Lexy und ihre Lust auf PS

Lexy Roxx hat sich als eine der bekanntesten Erotik-Darstellerinnen Deutschlands einen gewissen Ruhm und Reichtum aufgebaut. Letzteren investiert sie gerne in Tuning für ihren Fuhrpark bestehend aus Lamborghini und Mercedes.

Die Autosammlung von Lexy Roxx

Die pink folierte Autosammlung von Lexy Roxx passt wie die Faust aufs Auge, schließlich ist die am 23. November 1990 in Magdeburg geborene Erotikstar für ihre schrille Haarfarbe bekannt. Gleich drei Autos in ihrer Garage lassen besonders Tuning-Fans das Wasser im Mund zusammenlaufen. Sehr oft und gerne zeigt sie sich mit einem ordentlich in die Tiefe und Breite gewanderten Lamborghini Huracán. Daneben gehören zwei Fabrikate aus Stuttgart zu ihren fahrbaren Untersätzen: eine kaum weniger breitere und tiefere Mercedes C 63 AMG Limousine sowie eine ebenfalls individualisierte Mercedes G-Klasse 4x4².

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars zeigt den Lamborghini Temerario (2024) im Video:

Lamborghini Huracán

Nur wenige Autos stehen so sehr für plakativen Sex-Appeal wie der Lamborghini Huracán – und auch Lexy Roxx gehört seit Anfang der 2010er-Jahre zu den Sexsymbolen der Bundesrepublik. Da verwundert es nicht, dass die bürgerlich unter dem Namen Alexandra Redon bekannte Erotik-Darstellerin einen 650 PS (478 kW) starken Stier aus Sant'Agata Bolognese bändigt. Doch der Serientrimm reichte der ebenfalls hier und da gepimpten 1,65-m-Frau bei Weitem nicht: Für Lexy mussten es schon ein Liberty Walk-Breitbau, Airride und Nachrüstfelgen sein. Letztere hat sie des Öfteren schon ausgetauscht – ein bisschen Abwechslung muss nun mal sein.

Mercedes C 63 AMG Limousine

Das gilt übrigens auch für die beiden anderen Autos im Fuhrpark von Lexy Roxx. Je nach Lust und Laune färbt sie außerdem ihre Fahrzeuge häufiger als ihre Haare. Ihr erster richtiger Tuning-Hammer war der Mercedes C 63 AMG. Die Kompressor-Limousine ließ sie auch ein paar Zentimeter tiefer in Richtung Horizontalgewerbe schrauben und Verbreiterungen montieren. Der auf 700 PS (515 kW) gepimpte Stage-3-Kompressor präsentiert sich durch die gläserne Motorhaube ähnlich freizügig wie Lexy in ihrem Beruf. Passend dazu röhrt der V8 durch eine modifizierte Abgasanlage noch gewaltiger als ohnehin schon.

Auch interessant:

Mercedes G 500 4x4²

Am vielseitigsten für Spritztouren einsetzbar ist aber der Mercedes G500 4x4². Wie auch ihre anderen Gefährte stellt Lexy Roxx auch den XXL-Offroader gerne auf Tuningmessen wie der Essen Motor Show aus. Nicht fehlen am serienmäßig 422 PS (310 kW) starken Kraxler mit Portalachsen durfte ein Dachgepäckträger samt farblich passender Schaufel und ein Satz Rotiform-Räder. Stand September 2024 sind alle drei Autos von Lexy Roxx in glänzendem Pink foliert. Aber weil es eben Lexy ist, kann sich das auch ganz schnell wieder ändern. Wer möchte, dass ein Hauch Lexy Roxx im eigenen Auto mitfährt, kann über ihren Shop sogar einen exklusiven Duftbaum bestellen.