Jay Leno wurde als Comedian und Moderator von "The Tonight Show" bekannt. Doch ist er auch leidenschaftlicher Auto-Fan, was er nicht zuletzt mit seiner Sendung "Jay Leno's Garage" unter Beweis gestellt hat. Das ist zu seiner Autosammlung und seinem Vermögen bekannt.

Wie wurde Jay Leno bekannt und was macht er heute?

Jay Leno heißt mit bürgerlichem Namen James Douglas Muir Leno und wurde am 28. April 1950 als zweiter Sohn der Schottin Catherine Muir und des US-Amerikaners mit italienischen Wurzeln Angelo Leno in New Rochelle/New York geboren. Er ist mit Mavis Leno, geborene Nicholson, verheiratet und hat keine Kinder. Seit den 1970er-Jahren steht Leno als Comedian auf der Bühne und absolvierte in seiner Anfangszeit bis zu zehn Auftritte in einer Nacht. Dieses Engagement brachte ihm verschiedene kleine Auftritte in Fernsehshows ein, bis er in den 1980ern regelmäßig die Vertretung des damaligen "The Tonight Show"-Moderators Johnny Carson übernahm. 1992 wurde Jay Leno schließlich dessen Nachfolger. 2009 gab er die Sendung an Conan O'Brien ab, der aufgrund von Zerwürfnissen mit NBC, dem verantwortlichen Sender, seinen Posten wieder verließ. Jay Leno kehrte 2010 zurück zu "The Tonight Show", bis 2014 Jimmy Fallon übernahm.

Mit "Jay Leno's Garage" lebt Leno seine Leidenschaft für Autos und Motorräder vor der Kamera aus. Die Fernsehsendung wurde von 2015 bis 2022 produziert und im TV ausgestrahlt. Leno beschäftigt sich mit neuen wie historischen Fahrzeugen, erzählt Geschichten zu faszinierenden Autos oder geht den neuesten Erfindungen der Automobilindustrie auf den Grund. Parallel dazu veröffentlicht er auch entsprechende Inhalte auf seinem Youtube-Kanal "Jay Leno's Garage". Nach dem Ende der TV-Show im Januar 2023 führt der Entertainer und Autofan die Veröffentlichung seiner Produktionen bei Youtube fort und veröffentlicht jeden Montag ein neues Video. Mit rund 3,6 Mio. Abonnent:innen läuft sein Kanal sehr erfolgreich. Besonders beliebte Videos mit millionenfacher Aufrufzahl zeigen beispielsweise das Review zum Lucid Air Dream Edition oder zur Corvette Z06.

Jay Lenos Unfälle

Feuer

Ende 2022 machte Jay Leno durch einen Unfall in seiner Werkstatt Schlagzeilen. Bei der Arbeit an einem Dampfwagen von 1907 mit verstopfter Treibstoffleitung gelangte Treibstoff in sein Gesicht, das Feuer fing und ihm Verbrennungen dritten Grades zufügte. Leno soll zehn Tage in einer Spezialklinik für Verbrennungen verbracht haben. Einige Zeit später scherzte er in einer Talkshow, er habe ein neues Gesicht und ein "brandneues Ohr".

Motorradunfall

Im Januar 2023 wurde Jay Leno erneut ins Krankenhaus eingeliefert. Der Grund war ein Motorradunfall mit einer 1940er Indian, bei dem er sich mehrere Knochenbrüche zugezogen hatte.

Wo wohnt Jay Leno?

Jay Leno wohnt in den USA. Aktuell besitzt er ein Anwesen namens Seafair am Ocean Drive in Newport/Rhode Island, das er 2017 für rund 13,5 Mio. US-Dollar gekauft hat, und ein Haus im kalifornischen Beverly Hills/Los Angeles. Das Seafair-Haupthaus soll auf rund 1500 m² über zwölf Schlafzimmer, 13 Badezimmer und eine Garage für sechs Autos verfügen. Zudem gehören ein Tennisplatz, ein Pool, eine Scheune und private Strände zur über 36.000 m² großen Anlage. Das Haus in Kalifornien soll ebenfalls Platz für sechs Autos bieten, rund 315 m³ Wohnfläche mit fünf Schlafzimmern. Auch in Summe bieten seine beiden Häuser aber natürlich viel zu wenig Platz für seine gigantische Autosammlung.

Wie viele Autos hat Jay Leno und wie hoch ist sein Vermögen?

Jay Lenos Autosammlung soll aus 185 Autos bestehen. Zusätzlich nennt er wohl 160 Motorräder sein Eigen (Stand: Dezember 2023). Den Großteil seiner Fahrzeuge lagert er in einer gigantischen Anlage namens Big Dog Garage in Burbank/Kalifornien. Sein Vermögen wird auf 250 bis 375 Mio. US-Dollar geschätzt. Unter den Exemplaren seiner Autosammlung befinden sich moderne wie historische Fahrzeuge. Zu den ausgefallensten zählen wohl ein Dampfauto, das Chrysler Turbinenauto von 1963, ein historisches Elektroauto oder diverse Umbauten und Einzelstücke. Eine von vielen Manifestationen von Lenos Liebe für französische Autos ist sein Bugatti Typ 51 von 1931. Viele seiner Fahrzeuge haben einen Einzelpreis von mehreren Millionen US-Dollar. Laut einer Berechnung der Automotive-Plattform VinWiki ist Jay Lenos Autosammlung rund 80 bis 100 Mio. US-Dollar wert. Eines findet man in Jay Lenos Garage aber nie: einen Ferrari.