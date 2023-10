Emissionswerte senken – dieses Ziel haben sich Automobilhersteller weltweit zum Ziel gesetzt. Aber wie lässt sich das als Sportwagenhersteller umsetzen? Die Antwort soll der neue Lamborghini Revuelto (2023) liefern, der erste seines Namens mit einem Plug-in-Hybrid-Antriebsstrang. Erste Testfahrt auf der Rennstrecke!

Wer an Lamborghini denkt, hat in der Regel gleich drei wichtige Bestandteile im Kopf: V12, Scherentüren und extravagantes Design. Und wer Bange hatte, dass diese Bestandteile mit dem ersten Plug-in-Hybriden aus Sant'Agata Bolognese von der Lambo-Landkarte verschwinden, kann nun beruhigt durchatmen. Der extravagante Auftritt mit Mut zu Ecken und Kanten ist auch dem Aventador-Nachfolger zuteilgeworden, hier und da ist der neue Lamborghini Revuelto (2023) sogar noch extremer.

Um die scharfen Proportionen beizubehalten, wurde der knapp vor der Hinterachse sitzende 6,5-Liter-V12 um 180 Grad gedreht. Den gewonnenen Raum hinter dem Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe besetzt ein Radialflussmotor. Und wo einst das Getriebe im Mitteltunnel saß, hat jetzt ein kompaktes, gestapeltes Akkupaket von 3,8 kWh Kapazität Platz gefunden. Die Vorderachse fährt gar rein elektrisch, von zwei Axialflussmotoren angetrieben. Dieses Set-up verhilft dem 1795 kg (Trockengewicht) wiegenden Plug-in-Hybriden nicht nur zu Allradantrieb, sondern auch zu 1015 PS (747 kW) Systemleistung. Das schreit nach einer ersten Testfahrt! Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars fährt den Lamborghini Revuelto (2023) im Video:

Erste Testfahrt mit dem neuen Lamborghini Revuelto (2023)

Zur ersten Testfahrt lädt Lamborghini – natürlich – auf die Rennstrecke ein. Schon beim Motorstart meldet sich das bekannte Donnergrollen des V12 – die Sorge fehlender Emotionen ist damit hinfällig. Noch schneller als mit Vorurteilen räumt der neue Lamborghini Revuelto (2024) mit der 100er-Marke auf. Nach nur 2,5 s ist diese pulverisiert. Nach weiteren 4,5 s zeigt der Tacho 200 km/h an. Soweit die Theorie. Kurz noch einmal tief durchatmen und los gehts.

Wie erwartet, hängt der Stier gierig am Gas. Agil und präzise fühlt er sich an, was schnell Vertrauen fassen lässt. Das ist der Drehmomentverteilung "geschuldet", die nicht nur die Agilität, sondern auch die Stabilität fördern soll. Dafür antizipiert sie das ausbrechende Heck, beschleunigt in Windeseile das kurveninnere Vorderrad und sorgt so für einen Ausgleich der Kräfte. Hinzu kommt eine Hinterradlenkung mit einem Lenkeinschlag von bis zu fünf Grad.

Unglaublich stark, unglaublich leicht zu fahren

Es ist schier unglaublich, wie leicht sich solch ein brachial-starkes Auto fahren lässt und wie es dank zahlreicher aerodynamischer Kniffe förmlich auf dem Asphalt klebt. Über die großen Schaltwippen hinterm Lenkrad lassen sich die Gänge des neuen Lamborghini Revuelto (2023) perfekt dirigieren/portionieren. Harmonisch, ohne wahrnehmbare Lastwechsel arbeiten die vier Motoren Hand in Hand.

Runde um Runde wird das Grinsen hinter dem Steuer breiter – aber die Batterie nicht leerer. Der E-Motor im Heck fungiert unter anderem als Generator und wandelt die überschüssige Energie des V12 in elektrische Energie um. Gleiches geschieht auch beim Bremsen- oder in Schubphasen. Kurz vor dem Ende der Testfahrt auf der langen Geraden also noch einmal voll durchtreten, den V12 auf 9500 U/min jagen und wie einen wütenden Stier brüllen lassen. Gefühlt nur ganz knapp vor den 350 km/h Spitze wieder voll in die Eisen, herunterschalten und einlenken: Was für ein unglaubliches Zusammenspiel aus Blitz und Donner!

Technische Daten des neuen Lamborghini Revuelto (2023)

AUTO ZEITUNG 23/2023 Lamborghini Revuelto (2023) Technische Daten Motoren 6,5-l-V12 + drei E-Motoren Getriebe/Antrieb 8-Stufen-Doppelkupplungsgetriebe; Allrad Gesamtleistung 1015 PS/746 kW Max. Drehmoment k.A. Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4947/2033 (2266)/1160 mm Leergewicht 1847 kg Kofferraumvolumen k.A. Fahrleistungen (Werksangaben) Beschleunigung (0-100 km/h) 2,5 s Höchstgeschwindigkeit 350 km/h Verbrauch auf 100 km k.A. Elektrische Reichweite k.A. Kaufinformationen Basispreis (Testwagen) 500.000 € Marktstart k.A.