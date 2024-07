Der Ioniq 5 N in Turnschuhen

Hyundai lässt den Ioniq 5 N an der Leine von der Leine: Eine modifizierte Version des Elektrorenners geht bei den PS Days 2024 in Hannover an den Start.

Tuning goes Electric: Was vor kurzer Zeit noch höchst unwahrscheinlich erschien, wird langsam zur Gewissheit. Tuningfans erwärmen sich mehr und mehr für E-Autos, und deren Hersteller bedienen die Szene dankbar mit besonders heißen Elektronenschleudern. So auch Hyundai, dessen Ioniq 5 N zum Aushängeschild für Fahrspaß mit reinem Gewissen mutiert: Die koreanische Marke beehrt die PS Days 2024 in Hannover mit einem speziell aufbereiteten Ioniq 5 N, der es in und an sich hat. Vom 5. bis zum 7. Juli 2023 fährt dieser Hyundai im Trainingsanzug auf dem Messegelände in Hannover nicht nur spazieren.

Werkstuning: Hyundai hat den Ioniq 5 N scharf gemacht

Die Farben erinnern vage an den Gulf Oil-Dress des siegreichen Le Mans-Renners Ford GT40. Aber natürlich braucht der Stromer kein Öl. Der gepimpte Koreaner pumpt im Normalfall 609 PS (448 kW) an alle vier Räder und stürmt in 3,5 s von 0 auf 100 km/h. Wenn man allerdings den augenzwinkernd Grin-Boost genannten Sportmodus aktiviert, galoppieren 41 zusätzliche Pferdchen auf und beschleunigen die Sache noch um eine Zehntelsekunde. Wer stur draufhält, landet erst bei 260 km/h im Tempobegrenzer. Die WLTP-Reichweite von 448 km schmilzt dann natürlich wie Erdbeereis auf dem Dragstrip. Wie ein serienmäßiger Ioniq 5 N hat auch der Hyundai aus dem Hannoveraner Gestüt die höchst amüsante "Achtgang-Schaltfunktion" N e-Shift an Bord. Ganz zu schweigen von dem unverzichtbaren Rennsound-Generator. Technisch beließ es die Marke bei kleinen Modifikationen des Fahrwerks.

Besucher:innen der PS Days können den Ioniq 5 N in Turnschuhen nicht nur aus der Ferne bewundern. Am Hyundai-Stand in Halle 27 kann man auch Testfahrten buchen. Kaufen kann man ihn natürlich auch, für 74.900 Euro (Stand: Juli 2024). Informationen zu Öffnungszeiten, Ticketpreisen und Programm der PS Days 2024 gibt es hier.