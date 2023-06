Im Stile eines rauen Wegbegleiters abseits der Straße erfindet sich der Lexus GX 2023 ein Stück weit neu. Einen Preis für den Geländewagen mit V6-Motor hat die Toyota-Premiumtochter noch nicht kommuniziert. Ohnehin erscheint ein Marktstart in Deutschland höchst unrealistisch.

Preis des Lexus GX noch unbekannt

Der Lexus GX mag in Westeuropa keine großen Aktien haben, weil hier nicht verfügbar, ist aber tatsächlich Nachfolger des bereits seit 2009 gebauten Modells. War das noch ein Luxus-Geländewagen im Stile eines Mercedes GLS, wandelt sich der Auftritt hin zu einem zumindest stilistisch waschechten Offroader, der rein vom ersten Anblick her gar Fahrzeugen wie dem Land Rover Defender Konkurrenz machen könnte. Zwar bietet Konzernmutter Toyota allerhand Geländeexpertise – ob der GX aber tatsächlich so talentiert ist, vermag auch die Pressemitteilung von Lexus Europe nicht zu beantworten. Ab Anfang 2024 ist der neue GX in ausgewählten Märkten Osteuropas verfügbar. Einen Preis verrät die japanische Edelmarke noch nicht. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars zeigt den Lexus LBX (2023) im Video:

Antrieb: 3,5-Liter-V6-Biturbo mit 354 PS

Der Lexus GX (2023) baut auf der GA-F-Plattform auf und wird von einem 3,5-Liter-V6-Biturbo angetrieben – er ersetzt den V8, der in der vorherigen Generation zum Einsatz kam. Die Leistung gibt Lexus mit 354 PS (260 kW) und das Drehmoment mit 650 Newtonmetern an. Auch die Anhängelast von bis zu 3,5 Tonnen liest sich eindrucksvoll. Ein 10-Stufen-Automatikgetriebe transferiert die Kraft an alle vier Räder.

Exterieur: Kantige Karosserie, verbesserte Offroadfähigkeit

Lexus hat das Design den verbesserten Offroad-Fähigkeiten untergeordnet – was keinesfalls eine Abwertung, sondern eine nüchterne Schlussfolgerung des Lexus GX-Auftritts ist. Zurückgezogene A-Säulen treffen auf ausgestellte Kotflügel und eine niedrige Gürtellinie. Während die tief liegende Motorhaube für eine gute Übersicht nach vorne sorgen soll, ermöglicht ein kürzerer vorderer Überhang einen größeren Anfahrwinkel. Kühlergrill und Scheinwerfer hat Lexus zu deren Schutz so hoch wie möglich positioniert. Das Gleiche gilt für die ebenfalls hoch angebrachten Kühlkanäle des Kühlers. Ein L-förmiger und ebenfalls hoch positionierter Lichtbalken gibt auch dem Heck einen Wiedererkennungswert.

Interieur mit fahrerorientiertem Cockpit

Im Innenraum des Lexus GX (2023) fällt das fahrerorientierte Cockpit sowie die horizontal ausgerichtete Instrumententafel auf. Ein 14 Zoll großer Touchscreen ist die Schnittstelle zwischen Maschine und Mensch. Apropos Menschen: Je nach Konfiguration bietet der GX fünf oder sechs Sitzgelegenheiten.