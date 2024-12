Die Quirks and Features von Doug DeMuro

Vom Auto-Nerd zum -Millionär: Doug DeMuro ist dank seines gleichnamigen Youtube-Kanals längst zur Kultfigur in der Auto-Szene gereift. Wir haben Informationen zu seinen Autos samt Porsche Carrera GT, seinem Shop und seinem als "net worth" bezeichneten Vermögens gesammelt.

Alles begann mit einem Porsche Carrera GT: Den Zuffenhausener Supersportwagen sah Doug DeMuro als Teenager auf einem Date in seiner Heimatstadt Denver, Colorado (USA), an sich vorbeizischen – und entwickelte anschließend eine Art Obsession auf ihn und auf viele weitere Modelle mit dem gewissen Etwas. Der am 22. Mai 1988 geborene Douglas DeMuro lebte sich fortan hobbymäßig als Car-Spotter aus, während er beruflich nach einem Wirtschaftswissenschaften-Studium bei Porsche anheuerte. Dort durfte er frisch aus Deutschland angekommene Ware auf die nationalen Händler verteilen. Komplett erfüllen konnte ihn die Arbeit trotz eines 911ers als Firmenwagen nicht, weshalb DeMuro nach drei Jahren kündigte und sich fortan als Autor bei verschiedenen Online-Portalen versuchte. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Porsche Panamera (2024) im Video:

Von Porsche zu Youtube: Karriere von Doug DeMuro

Wenig später, 2013, stellte Doug DeMuro auch sein allererstes Video mit seinem privaten Cadillac CTS-V Wagon auf Youtube online. Dort verabschiedete er sich von seinem Power-Kombi und präsentierte dessen "Quirks and Features", also dessen Eigen- und Besonderheiten, auf seine unterhaltsame Doug-Weise. Einem neuen Erfolgsrezept auf der Spur, kaufte er sich mithilfe eines Kredits einen Ferrari 360 Modena – nur, um damit Youtube-Videos zu produzieren. Der Plan ging auf und innerhalb weniger Monate konnte er die Abonnent:innen auf seinem Kanal vervielfachen. Nachdem der Ferrari "auserzählt" war, holte er sich als nächstes einen Nissan Skyline GT-R (R32), eine Dodge Viper, einen Hummer H1 und anschließend einen Aston Martin V8 Vantage zum Filmen in die Garage. Für Letzteren erhielt er eine umfangreiche "Bumper-to-Bumper"-Garantie ohne Kilometerbegrenzung. Folglich tourte DeMuro damit fleißig durch die USA und notierte all die Reparaturen, für die er nichts zu zahlen brauchte.

Seine Autosammlung wächst fleißig

Als Vollzeit-Auto-Youtuber fokussierte sich Doug DeMuro zunehmend nicht mehr nur auf seine eigenen Autos, sondern präsentiert bis heute vor allem Fahrzeuge seiner Zuschauenden und neue Modelle der Hersteller. 2020 hob er zudem seine eigene Autoversteigerungsplattform "Cars and Bids" aus der Taufe, auf der bereits mehr als 17.000 Auktionen (Stand: November 2023) abgeschlossen wurden. Im Februar 2023 stieg eine Investmentfirma mit einer Mehrheitsbeteiligung von 37 Mio. US-Dollar ins Geschäft ein. Zum gleichen Zeitpunkt kaufte sich der Youtuber sein Traumauto Porsche Carrera GT, womit sich der Kreis schließt. Neben dem Porsche besitzt er einen Lamborghini Countach, ein Mercedes G 500 Cabriolet, einen Mercedes E-Klasse All-Terrain, eine Mercedes A-Klasse der ersten Generation, einen Land Rover Defender 90, einen Ford GT von 2005 und einen Toyota Land Cruiser. Seinen Audi RS 2 Avant verkaufte er 2023 auf Cars and Bids.

Net worth und Familie

Anhand seiner Autosammlung, seines Youtube-Kanals mit knapp fünf Mio. Abonnent:innen, seines Instagram-Kanals mit knapp 500.000 Followern, seines Klamottenshops und seines Engagements bei Cars and Bids lässt sich schon ganz gut ablesen, dass Doug DeMuro ein paar Millionen Dollar schwer ist. Sein genaues "net worth" lässt sich allerdings nur grob schätzen. Für die Forbes-Liste dürfte es noch längst nicht reichen. Sein Vermögen teilt er mit seiner langjährigen Ehefrau Joanna und seinem am 2. September 2021 geborenen Sohn sowie seinem Bearded Collie namens Noodle.