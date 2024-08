Wie aus dem "Rambo Lambo" ein Eltern-Taxi wurde

Im Portfolio automobiler Auktionshäuser tummeln sich allerhand Raritäten und Einzelstücke. Im August 2024 wurde von der US-amerikanischen Auktionsplattform SBX Cars ein ganz besonderer Geländewagen angeboten: der Lamborghini LM002 Wagon. Das wissen wir zu dem Unikat.

Tina Turner, Keke Rosberg, Eddie van Halen und Sylvester Stallone, sie alle hatten eines gemeinsam: den Besitz eines Lamborghini LM002 Geländewagens. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass der außergewöhnliche und exklusive Lamborghini bei seinem Erscheinen 1986 mit einem Neupreis von 220.000 Mark veranschlagt war. Die Konstruktion des LM002 ging passend zu seinem kantigen Erscheinungsbild auf eine Zusammenarbeit mit Mobility Technology International (MTI) zurück, um einen Geländewagen für die US-amerikanische Armee zu entwickeln. Das Ergebnis war der 1977 vorgestellte Lamborghini Cheetah, der mit einem 5,9-l-V8 im Heck ausgestattet war. Doch die Fahrdynamik des Fiberglas-Kraxlers wusste nicht zu überzeugen und AM General bekam den Zuschlag mit dem Humvee.

Den Lamborghini LM002 gab es nur als Pick-up

Lamborghini sah jedoch Potenzial im Konzept eines Edel-Geländewagens. Aus den Erkenntnissen des Cheetah entstand zunächst der LM001 Pick-up, der weiterhin mit einem V8-Heckmotor ausgestattet war und unter den gleichen Dynmaikproblemen wie sein Vorbild litt. Man lernte aus den Fehlern und hatte rasch den Protoyp Lamborghini LMA002 parat, der über einen V12-Motor im Bug aus dem Countach verfügte. Nach ausführlichen Tests und Anpassungen folgte schließlich der Marktstart des Serien-Geländewagens Lamborghini LM002.

Foto: SBX Cars

Aufgrund seiner prominenten Besitzer:innen trug der Geländewagen schnell den Spitznamen "Rambo Lambo". Auch in den Ölstaaten des Mittleren Ostens fand der spezielle Italiener zahlreiche Abnehmer:innen. Die Kundschaft konnte zwischen dem 457 PS (336 kW) starken 5,2-l-V12 des Countach oder einem 7,2-l-V12 mit ca. 720 PS (530 kW), der für Offshore-Rennboote vorgesehen war, wählen. Mit dem kleinen V12 schaffte der 2,7 t schwere Lambo den Sprint von null auf 97 km/h in 7,8 s, während bei 210 km/h Spitze Schluss war. Die für den Einsatz auf Sand entwickelten Pirelli-Pneus machten das Fahren auf asphaltierten Straßen allerdings weniger unterhaltsam. Zwischen 1986 und 1993 entstanden etwas über 300 Exemplare des Lamborghini LM002. Gefertigt wurde der LM002 ausschließlich als Pick-up.

150.000 Euro für den Lamborghini LM002 Wagon

Mit dem Pick-up-Konzept gab sich der Sultan von Brunei, der den hier gezeigten Lamborghini LM002 einst 1986 orderte, nur drei Jahre zufrieden. Mehr Platz sollte er bieten! 1989 beauftragte er deshalb Salvatore Diomante, der in den 60er-Jahren bereits für Bizzarrini gearbeitet hatte, den Geländewagen mit einem Kombi-Aufbau zu erweitern. Das Ergebnis war der in der Bildergalerie zu bestaunende Lamborghini LM002 Wagon, der sogar seitens Lamborghini genehmigt war. Die Raumerweiterung beinhaltete eine geschlossene Heckklappe, ein angehobenes Dach und eine U-förmige Sitzbank – dort, wo einst die Ladefläche war. Fünf zusätzliche Personen konnten nun mitfahren. 499 kg legte der LM002 Wagon dadurch an Gewicht zu, was das Gesamtgewicht auf stattliche 2994 kg katapultierte. Unter der Haube blieb es allerdings beim serienmäßigen 5,2-l-V12.

Foto: SBX Cars

Laut Auktionshaus legte der Sultan gerade einmal 1770 km im Lamborghini LM002 Wagon zurück, bevor das Einzelstück nach Deutschland verschifft wurde und 2004 durch den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden von BMW und VW, Bernd Pischetsrieder, in Landkreis Rosenheim zugelassen wurde. Aktuell verweilt der Offroad-Lambo in Schweden, wo er von seiner Drittbesitzerin für den Transport des eigenen Nachwuchses genutzt wurde. Insgesamt legte der zuletzt als Schulbus eingesetzte LM002 nur 10.383 km zurück. Der Zustand des Einzelstücks wird in der Annonce als "Solide" bezeichnet. Der silberne Lack weist Kratzer und Blasenwurf auf, während die schwarze Lederausstattung und das Interieur Alterserscheinungen wie Risse und Farbunterschiede zeigt. Als Startpreis für den Lamborghini LM002 Wagon werden 150.000 Euro (Stand: August 2024) aufgerufen, mit reichlich Unterlagen zu Wartung, Umbau und neuen modellspezifischen Pirelli-Reifen inklusive.