Alle Infos zu den PS Days 2024

Tuningfans sind bei den PS Days am 5. bis 7. Juli 2024 in Hannover am rechten Platz. Die AUTO ZEITUNG informiert über Öffnungszeiten, Ticketpreise sowie das Programm der heißen Tuningshow.

Öffnungszeiten der PS Days 2024

Die Sonne wärmt den Asphalt schon einmal vor. Am 5. bis 7. Juli dürfte der Dragstrip auf dem Messegelände Hannover dann glühend heiß werden: Die PS Days laden wieder zum Treffen aller, die sich fürs Tuning und Motoren begeistern. PS steht dabei nicht nur für Pferdestärken, sondern auch für Performance und Style.

Eröffnet wird die Muskelshow am Freitag, 5. Juli, um 13 Uhr (Ende um 20 Uhr). Am Samstag und Sonntag geht es jeweils um 10 Uhr los. Das PS-Spektakel endet dann um 18 Uhr (Samstag) beziehungsweise am Sonntag um 17 Uhr - falls man nicht an der PS Night teilnimmt. Diese findet am Samstag im Club Cloud9 am Rande des Messegeländes statt. Eintritt zur PS-Party: 15 Euro.

PS Days 2024: Ticketpreise

Tagestickets für die Messe gibt es ab 15 Euro zum ermäßigten, 20 Euro zum normalen Tarif. Das Dauerticket schlägt mit 35 Euro zu Buche, während Familien mit bis zu zwei Kindern unter 15 Jahren 40 Euro für ein Tagesticket kalkulieren müssen. Dabei gilt: Der Online-Kauf erspart das Schlangestehen und bares Geld gegenüber der Tageskasse. Übrigens: Hunde müssen leider draußen bleiben und das Tragen eines Gehörschutzes ist dringend empfohlen, vor allem für Kinder.

Programm der PS Days 2024

Auf dem Messegelände Hannover wartet ein volles Programm auf die PS-Pilger. Die AvD Drift Championship taugt nicht nur zum Zuschauen: Besucher:innen der PS Days können bei den Taxifahrten auch hautnah miterleben, wie sich Driften anfühlt. In der dritten Auflage der PS Days gibt auch der Driftstar Baggsy wieder ein Gastspiel, das vom Geruch von unverbrannten Kohlenwasserstoffen und qualmendem Gummi begleitet wird. Ein bisschen beschaulicher geht es bei der Hot Wheels Legends Tour zu, wenn die kleinen Modellautos gemeinsam mit ihren großen Originalen besichtigt werden können. Die Finalisten des Wettbewerbs werden sogar eine Runde auf der Rennstrecke drehen.

Der Nachwuchs kann unterdessen in Hannover die Pferdestärken, pardon: Kilowatt von der Leine lassen. Ab drei Jahren dürfen Kinder dort Elektro-Mini-Quads lenken. Ab sieben Jahren stehen auch Midi-Quads und Elektrokarts auf dem Freigelände zur Verfügung. Gewinnspiele, die Ladies Lounge und Probefahrten mit zivilen Skoda oder dem Hyundai Ioniq 5 N runden das Spektakel ab. Und falls es doch regnen sollte oder die Sonne gar zu stark brennt, gibt es in der Halle 26 Hunderte von liebevoll getunten Autos zu sehen. Dazu zeigt der Spezialist Timo Asbeck dreimal am Tag in Halle 27, wie man Autos professionell foliert.