Richard R Rawlings, der kreative Kopf der Gas Monkey Garage, meldet sich mit der 15. Staffel von Fast N' Loud zurück. Aaron Kaufmann ist raus, doch sein Platz bleibt nicht leer: Alle Informationen zur Kultserie!

Das Warten hat ein Ende! Gas Monkey Richard R Rawlings meldet sich zurück und verkündet das Premierendatum der 15. Staffel von Fast N' Loud. Am 8. Juli 2019 flimmert die Kultserie wieder über die Fernsehbildschirme. Wie schon länger bekannt, ist Aaron Kaufmann nicht mehr Teil der Gas Monkeys. Seinen Platz nimmt eine andere Größe aus der Custom-Szene ein – Russel Holmes. Auch in der neuen Staffel werden die "Affen" alten und runtergekommen Kult-Klassikern neues Leben einhauchen. Mit einem furiosen Auftakt fordert Chad McQueen, Sohn des verstorbenen Steve McQueen, Richard R Rawling und das Team der Gas Monkey Garage heraus. Der Auftrag: Den kultigen 1968 Mustang Fastback nachbauen, mit dem Steve McQueen im Film Bullit durch die Straßen von San Francisco raste. Gelingt den Gas Monkeys der Umbau und schaffen sie es, mit dem fertigen Bullit die Verfolgungsjagd aus dem Kultfilm nachzustellen? Die Antwort gibt es bei der ersten Folge der 15. Staffel Fast N' Loud, die am 8. Juli 2019 auf Discovery startet.

News Garage Rehab: Neue TV-Serie mit Richard Rawlings Fast'n-Loud-Star rettet angeschlagene Werkstätten

Fast N' Loud (15. Staffel) im Teaser-Video:

#FastNLoud is coming back on a whole new level. Don't miss the series premiere July 8 at 9p on @Discovery and #DiscoveryGO. pic.twitter.com/SADzuyDmEe — Fast N' Loud (@FastNLoudTV) 19. Juni 2019

Gas Monkey: 15. Staffel Fast N' Loud startet am 8. Juli 2019

Vor dem Start der 15. Staffel schockiete die Fans der US-Autosendung Fast N' Loud die Nachricht des Ausstiegs von Aaron Kaufman , dem Co-Moderator des Gas-Monkey-Garage-Besitzers Richard Rawlings. Im Anschluss war auf der Website von Gas Monkey Garage ein Video aufgetaucht, in dem Richard Rawlings nach einem neuen Mechaniker für die Sendung sucht: "Ich brauche jemanden, der an allem arbeiten kann: Von einem Ford Model A, der eigentlich mehr ein Tracktor ist, bis zu einem brand neuen Auto, zum Beispiel ein 2017er Cadillac Escalade", erklärt er dort. Klingt doch fast, als würde er nach Ersatz für Aaron Kaufman suchen, der in Fast N' Loud die Rostlauben wieder zusammengeflickt hat? Aber er stellt klar: "Wir brauchen hier ein ganzes Dorf, um alles zu erledigen. Viele Leute arbeiten im Hintergrund und dafür suche ich jetzt einen neuen Mechaniker."

News Garage Rehab: Neue TV-Serie mit Richard Rawlings Fast'n-Loud-Star rettet angeschlagene Werkstätten

Richard Rawlings sucht Mechaniker für Gas Monkey Garage (Video):

Aaron Kaufman verlässt die Gas Monkey Garage

Das Ausscheiden Aaron Kaufmans aus Gas Monkey Garage und Fast N' Loud war eine Überraschung: Die Gerüchteküche will gewusst haben, dass Rawlings und Kaufman sich in der weiteren Ausrichtung der Sendung uneins waren. Dass es auch mal zu Spannungen kam, daraus macht Rawlings in seinem Statement zum Ende von Aaron Kaufman keinen Hehl: "Nicht jeder Tag war gut, wir hatten verschiedene Meinungen, aber es war eine teuflisch gute Zeit und ich würde nicht eine Minute davon verändern wollen. Keiner von uns hätte es ohne den anderen geschafft. Danke!" Es werde schmerzhaft, die Show ohne Kaufmans Talent weiterzubringen. Gleichzeitig aber sagt Rawlings auch, dass es eine Beleidung für das Team von Gas Monkey Garage sei, zu sagen, ohne Aaron Kaufman könne es nicht weitergehen. Gas Monkey Garage und Fast N' Loud wollen auch weiterhin wilde Autos auf ihre vier Räder stellen.

News Gebrauchtwagen-Profis: Edd China raus, Ant Anstead rein Neue Folgen mit Ant Anstead und Mike Brewer

Die schnellsten Tuning-Autos (Video):

Nach Fast N'Loud: Das macht Aaron Kaufman jetzt