Scharfes Lamborghini-Merch

Was gibt es für Lamborghini-Fans cooleres als passende Fanartikel zur Lieblingsmarke? Genau! Und deshalb haben wir von der AUTO ZEITUNG einmal das Netz durchforstet und unsere Top-10 zusammengestellt!

Lambo-Fans dürfen sich freuen: Wie unsere Recherche zeigt, umfassen Lamborghini-Fanartikel eine breite Palette von Produkten, die das Design der italienischen Edelkarossen widerspiegeln sollen. Von Modellautos über Kleidung bis hin zu Accessoires gibt es fast alles mit dem ikonischen Stier-Logo. Aber welche Fanartikel sind besonders interessant? Das verraten wir in der Top-10!

Lamborghini-Fanartikel – unsere Top-10

Platz 10: The Lamborghini Book (The Car Book Series)

Eine echte Empfehlung für alle Lamborghini-Fans ist das Buch von Autor Michael Köckritz. Der Bildband, der zuerst auf Englisch erschien, beleuchtet mit Fotografien und informativen Texten die Geschichte der Luxus-Supersportwagen. Alle Lambo-Enthusiast:innen finden hier eine umfassende Darstellung aller wichtigen Modelle sowie Einblicke in die Welt von Lamborghini.



Platz 9: Herren-Poloshirt von Lamborghini Automobili

Das Lamborghini-Polohemd für Herren verfügt über geometrische Paneele an Schultern und Armen sowie eine italienische Flagge am Knopfloch. Das Squadra Corse-Logo ziert die Vorderseite, während der Rücken mit tonalem Text versehen ist. Das Shirt besteht aus Baumwolle und soll dank der Strecht-Passform angenehm sitzen.



Platz 8: Lamborghini Huracán Evo als Ravensburger 3D-Puzzle

Eine Empfehlung sprechen wir auch für das 3D-Puzzle des Lamborghini Huracán Evo von Ravensburger im Maßstab 1:18 aus. Hier können Einsteiger:innen und Fortgeschrittene ab acht Jahren aus 108 nummerierten Kunststoffteilen ein detailliertes Modell des Sportwagens mit drehbaren Rädern nachpuzzeln. Eine Innenkonstruktion soll für die nötige Stabilität sorgen. Das fertige Modell ist rund 25,1 cm lang und 6,5 cm hoch.



Platz 7: Mütze von Automobili Lamborghini

Gut geschützt vor der Sonne und auch noch stylisch unterwegs ist man mit der Lamborghini-Mütze. Sie besteht aus Polyester sowie Elastan und ist dank Schnalle an der Rückseite in der Größe verstellbar. Die Mütze kann laut Hersteller im Schonwaschgang gereinigt werden.



Platz 6: Lamborghini Countach-Modellauto von Welly

Das Lamborghini Countach-Sammlermodell von Welly im Maßstab 1:24 besteht aus Metall und ist detailliert verarbeitet. Haube und Türen des schwarzen Modellautos lassen sich öffnen. Es misst 17 cm in der Länge und eignet sich laut Hersteller für Sammler:innen ab 14 Jahren.



Platz 5: Duschgel von Tonino Lamborghini

Auf dem fünften Platz unseres Rankings landet das Duschgel von Tonino Lamborghini. Es eignet sich sowohl für den Körper als auch für die Haare. Das Duschgel mit einer fruchtigen Geruchsnote kommt in einer stylishen 400-ml-Flasche daher.



Platz 4: Lego Technic Lamborghini Huracán Tecnica

Wer einen Lamborghini aus Lego bauen möchte, hat viele Möglichkeiten. Eine davon ist der Lego Technic Lamborghini Huracán. Das Set mit mehr als 800 Teilen ist für Baumeister:innen ab neun Jahren geeignet. Das Modell ist auch in Orange verfügbar. Wenn man bereit ist, etwas mehr für einen Lego-Lambo auszugeben, könnte der Lego Technic Lamborghini Sián FKP 37 mit knapp 3700 Teilen eine attraktive Alternative sein.



Auch interessant:

Platz 3: Lamborghini: The Man behind the Legend (DVD)

"Lamborghini: The Man behind the Legend" erzählt die bewegende Geschichte von Ferruccio Lamborghini, wie er vom Traktorbauer zum Schöpfer der ikonischen Sportwagenmarke wurde. Der Film beleuchtet seine Rivalität mit Enzo Ferrari und die emotionalen Höhen und Tiefen seines Lebens. Ein Muss für alle Lambo-Fans!



Platz 2: Eau de Toilette Tonino Lamborghini

Auf dem zweiten Platz der Top-10 landet das Eau de Toilette von Tonino Lamborghini, dessen Duft soll an eine Meeresbrise erinnern. Das 75-ml-Fläschchen eignet sich auch für das Handgepäck bei Flugreisen.



Platz 1: Badetuch Squadra Corse

Das graue Mikrofaser-Handtuch mit dem Lamborghini Squadra Corse Logo misst ausgebreitet 69 x 140 cm, zusammengefaltet aber nur 19 x 12 x 3 cm. Mit einem Gurt soll es sich leicht verstauen lassen und passt so dann auch in kleines Gepäck.



Lamborghini-Merch Top-10 in der Übersicht: