausrollbaren Kabel angeschlossen.

Gewicht: 1,3 Kilogramm

Stromanschluss: Netzteil mit 12 V Adapter

Abmessung: 119 x 48 cm

HomDSim Massagesitzauflage

Die HomDSim Massagematte benötigt keinen Stromanschluss, sondern ist als funktionales Sitzkissen konzipiert. Weiche Schaumstoffnoppen lockern die Muskulatur in Rücken und Oberschenkeln. Außerdem sind Magnete eingearbeitet, die laut Hersteller positive Wirkungen auf die schmerzbelasteten Zellen haben sollen. Die Massagesitzauflage wird mit elastischen Riemen befestigt und ist besonders leicht, sodass es sich problemlos transportieren lässt. Das atmungsaktive Gewebe sorgt für ein komfortables Sitzgefühl und schützt noch dazu den Autositz vor Schmutz und Abnutzung.

Gewicht: k.A.

Stromanschluss: Wird nicht benötigt

Abmessung: k.A.

RENPHO Shiatsu-Massagekissen

Das RENPHO Shiatsu-Massagekissen stellt eine handliche Alternative zu klassischen Massagesitzauflagen dar. Das kompakte Kissen wird mit einem elastischen Band mit Klettverschluss an der Rückenlehne des Autositzes befestigt. Vier rotierende Massageköpfe sollen die Druck- und Knetbewegungen einer Shiatsumassage nachahmen, die in drei Geschwindigkeiten gewählt werden können. Das Kissen ist außerdem beheizbar, sodass es auch bei akuten Verspannungen einen wohltuenden Effekt hat.

Gewicht: k.A.

Stromanschluss: Wechselstromadapter (100-240 V) & Gleichstromadapter(12 V DC)

Abmessung: 30L x 16B x 9H cm

Was kann eine Massagesitzauflage?

Eine Massagesitzauflage ist eine abnehmbare Ergänzung für den Autositz, die mit einer elektrischen oder manuellen Massagefunktion ausgestattet ist. Sie kann mithilfe eines Netzteils auch außerhalb des Autos verwendet werden, zum Beispiel auf einem Stuhl oder Sessel. Die Massage konzentriert sich speziell auf die bei langem Sitzen belasteten Muskelstränge in Lenden, Nacken, Schultern, Wirbelsäule und Unterschenkeln. Viele der angebotenen Modelle unterstützen diese Funktionen mit Vibration, Luftkompression oder Wärme. Solch eine Auflage ist weitaus günstiger, als einen Massagesitz in die Ausstattung des Pkws zu integrieren.

Darf man die Massagesitzauflage im Auto verwenden?

Bei der Verwendung jeder Massageauflage sollte man auf jeden Fall die Anleitung beziehungsweise die Produktinformationen des jeweiligen Herstellers beachten, bevor man sie im Fahrzeug nutzt. Nicht jedes Modell wird für Pkws empfohlen. Außerdem sollte die aktive Bedienung der Auflage, ähnlich der eines Navigationssystems, niemals während des Fahrens erfolgen. Stellen Sie den gewünschten Massagemodus also bereits vor Abfahrt ein. Die meisten Modelle verfügen über eine automatische Abschaltfunktion. Sollte dies bei Ihrer Wahl nicht der Fall sein, nutzen Sie das Gerät in moderater Dauer und achten Sie auf die Gefahr einer Überhitzung. Da die Massage eine entspannende Wirkung haben kann, sollte bei bestehender Müdigkeit darauf verzichtet werden, damit Sie fahrtüchtig bleiben. Die Auflage kann schließlich auch während einer Pause an der Raststätte genutzt werden, oder aber als Beifahrer:in.

Ersetzt die Massagesitzauflage die Sitzheizung?

Die meisten Massageauflagen besitzen eine Wärmefunktion. Diese unterstützt den Effekt der Massage, denn Wärme lockert die Muskulatur zusätzlich und erlaubt den Massageköpfen einen tieferen Zugang ins Gewebe. Während der Nutzung der Auflage kann die eingebaute Sitzheizung des PKWs nicht genutzt werden. Allerdings sollte die Wärmefunktion der Matte nicht konstant verwendet werden, damit das Gerät, das für punktuelle Anwendungen gedacht ist, nicht überhitzt. Eine Sitzheizung für den regulären Fahrgebrauch ohne Auflage wird also nicht ersetzt.

