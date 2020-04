Die veränderten Schaltmuster des Zehn-Stufen-Automatikgetriebes aus dem Lexus LC 500 sollen das alltägliche Fahren in der "aktiven Zone" – so nennen die Ingenieure den Lastbereich zwischen 50 und 70 Prozent – verbessern.

Die Dreifach-LED-Scheinwerfereinheiten an der Front sind nicht nur optisch auffällig, sondern auch nur halb so groß wie herkömmliche Scheinwerfer.

Mit dem Lexus LC 500 (2016) haben die Japaner die LF-LC-Konzeptstudie nahezu eins zu eins in Serie umgesetzt. Im Frühjahr 2020 erhält das Luxus-Coupé im Zuge einer Überarbeitung unter anderem ein neues Multimediasystem. Alle Informationen zum Preis und der Hybridvariante LC 500h.

Mit dem Lexus LC 500 (2016) haben die Japaner einen echten Traumwagen auf die Räder gestellt, der zum Preis ab 99.200 Euro das Image der Marke mit Emotionen auflädt. Galt Lexus bisher als hochwertiger, aber doch ziemlich nüchterner Autobauer, wollen die Japaner nun auch die Herzen der amerikanischen Sportwagen-Liebhaber erobern. Um diese anspruchsvolle Kundschaft begeistern zu können, wurden dem Coupé feinste Zutaten verpasst: Das 4,76 Meter lange Oberklasse-Coupé trägt das nur geringfügig entschärfte Design der Studie LF-LC und den Hochdrehzahl-V8, der uns mit seinen fünf Litern Hubraum und 464 PS schon im etwas kompakteren Sportcoupé RC F begeistern konnte. Der nicht nur akustisch beeindruckende Saugmotor wird im Lexus LC 500 (2016) mit der weltweist ersten Zehngang-Automatik kombiniert, deren Schaltzeiten auf dem Niveau eines Doppelkupplungsgetriebe liegen sollen. Mehr zum Thema: Der Lexus LC 500 im Fahrbericht

Lexus LC 500 (2016) zum Preis ab 101.400 Euro

Ungewohnt viel Zeit und Mühe wurden auch in Fahrwerk und Lenkung des Lexus LC 500 (2016) investiert. Der LC soll nicht weniger als der fahrdynamischste Serien-Lexus aller Zeiten sein und dennoch mit überlegenem Komfort punkten. Wenn es sein muss, jagt das Coupé in 4,7 Sekunden auf Landstraßentempo. Damit der 1,35 Meter flache LC 500 auch in Kurven genau so scharf fährt wie er aussieht, durften die Lexus-Ingenieure die übliche Entwicklungszeit um das Dreifache überschreiten. Den hohen Anspruch des Luxus-Sportlers kann man auch dem ergonomisch gestalteten Innenraum des 2+2-Sitzers ansehen, sorgfältig verarbeitete Oberflächen aus Leder und Aluminium erinnern eher an die Luxusklasse als an einen Sportwagen. Infotainment und Assistenzsysteme entsprechen bereits der nächsten Generation. Alle Versionen des LC 500 – also auch jener mit dem V6-Hybrid-Antrieb – sind mit einer Armada an Assistenzsystemen ausgestattet. Per Kamera und Radar wird die Fahrbahn auf Gefahren überwacht. Dank des Pre-Crash-Safety-Systems ist der Lexus LC 500 (2016) zudem mit einer Fahrzeug- und Fußgängererkennung, einer adaptiven Geschwindigkeitsregelung, einem Spurhalteassistent samt Spurwechselwarner, einer Müdigkeits-Warnung, einem automatischen Fernlichtassistenten und einer Verkehrszeichenerkennung ausgestattet. Mehr zum Thema: Der Lexus LC 500 im großen V8-Vergleich

Lexus LC 500 & LC 500h werden 2020 überarbeitet