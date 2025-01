Das gibt es auf der Interclassics zu sehen!

Vom 16. bis 19. Januar 2025 steigt die Interclassics in Maastricht (Niederlande). Wir haben uns vor Ort in den drei Hallen umgeschaut und Spannendes entdeckt. Das sind die Öffnungszeiten und Ticketpreise der Oldtimer-Messe!

Die Interclassics 2025 in Maastricht, gleich hinter der deutsch-niederländischen Grenze, ist traditionell die erste Oldtimer-Messe des Jahres. Sie gehört zu den kleineren Veranstaltungen, bietet aber eine ganz besondere Atmosphäre – und viele Highlights. So ist es angesichts der drei Messehallen schon erstaunlich, hier gleich zwei Ferrari F40 sowie zwei Jaguar XJ220 zu entdecken. Doch es sind nicht nur die offensichtlichen Supercars, es gibt bis vom 16. bis 19. Januar 2025 noch viel mehr zu entdecken.

Messerundgang auf der Interclassics Maastricht 2025

Der Subaru WRX STi beispielsweise ist ein durchaus beliebter Youngtimer. Wie aber kommt der geforderte Kaufpreis von 297.900 Euro zustande? In diesem Fall handelt es sich um eins von 400 "22B"-Sondermodellen, die 1998 mit einem 2,2-l-Turbomotor samt 276 PS (203 kW) und einer breiteren Karosserie ausgeliefert wurden. Das angebotene Auto trägt die Nummer 63 auf der Plakette in der Mittelkonsole.

Ein absolutes Unikat ist der 2007er Wiesmann Roadster, der für 342.500 Euro mitgenommen werden kann: Es handelt sich um den Prototypen der auf 43 Exemplare limitierten Baureihe, die mit dem Zehnzylinder-Motor des BMW M5 ausgestattet wurde. Zum braunen Lack der Karosserie gibt es eine handgenähte Leder-Innenausstattung in gleicher Farbe.

Prototypen und Raritäten wohin das Auge blickt

Geht es exklusiver? Wie wäre es mit dem Stutz Duplex? Auch hier handelt es sich um einen handgefertigten Prototypen, der 1971 bei Padane in Italien gebaut wurde. Basis ist ein Cadillac Fleetwood, der eine komplett neue Karosserie bekam. Der Duplex sollte der erste Viertürer der Marke werden, zu einer Serienproduktion kam es nie. Erst 1977 gab es mit dem IV Porte eine Limousine. Preis des Duplex: 176.975 Euro.

Deutlich bekannter ist natürlich der Porsche 911 – stutzig machte zumindest in einem Fall die Typbezeichnung 902. Hier handelt es sich laut Anbieter um einen von zwei Prototypen des "kleinen Elfers" 912, die Porsche 1965 für interne Schulungs- und Test-Zwecke aufbaute. Expert:innen können die Fahrgestellnummer 13-415 schnell zuordnen. Für das komplettierte und restaurierte Auto wurden 394.900 Euro aufgerufen.

Citroën 2CV mit Bimotor, VW T3 mit Biturbo

Eine Ente für 89.500 Euro? Nein, hier handelt es sich nicht um einen Tippfehler, sondern um eine Sahara-Ente von 1961. Drei Jahre zuvor hatte Citroën erstmals einen 2CV präsentiert, der mit zwei Motoren ausgestattet war. Um einen Allradantrieb (Vor- und Nachteile des Allradantriebs) zu generieren, hatte die Marke kurzerhand einen zweiten Motor in den Kofferraum gesetzt, der die Hinterachse antrieb. Ein skurriles Kapitel der Automobil-Historie.

Foto: Thomas Pfahl

Interessante Motorentechnik gibt es auf der Interclassics auch an anderer Stelle: Turbo-Nachrüstungen spielten eine große Rolle, aber auch komplette Motor-Umbauten. Bei Bus-ok parkte ein von KMS Motorsport aufgebauter VW T3 Bulli, in dessen Heck ein leistungsgesteigerter Biturbo-Motor des Passat R36 arbeitet. Resultat: Laut Anbieter 600 PS (441 kW)!

James-Bond-Auto zum 30-jährigen Jubiläum der Messe

Doch es geht nicht immer nur um die Leistung oder den Preis: James-Bond-Fans (Die coolsten Bond-Autos) finden in der Sonderausstellung zum 30-jährigen Jubiläum der Interclassics einen mit den bestens bekannten Gimmicks ausgestatteten Aston Martin DB5. Motorsportfans freuen sich über den Graham Eight Lucenti – einen Rennwagen, der unter anderem 1932, 1934 und 1935 bei den 500 Meilen von Indianapolis startete und hierzulande nahezu unbekannt ist. Aber aufgrund der großen Bandbreite der angebotenen beziehungsweise ausgestellten Autos dürfte jeder Oldtimer-Fan auf der Interclassics seine ganz persönlichen Favoriten finden.

Ticketpreise und Öffnungszeiten der Interclassics

Die Interclassics Maastricht 2025 findet vom 16. bis zum 19. Januar 2025 in den MECC-Messehallen von Maastricht (Niederlande) statt. Zum Auftakt öffnet die Messe von 12 bis 20 Uhr, am darauf folgenden Freitag von 10 bis 20 Uhr. Am 18. und 19. Januar ist der Besuch zwischen 9 und 18 Uhr möglich.

Ein reguläres Ticket kostet 23,50 Euro, ein ermäßigtes für Kinder von acht bis 15 Jahren mit 11,75 Euro exakt die Hälfte. Für jüngere Kinder in Begleitung eines Erwachsenen ist der Eintritt frei.