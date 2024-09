Offroader mit Carbonteilen gesucht? Gefunden bei Mansory, in Form des Ineos Grenadier mit Verfeinerungen der oberpfälzer Tuningschmiede.

Nicht schon wieder eine G-Klasse von Mansory! Nein, keine Sorge, diesmal handelt es sich bei dem kantigen Offroad-Ungetüm mit allerlei Carbon-Anbauteilen nicht um den Benz und auch nicht um einen Land Rover Defender. Es ist ein Ineos Grenadier! Und damit ein Newcomer im Portfolio der Tuningschmiede. Nachdem das "G-Modell" bereits unzählige "Verschönerungskuren" des Tuners hinter sich hat und auch der Land Rover Defender sich neu einkleiden durfte, ist nun des Ur-Defenders geistiger Erbe mit dem Vollprogramm ausgestattet worden. Damit haben die Expert:innen für Fahrzeugindividualisierungen bereits den dritten Offroader im Programm, der sowohl für Ausflüge ins Grobe, als auch das Protzen auf dem Boulevard bestens geeignet ist. Das Expeditionsfahrzeug à la Mansory präsentieren die Oberpfälzer:innen in passender Umgebung: der Jagd- und Falkenmesse 2024 in Katar.

Beginnen wir mit Zahlen. Denn Mansory wäre nicht Mansory, wenn es nur beim Optiktuning bleiben würde. Unter dem Carbon-Powerdome auf der Motorhaube werkelt zwar derselbe Dreiliter-Reihensechszylinder von BMW, wie im regulären Grenadier – dieser leistet serienmäßig bereits 285 PS (210kW) und ist an eine Achtstufen-Wandlerautomatik von ZF gekoppelt. Der Benziner bekommt jedoch dank spezialangefertigtem Edelstahl-Klappenauspuff und Motorsteuerungs-Tuning mit der "Mansory Performance Box" eine Leistungsspritze. Das Ergebnis: ein Triebwerk mit bis zu 350 PS (257 kW). Das Drehmoment wird sogar um 110 Nm gesteigert und liegt nach dem Tuning von Mansory bei 560 Nm.

Der Ineos Quartermaster (2023) im Video:

Offroad-Eignung mit Carbon-Vollumschlag

Wo am Ineos Grenadier (hier im Vergleich mit dem Land Rover Defender) noch Platz war, hat Mansory den eigenen Namen angebracht, schließlich wollen wohlhabende Abenteurer:innen zeigen, dass ihr Grenadier nicht von der Stange ist. Natürlich sind die Schriftzüge in feinster Mansory-Manier nich als einfache Sticker, sondern auf exklusiven Carbon-Anbauteilen für den Geländewagen. Der Vollumschlag fällt jedoch nicht so krass aus, wie von Mansory gewohnt. Damit der Ineos auch weiterhin geländegängig bleibt, sitzen die Stoßfänger erfreulich hoch – insbesondere verglichen mit so manchem AMG-Umbau. Klar, Lufteinlässe und Dekor-Carbon, etwa für die Radlaufverbreiterungen oder das Ersatzrad-Cover, müssen auch hier sein.

Für mehr Gelände-Flair gibt es dennoch nützliche Extras wie zwei LED-Zusatzscheinwerfer auf dem vorderen Stoßfänger. Und weil man davon nicht genug haben kann, kommen vier weitere auf den Carbon-Dachspoiler – macht summa summarum zehn Scheinwerfer, zwei Tagfahrlicht-Streifen und ein beleuchteter Mansory-Schriftzug an der Front. Am Heck strahlt ebenfalls eine LED-Lichtleiste. So wird auch im tiefsten Dschungel die Nacht zum Tag – sofern sich jemand mit den neu gestalteten 20-Zöllern überhaupt von den gepflegten Stadtautobahnen Dubais herunter traut. Sollte das doch mal der Wunsch sein: Mansory legt den Grenadier nicht tiefer, sondern ganze zwei Zentimeter höher.

Rot eingekleidet und mit Kühlschrank versehen

Innen wird fortgesetzt, was Außen nahezu zögerlich angefangen wurde. Im Interieur des Ineos Grenadier bleibt keine berührbare Oberfläche – mit Ausnahme von Touchscreen und Schaltern – vom Mansory-Tuning ausgenommen. Sitze, Türtafeln, Armaturenträger, Mittelkonsole, alles ist im Dunkelrot-Ton "Maroon" eingekleidet und mit Leder oder Satin bespannt. Doch bei reinen Optik-Änderungen soll es nicht bleiben: Ambientelicht, Kühlschränke in den Mittelkonsolen vorne und hinten, Sitzbelüftung auf allen Sitzplätzen oder eine induktive Smartphone-Ladeschale für Fond-Passagier:innen gehören zum Mansory-Paket ebenso dazu. Im Kontrast zum Rot erstrahlt der Himmel in "Arctic White". Last but not least: Der Startknopf des Grenadiers wandert ins Carbon-Bedienpanel am Dachhimmel. Man gönnt sich ja sonst nichts.